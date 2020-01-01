أخبار الانتقالات: بعد الفوز بالدوري الإنجليزي.. نجم كبير يقترب من ليفربول

حكيمي يختار ناديه القادم من الدوري الإيطالي
يميل المدافع المغربي أشرف حكيمي، بنسبة كبيرة، نحو الرحيل عن صفوف بوروسيا دورتموند والانتقال لفريق آخر بداية من الموسم القادم.
موقع " El Chiringuito" الإسباني، أكد أن حكيمي لن يستمر مع ريال مدريد بنسبة 90% بعد عودته من الإعارة وسينتقل لفريق آخر.
اللاعب يرفض فكرة الانتقال إلى مانشستر سيتي، بسبب الاستبعاد المحتمل للفريق من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين، مما يجعل النادي أقل جاذبية له.
إنتر يعتبر كذلك أحد المهتمين بضم حكيمي، بل هو الفريق المفضل الذي يريد اللاعب المغربي الانتقال له في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ليفربول يطلب ألكانتارا
ذكرت "كيكر" أن ليفربول أبدى اهتماماً في الأسابيع الماضية بضم نجم وسط بايرن ميونخ تياجو ألكانتارا، وذلك بعد تردد الأخير في تمديد عقده مع ناديه.
الأنباء سبق ونقلتها "بيلد" قبل أشهر، ولكن آخر الأنباء تشير إلى تجدد اهتمام الريدز بسبب عقد النجم الإسباني الذي ينتهي في 2021.
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رسميًا.. مانشستر يونايتد يتخلى عن 9 لاعبين دفعة واحدة
أعلنت إدارة مانشستر يونايتد عن الاستغناء عن خدمات 9 من لاعبي الأكاديمية الذين تنتهي عقودهم بنهاية شهر يونيو الحالي.
النادي أكد أن ديميتري ميتشل، كاميرون بورثويك جاكسون، إيثان هاميلتون، ديون ماكغي، لارجي رامازاني، جورج تانر، إيدان بارلو، كيران أوهارا وأليكس فوجيتيسك لن يتحصلوا على عقودٍ جديدة.
والد فاتي يوضح حقيقة انتقاله لمانشستر يونايتد
كشف والد أنسو فاتي مهاجم نادي برشلونة الإسباني، عن موقفه من انتقال ابنه إلى مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وفي هذا السياق قال والده لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية:"أنسو لا يمكنه اللعب كأساسي مع برشلونة في الوقت الحالي وهذا واضح للجميع".
وأضاف:"شعرت بسعادة كبيرة جداً فور ظهوره للمرة الأولى مع الفريق، ولا أعلم أي شيء عن أنباء انتقاله إلى مانشستر يونايتد".
وتابع:"نشعر بالراحة مع برشلونة ولا نريد الرحيل عنه الآن، في الحقيقة كل من يترك النادي يرغب في العودة له مجدداً".
رسميًا.. توماس مونييه إلى بوروسيا دورتموند
أعلن نادي بوروسيا دورتموند رسميًا انتقال الظهير الأيمن الدولي البلجيكي توماس مونييه إلى صفوفه رسميًا قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.
وانضم مونييه إلى بوروسيا دورتموند في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق الباريسي، وبعقد لمدة 4 سنوات يمتد حتى صيف العام 2024.
داني ألفيش وأزمة الراتب.. أسباب انتقال أرتور ليوفنتوس
أوردت صحيفة "ماركا" الإسبانية الأسباب التي أدت إلى قبول أرتور ميلو ترك ناديه الحالي برشلونة والانضمام إلى يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية القائمة.
وبحسب "ماركا" فإن للمقابل المادي الذي سيتقاضاه أرتور في يوفي دورًا حاسمًا في موافقته على الانتقال لأليانز ستاديوم، إلى جانب ما وجده من قناعة ماوريتسيو ساري الضخمة بإمكانياته.
عرض يوفنتوس لأرتور هو تقاضي 7 مليون يورو سنويًا، في وقتٍ أخبره فيه مسؤولو البرسا بأن راتبه الحالي في النادي قد ينخفض جراء الأزمة الاقتصادية للنادي الكتالوني بسبب فيروس كورونا.
كما أورد الصحفي جيرارد روميو من راديو باك، أن داني ألفيش أسطورة برشلونة ولاعب يوفنتوس السابق، قد أخذ في الإشادة لمواطنه باليوفي وطمأنه أنه سيجد ما يسره هناك.
بايرن ميونخ يدخل السباق على بيلينجهام
أفادت كيكر أن بايرن ميونخ مستعد لمنافسة مانشستر يونايتد وغريمه في الدوري الألماني بوروسيا دورتموند على جودي بيلينجهام.
يجذب لاعب خط برمنجهام البالغ من العمر 16 عامًا اهتمامًا من جميع أنحاء أوروبا، ويقال أنه يحلم باللعب في البوندسليجا.
كوبو يدخل دائرة اهتمامات باريس سان جيرمان
يحرص باريس سان جيرمان على الحصول على توقيع لاعب خط وسط ريال مدريد تاكيفوسا كوبو، بحسب ما أوردت آس.
لكن، رفض مايوركا الذي يلعب له الياباني على سبيل الإعارة بالفعل عرضًا بقيمة 4 ملايين يورو سنويًا من بطل الدوري الفرنسي، ولا يعتزم البلانكوس نجمه الصاعد.
يرغب كوبو، الذي لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 250 مليون يورو ، البقاء في الريال.
برشلونة يعرض سيميدو أو كوتينيو مقابل ندومبيلي
التجديد لدوناروما أولوية ميلان
ميلان حريص على التوقيع مع حارس المرمى جيانلويجي دوناروما عقدٍ جديد هذا الصيف، حسب ما ذكرت كالتشيو ميركاتو.
من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب صاحب الـ21 عامًا في 2021، ويراقب عدد من الأندية الكبرى وضعه في السان سيرو.
يعطى مسؤولو الروسونيري أولوية للتجديد مع دوناروما في سوق الانتقالات، في محاولة لجعله نواة لبناء فريق قوي في المستقبل
زيدان يتمنى اعتزال راموس في ريال مدريد
يعتقد زين الدين زيدان أن قائد ريال مدريد سيرخيو راموس سيعتزل في ملعب سانتياجو برنابيو رغم وجود العديد من التكهنات حول مستقبله.
ينتهي عقد راموس في نهاية موسم 2020-21، وفي ذلك الوقت سيكون عمره 35 عامًا، ويبقى أن نرى ما إذا كان المدافع سيبقى في العاصمة الإسبانية.
يوفنتوس يدخل السباق على أوباميانج
نابولي يشعل شرارة الصراع بين ليفربول والسيتي على كوليبالي
الفريق الإيطالي قرر بيع نجمه
أشار دنكان كاستليس إلى أن خاليدو كوليبالي مدافع نابولي أقرب لمانشستر سيتي من ليفربول مع بداية سوق الانتقالات، وذلك بعد عرض نابولي المدافع السنغالي للبيع.
انخفض سعر كوليبالي الآن إلى 70 مليون جنيه استرليني، ويعتقد المدافع نفسه أن اللعب في ملعب الاتحاد أقرب من الرحيل إلى أنفيلد.