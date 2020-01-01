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أخبار الانتقالات: بعد الفوز بالدوري الإنجليزي.. نجم كبير يقترب من ليفربول

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الجمعة 26 يونيو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Jurgen Klopp Liverpool 2019-20
Getty

حكيمي يختار ناديه القادم من الدوري الإيطالي

2020-06-26T14:24:09Z

يميل المدافع المغربي أشرف حكيمي، بنسبة كبيرة، نحو الرحيل عن صفوف بوروسيا دورتموند والانتقال لفريق آخر بداية من الموسم القادم.

موقع " El Chiringuito" الإسباني، أكد أن حكيمي لن يستمر مع ريال مدريد بنسبة 90% بعد عودته من الإعارة وسينتقل لفريق آخر.

اللاعب يرفض فكرة الانتقال إلى مانشستر سيتي، بسبب الاستبعاد المحتمل للفريق من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين، مما يجعل النادي أقل جاذبية له.

إنتر يعتبر كذلك أحد المهتمين بضم حكيمي، بل هو الفريق المفضل الذي يريد اللاعب المغربي الانتقال له في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ليفربول يطلب ألكانتارا

2020-06-26T14:23:05Z

ذكرت "كيكر" أن ليفربول أبدى اهتماماً في الأسابيع الماضية بضم نجم وسط بايرن ميونخ تياجو ألكانتارا، وذلك بعد تردد الأخير في تمديد عقده مع ناديه.

الأنباء سبق ونقلتها "بيلد" قبل أشهر، ولكن آخر الأنباء تشير إلى تجدد اهتمام الريدز بسبب عقد النجم الإسباني الذي ينتهي في 2021.

بيدرو يتفق مع روما

2020-06-26T14:22:24Z

اتفق نادي روما الإيطالي على إتمام التعاقد مع بيدرو رودريجيز من تشيلسي بالمجان عقب نهاية عقده مع الفريق.

وقد يغادر بيدرو القلعة اللندنية بنهاية الشهر الجاري بعد انتهاء عقده.

رسميًا.. مانشستر يونايتد يتخلى عن 9 لاعبين دفعة واحدة

2020-06-26T14:21:45Z

أعلنت إدارة مانشستر يونايتد عن الاستغناء عن خدمات 9 من لاعبي الأكاديمية الذين تنتهي عقودهم بنهاية شهر يونيو الحالي.

النادي أكد أن ديميتري ميتشل، كاميرون بورثويك جاكسون، إيثان هاميلتون، ديون ماكغي، لارجي رامازاني، جورج تانر، إيدان بارلو، كيران أوهارا وأليكس فوجيتيسك لن يتحصلوا على عقودٍ جديدة.

والد فاتي يوضح حقيقة انتقاله لمانشستر يونايتد

2020-06-26T14:20:23Z

كشف والد أنسو فاتي مهاجم نادي برشلونة الإسباني، عن موقفه من انتقال ابنه إلى مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وفي هذا السياق قال والده لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية:"أنسو لا يمكنه اللعب كأساسي مع برشلونة في الوقت الحالي وهذا واضح للجميع".

وأضاف:"شعرت بسعادة كبيرة جداً فور ظهوره للمرة الأولى مع الفريق، ولا أعلم أي شيء عن أنباء انتقاله إلى مانشستر يونايتد".

وتابع:"نشعر بالراحة مع برشلونة ولا نريد الرحيل عنه الآن، في الحقيقة كل من يترك النادي يرغب في العودة له مجدداً".

رسميًا.. توماس مونييه إلى بوروسيا دورتموند

2020-06-26T14:19:19Z

أعلن نادي بوروسيا دورتموند رسميًا انتقال الظهير الأيمن الدولي البلجيكي توماس مونييه إلى صفوفه رسميًا قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وانضم مونييه إلى بوروسيا دورتموند في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق الباريسي، وبعقد لمدة 4 سنوات يمتد حتى صيف العام 2024.

داني ألفيش وأزمة الراتب.. أسباب انتقال أرتور ليوفنتوس

2020-06-26T14:18:31Z

أوردت صحيفة "ماركا" الإسبانية الأسباب التي أدت إلى قبول أرتور ميلو ترك ناديه الحالي برشلونة والانضمام إلى يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية القائمة.

وبحسب "ماركا" فإن للمقابل المادي الذي سيتقاضاه أرتور في يوفي دورًا حاسمًا في موافقته على الانتقال لأليانز ستاديوم، إلى جانب ما وجده من قناعة ماوريتسيو ساري الضخمة بإمكانياته.

عرض يوفنتوس لأرتور هو تقاضي 7 مليون يورو سنويًا، في وقتٍ أخبره فيه مسؤولو البرسا بأن راتبه الحالي في النادي قد ينخفض جراء الأزمة الاقتصادية للنادي الكتالوني بسبب فيروس كورونا.

كما أورد الصحفي جيرارد روميو من راديو باك، أن داني ألفيش أسطورة برشلونة ولاعب يوفنتوس السابق، قد أخذ في الإشادة لمواطنه باليوفي وطمأنه أنه سيجد ما يسره هناك.

بايرن ميونخ يدخل السباق على بيلينجهام

2020-06-25T09:47:03Z

أفادت كيكر أن بايرن ميونخ مستعد لمنافسة مانشستر يونايتد وغريمه في الدوري الألماني بوروسيا دورتموند على جودي بيلينجهام.

يجذب لاعب خط برمنجهام البالغ من العمر 16 عامًا اهتمامًا من جميع أنحاء أوروبا، ويقال أنه يحلم باللعب في البوندسليجا.

كوبو يدخل دائرة اهتمامات باريس سان جيرمان

2020-06-25T09:46:12Z

يحرص باريس سان جيرمان على الحصول على توقيع لاعب خط وسط ريال مدريد تاكيفوسا كوبو، بحسب ما أوردت آس.

لكن، رفض مايوركا الذي يلعب له الياباني على سبيل الإعارة بالفعل عرضًا بقيمة 4 ملايين يورو سنويًا من بطل الدوري الفرنسي، ولا يعتزم البلانكوس نجمه الصاعد.

يرغب كوبو، الذي لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 250 مليون يورو ، البقاء في الريال.

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(C)MutsuFOTOGRAFIA

برشلونة يعرض سيميدو أو كوتينيو مقابل ندومبيلي

2020-06-25T09:46:02Z

برشلونة مستعد لصفقة تبادلية من أجل ضم لاعب خط وسط توتنهام تانجاي ندومبيلي مع بداية سوق الانتقالات، كما ذكرت صحيفة الإندبندنت.

البلاجرانا مستعد لإدراج  نيلسون سيميدو أو فيليبي كوتينيو في صفقة اللاعب صاحب الـ23 عامًا عند إعادة فتح الميركاتو.

التجديد لدوناروما أولوية ميلان

2020-06-25T09:45:29Z

ميلان حريص على التوقيع مع حارس المرمى جيانلويجي دوناروما عقدٍ جديد هذا الصيف، حسب ما ذكرت كالتشيو ميركاتو.

من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب صاحب الـ21 عامًا في 2021، ويراقب عدد من الأندية الكبرى وضعه في السان سيرو.

يعطى مسؤولو الروسونيري أولوية للتجديد مع دوناروما في سوق الانتقالات، في محاولة لجعله نواة لبناء فريق قوي في المستقبل

NxGn Gigi Donnarumma AC Milan
Getty

زيدان يتمنى اعتزال راموس في ريال مدريد

2020-06-25T09:44:57Z

يعتقد زين الدين زيدان أن قائد ريال مدريد سيرخيو راموس سيعتزل في ملعب سانتياجو برنابيو رغم وجود العديد من التكهنات حول مستقبله.

ينتهي عقد راموس في نهاية موسم 2020-21، وفي ذلك الوقت سيكون عمره 35 عامًا، ويبقى أن نرى ما إذا كان المدافع سيبقى في العاصمة الإسبانية.

zidane ramos
zidane ramos

يوفنتوس يدخل السباق على أوباميانج

2020-06-25T09:44:19Z

المهاجم الجابوني مطلوب بقوة

أفاد Le10Sport أن نجم آرسنال بيير إيميريك أوباميانج جذب اهتمام يوفنتوس.

وقد توقفت مفاوضات تجديد عقد اللاعب مع المدفعجية، لكن قد يفشل البيانكونيري في ضمه، حيث أنه محط اهتمام برشلونة والإنتر كذلك.

Pierre-Emerick Aubameyang Arsenal 2019-20
Getty Images

نابولي يشعل شرارة الصراع بين ليفربول والسيتي على كوليبالي

2020-06-25T09:41:16Z

الفريق الإيطالي قرر بيع نجمه

أشار دنكان كاستليس إلى أن خاليدو كوليبالي مدافع نابولي أقرب لمانشستر سيتي من ليفربول مع بداية سوق الانتقالات، وذلك بعد عرض نابولي المدافع السنغالي للبيع.

انخفض سعر كوليبالي الآن إلى 70 مليون جنيه استرليني، ويعتقد المدافع نفسه أن اللعب في ملعب الاتحاد أقرب من الرحيل إلى أنفيلد.

Kalidou Koulibaly Napoli 2019-20
Getty/Goal