أخبار الانتقالات: رايولا يعرض إبراهيموفيتش على الريال ويوفنتوس يتحرك لخيمينيز

برشلونة يسعى للتخلص من كوتينيو
رسميًا: مانشستر يونايتد يجدد عقد ماكتوميناي
✍️ @McTominay10 has committed his future to United! 🔴#MUFC— Manchester United (@ManUtd) June 23, 2020
توتنهام يريد استعادة بيل لكنه لن يرحل من ريال مدريد
يقول أوسكار يانسون أن أنصار توتنهام "سيستقبلون جاريث بيل بأذرع مفتوحة"، لكن من غير المتوقع أن يرحل اللاعب الويلزي الدولي قبل انتهاء عقده مع ريال مدريد في 2022.
وقال يانسون لـ Tribal Football: "أعتقد أن مشجعي السبيرز سيستقبلون بيل بأذرع مفتوحة، لكن الأمر متوقف على ما يريد اللاعب فعله، ولا أعتقد أنه سيغادر الريال قبل انتهاء عقده ".
رايولا يستعد لعرض إبراهيموفيتش على ريال مدريد
أشارت دون بالون إلى أن وكيل الأعمال مينو رايولا جاهز لعرض مهاجم ميلان زلاتان ابراهيموفيتش على ريال مدريد.
ولم يُعرض على اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا تجديد عقده الذي سينتهي مع بداية سوق الانتقالات في سان سيرو.
يريد إبراهيموفيتش مواصلة اللعب على مستوى عالٍ إذا غادر الروسونيري، ووكيله يرى الريال كوجهة محتملة للمهاجم.
باراتيتشي: يجب أن يقتنع أرتور بالانضمام ليوفنتوس
مونييه بديل حكيمي في بوروسيا دورتموند
البلجيكي سينضم بشكل مجاني مع بداية الميركاتو
وافق مدافع باريس سان جيرمان توماس مونييه على الانضمام إلى بوروسيا دورتموند مع بداية سوق الانتقالات، وفقًا لما ذكرته سكاي إيطاليا.
سينتقل اللاعب البلجيكي الدولي إلى سيجنال إيدونا بارك عندما ينتهي عقده مع باريس هذا الصيف.
آرسنال وتوتنهام تم ربطهما أيضًا باللاعب، لكنه الآن على وشك الشروع في الرحيل لدورتموند.
بايرن ميونخ متردد في بيع لوكاس لبارس سان جيرمان
يتردد بايرن ميونخ في بيع لوكاس هيرنانديز لباريس سان جيرمان مع بداية سوق الانتقالات، وفقًا لـ Le 10 Sport.
يتطلع بطل ألمانيا إلى الحصول على مبلغ 80 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب صاحب الـ24 عامًا عند فتح الميركاتو.
ويأمل العاصمي الفرنسي في ضم لوكاس ليحل محل تياجو سيلفا الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، لكن البايرن لا يرغب في بيع اللاعب لمنافس أوروبي.
يوفنتوس يعرض لاعبين لضم خيمينيز
عرض يوفنتوس على وولفرهامبتون دانييلي روجاني وفيديريكو بيرنارديسكي في مقابل الحصول على خدمات راؤول خيمينيز مع بداية سوق الانتقالات، حسب تقارير توتوسبورت.
وتفيد التقارير أن الفريق الإيطالي يتطلع أيضًا إلى التعاقد مع مهاجم نابولي أركاديوش ميليك، ويرغب في التخلص من هيجواين في المستقبل القريب.
وبحسب ما ورد جذب خيمينيز اهتمام مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي.
روما يعمل مع مانشستر يونايتد لإغلاق صفقة سمولينج
من المقرر أن يبقى كريس سمولينج في روما لموسم واحد آخر على الأقل، حسب تقرير كورييري ديلو سبورت.
يتطلع الجيالوروسي إلى الاحتفاظ بكل من سمولينج وهنريك مخيتاريان بشراء عقديهما من مانشستر يونايتد وآرسنال على الترتيب.
ويمكن استخدام جاستن كلويفرت في صفقة الأرميني الدولي.