أخبار الانتقالات: تخوف في ليفربول من رحيل ماني والإنتر يراقب ووكر

أفادت توتوسبورت أن لاعب خط وسط ميلان فرانك كيسييه مطلوب من قبل إيفرتون ونيوكاسل في سوق الانتقالات.

اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا منفتح على مغادرة الروسونيري هذا الصيف وأبدت العديد من الأندية اهتمامًا بخدماته، حتى المنافسين المحليين مثل نابولي ويوفنتوس.

لكن يبدو أن الدوري الإنجليزي هو وجهته الأقرب، حيث يخطط الماكبايس الدخول في صراع مع التوفيز من أجل الحصول على توقيعه.