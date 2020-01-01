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أخبار الانتقالات: تراوري مطلوب في ليفربول وقلق في برشلونة بشأن لاوتارو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأحد 7 يونيو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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برشلونة يوجه اهتمامه نحو نجم ليون

2020-06-07T10:52:34Z

وفقًا لدون بالون، فإن لاعب خط وسط ليون برونو جيمارايش مطلوب في برشلونة مع بداية سوق الانتقالات.

يرى البلاوجرانا في اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بديل مثالي لسيرجيو بوسكيتس، الذي يقترب من المراحل الأخيرة من مسيرته ببلوغه سن الـ31.

شارك جيمارايش في خمس مباريات مع الفريق الفرنسي منذ انضمامه من أثليتيكو باراناينسي في يناير.

مانشستر يونايتد يجدد اهتمامه بفان دي بيك

2020-06-07T10:51:54Z

النجم الهولندي مطلوب في أولد ترافورد

سيعيد مانشستر يونايتد اهتمامه بنجم أياكس دوني فان دي بيك مع بداية سوق الانتقالات، وفقًا لصحيفة التايمز.

صاحب الـ23 عامًا على قائمة اهتمامات اليونايتد منذ فترة طويلة، ومن المحتمل أن يسبق ريال مدريد إلى توقيع اللاعب هذا الصيف.

ساهم فان دي بيك بـ8 أهداف و 11 تمريرة حاسمة مع أياكس قبل إلغاء الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا.

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صراع أنجلو إيطالي على كييزا

2020-06-07T10:51:25Z

مانشستر يونايتد وتشيلسي على استعداد للتحرك نحو فيديريكو كييزا في سوق الانتقالات، كما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

كذلك يطارد يوفنتوس وإنتر اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، والذي قد يكون متاحًا بحوالي 45 مليون جنيه إسترليني هذا الميركاتو.

سجل كييزا سبعة أهداف في 26 مباراة في جميع المسابقات مع فيورنتينا في 2019-20.

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ضبابية لخطة ريال مدريد في سوق الانتقالات

2020-06-07T10:51:09Z

يمكن أن ينهي ريال مدريد سوق الانتقالات القادمة بدون التوقيع مع أي لاعب، بحسب ما ذكرت صحيفة ماركا.

ارتبط بعض اللاعبين بالانضمام للملكي مثل إدواردو كامافينجا وكاي هافيرتس، لكن قد يفضل الميرينجي إنهاء الميركاتو دون أي صفقات للحفاظ على الميزانية.

ميلان يتحرك لنجم بنفيكا

2020-06-07T10:50:55Z

ميلان حول انتباهه نحو معجزة بنفيكا توماس أراوخو وفقًا لكالتشيو ميركاتو.

أراوخو قائد الفريق البرتغالي ومنتخب البرتغالي تحت 19 عامًا ويتمتع بسمعة جيدة كمدافع واعد.

برشلونة قد يفشل في ضم لاوتارو هذا الصيف

2020-06-07T10:50:42Z

التأخر في توقيع العقد أدى لاهتمام مانشستر يوناايتد وريال مدريد

أشارت ماركا إلى أن تأخر برشلونة في ضم لاوتارو مارتينيز من إنتر يمكن أن يؤدي إلى خسارة الكاتالوني للمهاجم.

يراقب ريال مدريد ومانشستر يونايتد الأرجنتيني عن كثب، ويمكن أن يقدم أحدهما على التعاقد معه مع بداية سوق الانتقالات.

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برشلونة يبدأ مفاوضات تجديد عقدي ميسي وتير شتيجن

2020-06-07T10:50:24Z

بدأ ليونيل ميسي ومارك أندريه تير ستيجن محادثات مع برشلونة بشأن تمديد عقودهما حسب تقارير موندو ديبورتيفو.

عقد الأرجنتيني الحالي ينتهي في عام 2021، في حين أن حارس المرمى سينتهي عقده في صيف 2022.

لكن البلاوجرانا حريص على التحرك بسرعة لتمديد عقديهما، وستتحرك الإدارة لتجديد عقدي نيلسون سيميدو وأنسو فاتي في أقرب وقتٍ ممكن.

إنتر يواصل مطاردة فيدال رغم اقتراب تونالي

2020-06-07T10:50:11Z

لا يزال إنتر يأمل في توقيع أرتورو فيدال مع بداية سوق الانتقالات وفقًا لكالتشيو ميركاتو.

ارتبط التشيلي منذ فترة طويلة بلم شمل مع أنطونيو كونتي الذي عمل معه من قبل في فترته مع يوفنتوس.

ساندرو تونالي هو هدف آخر للنيرازوري، وتجري هذه الأيام مفاوضات مع بريشيا من أجل ضمه مع بداية الميركاتو.

ليفربول يحول أنظاره لآدما تراوري بعد فشل صفقة فيرنر

2020-06-07T10:49:53Z

وولفرهامبتون قد يخسر أيضًا راؤول خيمينيز

أصبح آدما تراوري الآن على رأس قائمة أولويات ليفربول بعد خسارته على تيمو فيرنر القريب من تشيلسي، حسبما أفادت صحيفة ميرور.

وبالتالي يمكن أن يخسر وولفرهامبتون ثنائي هام مع بداية سوق الانتقالات، حيث يميل المهاجم المكسيكي راؤول جيمينيز إلى مغادرة مولينو.

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دانييل جيمس يرحل على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد

2020-06-07T10:48:34Z

يستعد مانشستر يونايتد لتجديد عقد دانييل جيمس ومن ثم رحيله على سبيل الإعارة، كما تقول صحيفة ذا صن.

كان جيمس لاعباً أساسياً في اليونايتد هذا الموسم، لكنه قد يجد فرصًا أكثر صعوبة في المشاركة إذا وصل جادون سانشو إلى أولد ترافورد.

جريليش يسبق سانشو في قائمة المطلوبين في اليونايتد

2020-06-07T10:48:09Z

قائد أستون فيلا على قمة رغبات سولشاير

أشارت ميرور إلى أن جاك جريليش أولوية لمانشستر يونايتد حتى قبل جادون سانشو في سوق الانتقالات القادمة.

يمكن أن يكون قائد أستون فيلا متاحًا بحوالي 80 مليون جنيه إسترليني، في حين من المرجح أن يتكلف نجم بوروسيا دورتموند سعر لا يمكن لليونايتد تحمله في الوضع الاقتصادي الحالي.

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