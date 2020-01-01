أخبار الانتقالات: باريس يبدأ التحرك لميسي واستمرار مطاردة اليونايتد لجريليش

بونوتشي يرفض مانشستر سيتي
رفض ليوناردو بونوتشي الانضمام إلى مانشستر سيتي حيث أنه يريد الاستمرار مع يوفنتوس، وفقًا لتقرير سكاي سبورت إيطاليا.
قام بيب جوارديولا بمحاولة جديدة للتعاقد مع قلب الدفاع الإيطالي الدولي، على الرغم من أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا سعيد بالبقاء في تورينو ويتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع المدرب الجديد أندريا بيرلو.
برشلونة يحدد بديل سواريز
أتلتيكو مدريد يدرج بارتي في صفقة لاكازيت
أتلتيكو مدريد مستعد لاستخدام توماس بارتي في صفقة تباديلة مع آرسنال ينضم بموجبها أليكساندر لاكازيت إلى إسبانيا.
ذكرت صحيفة ماركا أن أتلتيكو يرحب بضم بارتي أو أنخيل كوريا أو فيتولو في محاولة لضم اللاعب الدولي الفرنسي.
بارتوميو يجتمع مع ميسي
إدارة البلاوجرانا ترغب في بقاء الأرجنتيني
ليفربول يرفض رحيل ويلسون على سبيل الإعارة
ماكيني يستعد للكشف الطبي مع يوفنتوس
Weston McKennie will fly to Italy on next days to have medicals and sign as new Juventus player. Agreement reached with Schalke04 - loan (€3M) with buy option (€18M). Here we go 🇺🇸⚪️⚫️ @SkySport @DiMarzio #Juve #Juventus #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2020
دوكوري ينتظر إيفرتون
ينتظر عبد الله دوكوري الإنتقال إلى إيفرتون من واتفورد، حسب ما أشارت تيليفوت تشاين.
قدم كل من وولفرهامبتون وفولهام وهيرتا برلين عروضًا للاعب البالغ من العمر 27 عامًا، لكنه متحمس ليلعب تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي في جوديسون بارك.
باريس سان جيرمان يبدأ المفاوضات مع ميسي
يأمل بطل الدوري الفرنسي في لم شمل الأرجنتيني مع نيمار
.وفقًا لتقارير صحفية، بدأ باريس سان جيرمان محادثات مع ممثلي ليونيل ميسي وهم يتطلعون لجلب نجم برشلونة إلى فرنسا
.بينما يظل مانشستر سيتي هو المرشح الأقرب للتعاقد مع الأرجنتيني، انضم عملاق الدوري الفرنسي الآن رسميًا إلى السباق لإضافة ميسي إلى فريقهم المرصع بالنجوم
هل يوافق لاعب ريال مدريد على الانضمام لميلان؟
قال جيانلوكا دي مارزيو، إن لاعب خط وسط ريال مدريد براهيم دياز على وشك الانضمام إلى ميلان.
اتفق الناديان على الصفقة، ولكن يتبقى فقط موافقة دياز الشخصية على اللعب للروسونيري.
شارك دياز البالغ من العمر 21 عامًا، في 10 مباريات فقط في جميع المسابقات مع الريال الموسم الماضي.
مانشستر يونايتد مازال يطارد جريليش
لم يستسلم الشياطين الحمر
لا يزال مانشستر يونايتد على اتصال مع أستون فيلا بشأن ضم جاك جريليش، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.
يبلغ سعر جريليش 80 مليون جنيه استرليني (105 مليون دولار) ويفكر الشياطين الحمر في ضم الحارس سيرخيو روميرو في الصفقة لتخفيض سعر اللاعب.
تياجو سيلفا يودع باريس سان جيرمان
البرازيلي قريب من تشيلسي
توجه تياجو سيلفا إلى وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء لتوديع جماهير باريس سان جيرمان قبل انتقاله المرتقب إلى تشيلسي.
انضم سيلفا إلى الفريق الفرنسي في 2012 قادماً من ميلان وقاده إلى سبعة ألقاب من الدوري الفرنسي في ثمانية مواسم، وهو جزء من إجمالي 23 لقباً خلال فترة وجوده في حديقة الأمراء.
لكن لم يُعرض على المدافع البرازيلي تجديد عقده بعد نهاية عقده الحالي، وبدلاً من ذلك وقع على تمديد مؤقت، لينتهى بهزيمة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو النهائي الأول في تاريخ النادي.
هل رحيل ميسي مرتبط برحيل سواريز؟
تقارير صحفية تشير إلى ذلك
يعتقد وكيل لويس سواريز أن كلًا من مهاجم الأوروجواي وليونيل ميسي سيأخذان آراء بعضهما البعض في الحسبان عند تقرير مصيرهما بعد برشلونة.
أقام ميسي وسواريز صداقة قوية منذ وصول الأخير إلى الكامب نو في 2014، حيث كان في البداية هم ثلاثي التشكيلة الهجومية الشهيرة (msn) للنادي مع نيمار قبل رحيل البرازيلي إلى باريس سان جيرمان.
بالإضافة إلى الإستمتاع بالنجاح الهائل على أرض الملعب، غالبًا ما يقضي اللاعبان وعائلاتهما الأجازات معًا، في حين يُزعم أن قرار مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان بإخراج مهاجم الأوروجواي من خططه قد أثر في طلب ليونيل ميسي مغادرة النادي الكتالوني بعد 20 عامًا.
كلوب يتحدث عن الجانب المالي لليفربول
اعترف مدرب ليفربول يورجن كلوب أن فيروس كورونا جعل التعاقد مع اللاعبين أكثر تعقيدًا.
وقال كلوب لسيرفوس تي في "الآن في أوقات كورونا، عليك التفكير خمس مرات قبل تقديم عرض انضمام أي لاعب فلا أحد يعلم ما سيحدث بعد كورونا".
"علينا دائمًا الانتباه إلى الجانب المالي، لأننا لا نعرف بالضبط مقدار الأموال التي ستكون متاحة لدينا، ويبدو أن الآخرين يتعاملون معها بشكل أكثر إيجابية عندما تنظر إلى تشيلسي.
"هناك الكثير من اللاعبين المثيرين للاهتمام، ولكن إذا كان هناك شخص ما مثير بالنسبة لنا، فلا يمكنني القول الآن. لكنني سعيد جدًا بفريقي الآن.