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أخبار الانتقالات: توخيل يرحب بميسي وتجدد اهتمام الريال بكامافينجا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 24 أغسطس 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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coutinho bayern
Getty

رسالة غامضة من لويس سواريز .. هل يتحدى كومان؟

2020-08-24T12:17:18Z

ذكر "راديو كتالونيا" أن رونالدو كومان، مدرب برشلونة، قد أجرى اتصالاً بنجم الفريق لويس سواريز أخبره فيه أنه خارج الحسابات الموسم القادم.

وأشار التقرير إلى أن البلوجرانا مستعد حتى للتخلي عن اللاعب مجاناً وفسخ عقده احتراماً للعلاقة الطيبة والسنوات التي أمضاها ضمن صفوفه.

برشلونة يحدد بديل ألبا

2020-08-24T12:16:28Z

أوضحت "موندو" أن برشلونة قد يستغل خروج جوردي ألبا من الحسابات ويعرضه على إنتر من أجل تخفيض قيمة صفقة لاوتارو مارتينيز.

إنتر متمسك بعدم النزول عن قيمة الشرط الجزائي الذي انتهى في يوليو الماضي، والتي تبلغ 111 مليون يورو، ورفض عروضاً بتبادل لاعبين في السابق بحسب التقارير.

الجريدة الكتالونية أوضحت أن برشلونة سيعرض ألبا أو جونيو فيربو من جديد، و65 مليون يورو من أجل إقناع النيراتزوري.

توخيل يرحب بالتعاقد مع ميسي

2020-08-24T12:15:00Z

ملف رحيل الأرجنتيني من برشلونة لم يغلق بعد

علق مدرب باريس سان جيرمان على التقارير التي تحدثت عن رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة، وترشيحه للانضمام لصفوف بطل فرنسا الموسم المقبل.

وشغل مستقبل ميسي الإعلام الموسم الماضي بعد الحديث عن اتخاذه قراراً بالمغادرة، وترشيح عدة أندية، منها بي إس جي لتكون الوجهة المقبلة

Lionel Messi Barcelona GFX
Getty Images

برشلونة يضحي بنجمه من أجل فان دي بيك

2020-08-24T11:55:31Z

متوسط الميدان الهولندي مطلوب في العديد من الفرق

برشلونة على استعداد لإدراج لويس سواريز في صفقة تبادلية مع دوني فان دي بيك من أياكس، وفقًا لموندو ديبورتيفو.
 
يأمل البلاوجرانا أنه من خلال تقديم مهاجم أوروجواي في خفض الرسوم النهائية للاعب الهولندي إلى حوالي 20 مليون يورو (18 مليون جنيه إسترليني / 24 مليون دولار).
 
كما تم ربط فان دي بيك مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد، لكن برشلونة مصمم على الفوز بالسباق للتوقيع معه.
Van_de_Beek
(C)Getty Images

ويلسون بديل كين في توتنهام

2020-08-24T11:53:42Z

​نصح دارين بينت توتنهام بجلب مهاجم بورنموث كالوم ويلسون لدعم هاري كين في الهجوم.
 
من المتوقع أن يغادر عدد من اللاعبين الأساسيين ملعب فيتاليتي هذا الصيف بعد هبوط الفريق، حيث من المتوقع أن يظل ويلسون في الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
أفادت تقارير أن جوزيه مورينيو أعرب عن اهتمامه بالتعاقد مع المهاجم الإنجليزي، حيث يتطلع لبناء فريق قادر على العودة إلى دوري أبطال أوروبا في 2020-21.

المرشح لرئاسة برشلونة يكشف عن محادثات كلوب

2020-08-24T11:52:20Z

هل يترك الألماني ليفربول؟

أعلن المرشح الرئاسي لبرشلونة جوردي فار أنه أجرى محادثات مع وكلاء مدرب ليفربول يورجن كلوب، ليتولى قيادة النادي الكتالوني.
Jurgen Klopp Liverpool
Getty

هل الدوري الأمريكي الخيار الوحيد لجاريث بيل؟

2020-08-24T11:50:40Z

​من المرجح أن يظل جاريث بيل في ريال مدريد حتى ينتهي عقده، حيث لا يوجد نادي يمكنه تحمل راتبه، حسب تقارير نشرت على آس
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أراد توتنهام إعادة التعاقد معه لكنه لا يستطيع تحمل راتبه، لتصبح بذلك أندية الدوري الأمريكي هي الطريق الوحيد المحتمل للمغادرة.

ريال مدريد يعطي كامافينجا الأمل

2020-08-24T11:48:47Z

​تم تعزيز آمال ريال مدريد في التعاقد مع لاعب خط وسط رين إدواردو كامافينجا ، وفقًا لما ذكرت صحيفة آس الإسبانية.
 
أوقف لاعب خط وسط المنتخب الفرنسي تحت 21 عامًا مفاوضات تجديد العقد مع فريقه، ومع انتهاء عقده في عام 2022، قد يضطرون إلى بيعه هذا الصيف. 
Eduardo Camavinga Rennes
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جابرييل يتجه إلى أرسنال

2020-08-24T11:47:25Z

 

سيوقع جابرييل قلب دفاع ليل مع آرسنال في سوق الانتقالات، وفقًا لـ RMC.
 
فاز الجانرز على مانشستر يونايتد ونابولي في السباق لضم اللاعب، وسيوقع للنادي مقابل 30 مليون يورو (26 مليون جنيه إسترليني / 35 مليون دولار).

كومان يمنح كوتينيو فرصة ثانية في برشلونة

2020-08-24T11:46:11Z

​قد يمنح وصول رونالد كومان إلى برشلونة فرصة جديدة لفيليبي كوتينيو للتألق في كامب نو، حسب صحيفة سبورت.
 
الهولندي من أشد المعجبين بكوتينيو، والذي لن ينضم إلى بايرن ميونخ بشكل دائم بمجرد انتهاء إعارته، وسيعود إلى النادي الكتالوني.

لم نصل لاتفاق لكن إبراهيموفيتش قد يبقي في ميلان

2020-08-24T11:43:50Z

​أشار وكيل زلاتان إبراهيموفيتش، مينو رايولا إلى أن المهاجم لم يوقع حتى الآن تمديدًا للبقاء في ميلان، بينما رفض التلميحات بأن المحادثات قد توقفت لأسباب مالية.
 
عاد إبراهيموفيتش إلى ميلان في بداية عام 2020 وكان له تأثير كبير على الفريق. 
 
كان الروسونيري في المركز 11 قبل العطلة الشتوية في الدوري الإيطالي، لكنه تعافى ليحتل المركز السادس وينتزع بطاقة التأهل للدوري الأوروبي، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى زلاتان، الذي سجل 10 أهداف في 18 مباراة بالدوري ليصنع تحسنًا ملحوظًا في شكل الفريق منذ يناير.

مانشستر يونايتد لن يقبل أي عرض لشراء بوجبا

2020-08-24T11:43:16Z

قال مينو رايولا إنه من المقرر إجراء محادثات مع مانشستر يونايتد بشأن عقد جديد لبول بوجبا، حيث يصر الوكيل على أن موكله لا يزال لاعبًا أساسيًا للنادي.

نصحنا أنا ورونالدو سولشاير بالتعاقد مع برونو فرنانديس

2020-08-24T11:41:19Z

قال مدافع مانشستر يونايتد السابق باتريس إيفرا إنه سارع هو وكريستيانو رونالدو إلى تزكية برونو فرنانديس للمدرب أولي جونار سولشاير قبل انتقال لاعب خط الوسط البرتغالي في يناير الماضي.

محادثات مستمرة بين بنفيكا وكافاني

2020-08-24T11:37:47Z

 

 

أفادت تقارير صحفية أن اللاعب إدينسون كافاني، مازال في محادثات مع نادي بنفيكا.
في الواقع كان هناك اتفاق بعقدٍ لمدة ثلاث سنوات، لكن خلافًا قانونيًا يمنع إتمام انضمام اللاعب المنتهي عقده مع باريس سان جيرمان.