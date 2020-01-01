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أخبار الانتقالات: تحرك صيني من أجل ميسي وآرسنال يهدد هدف ليفربول

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأحد 23 أغسطس 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Lionel Messi, Barcelona, Inter badge
Getty composite

الصين تتحرك لضم ميسي وبرشلونة يرفض البيع

2020-08-23T14:14:21Z

المسألة أبعد من كرة القدم!

أفادت تقارير إيطالية من "لاجازيتا ديلو سبورت"، أن إنتر يريد التعاقد مع ميسي من برشلونة بأي شكل من الأشكال، وفقاً لطلب رئيس النادي ستيفين زهانغ صاحب الجنسية الصينية.

وأوضحت أن القضية ليست رياضية فقط، ولكن تخص دولة الصين، التي تطمح في مساعدة الفريق على ضم اللاعب الأرجنتيني لصفوف الفريق

Messi
FC Barcelona

أياكس يُحدد سعر فان دي بيك وبرشلونة في حالة حيرة

2020-08-23T14:13:53Z

صحيفة "سبورت" المقربة من دوائر برشلونة أشارت إلى أن أياكس أبلغ المهتمين بأن قيمة بيع فان دي بيك ستكون 55 مليون يورو، ويبدو واضحًا أن النادي الهولندي لن يُخفِّض هذا السعر بأي حال من الأحوال.

تقرير سبورت أيضًا أشار إلى أن إدارة برشلونة لم تتخذ قرارها النهائي بعد بشأن دفع المبلغ أو التفاوض حوله، إذ أنها قررت تأجيل الأمر حتى شهر سبتمبر مع نهايات السوق ووضوح الرؤية بالنسبة للباقيين والراحلين في كتيبة كومان.

كومان يقرر الإبقاء على كوتينيو

2020-08-23T14:07:54Z

الهولندي يرغب في استمرار البرازيلي

تحدثت تقارير واردة من إسبانيا عن اقتناع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان بالبرازيلي فيليبي كوتينيو ونيته الاعتماد عليه الموسم المقبل.

وذكرت "موندو" أن كومان مقتنع باللاعب البرازيلي ويراه قد يكون مفيداً لخط وسطه الذي يشهد عملية إحلال وتجديد هذا الصيف.

coutinho bayern
Getty

آرسنال يزاحم ليفربول على تياجو

2020-08-23T13:54:51Z

الجانرز استفسر عن متوسط ميدان البايرن

أشارت الديلي ميل إلى أن آرسنال دخل السباق مع ليفربول على ضم متوسط ميدان بايرن ميونخ تياجو ألكانتارا.

العملاق الألماني يستهدف بيع صاحب الـ29 عامًا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك قبل أن يدخل اللاعب في العام الأخير في عقده.

الريدز يرغب في ضم اللاعب هو الآخر ولم يستسلم بدخول الفريق اللندني في الصفقة، وسيسعى كليهما إلى الوصول لمطالب البايرن المالية المتمثلة في 23 مليون جنيه استرليني.

Thiago Alcantara Arsenal GFX

تشيلسي يراقب ريجيلون

2020-08-23T13:47:08Z

تشيلسي يراقب لاعب ريال مدريد سيرخيو ريجيلون، بجانب مفاوضاتهم مع بن تشيلويل، وفقًا لـ فوتبول لندن.

البلوز يتطلع للشراء مدافع أيسر هذا الصيف، وقريبون من شراء تشيلويل من ليستر سيتي مقابل 50 مليون جنيه استرليني.

رغم ذلك، تظل صفقة ريجيلون هي صفقة بديلة في حال فشل تشيلسي في شراء لاعب ليستر.

آرسنال يتوصل لاتفاق مع ليل بشأن جابرييل

2020-08-23T13:44:25Z

الجانرز وافق على شروط الفريق الفرنسي المالية

وافق نادي آرسنال على دفع 30 مليون يورو مقابل شراء لاعب ليل جابريال ماجالهايس، وفقًا لـ فابريزية رومانو.

تسابق الجانرز مع بعض الأندية لشراء اللاعب وبالأخير فازوا بالسباق، وسيوقع اللاعب عقد لمدة 5 سنوات مع النادي.

Gabriel Arsenal 2020
Goal/Getty

أربعة أندية تتفاوض لضم سمولينج

2020-08-23T13:42:30Z

إيفرتون، نيوكاسل، وست هام وفولهام مهتمون جميعًا بضم المدافع كريس سمولينج.

قضى اللاعب الموسم الأخير مع روما على سبيل الإعارة، وكان الفريق الإيطالي يتفاوض لشرائه، لكن رفض مبلغ الـ20 مليون جنيه استرليني المطلوب من مانشستر يونايتد.

Chris Smalling Roma 2019-20
Getty Images

تشيلسي يفكر في ضم سار

2020-08-23T13:41:47Z

تجرى محادثاث في تشيلسي لضم لاعب قلب الدفاع مالانج سار كلاعب حر، حسب تقارير سكاي سبورتس

اللاعب صاحب الـ21 عامًا غادر النادي الفرنسي نيس في نهاية الموسم، بعد أن قضى اللاعب مسيرته كلها داخل الدوري الفرنسي.

إذا تمكن البلوز من ضم اللاعب، سيخرج في الغالب على سبيل الإعارة.

هل أخطأ نيمار عندما غادر برشلونة؟

2020-08-23T13:39:58Z

البرازيلي على وشك قيادة باريس سان جيرمان لدوري الأبطال

لعب النجم البرازيلي نيمار دورًا أساسيًا في قيادة باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخهم، ولكن المحلل سكوت مينتو مازال مقتنعًا أن البرازيلي كان يجب أن يستمر مع برشلونة.

أصبح نيمار أغلى صفقة في التاريخ، حينما انتقل بشكل مثير من النادي الكتالوني إلى فرنسا عام 2017، ومنذ ذلك الحين فاز النجم صاحب ال28 عامًا بـ8 ألقاب محلية مع باريس.

من المحتمل أن نرى الليلة النجم البرازيلي رافعًا الكأس الأغلى له و لباريس، إذا استطاعوا التغلب على العملاق البافاري بايرن ميونخ.

Neymar, PSG training
Getty

ليس ميسي .. جوارديولا يحتاج إلى لاعب جديد

2020-08-23T13:37:10Z

أفادت تقارير صحفية أن بيب جوارديولا يحتاج إلى لاعب جديد، وهذا اللاعب ليس ميسي، بل يحتاج إلى تدعيم دفاع الفريق، حتى يتمكن من الفوز بدوري أبطال أوروبا.

تمت الإطاحة بمانشستر سيتي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بأقدام لاعبي ليون الفرنسي بنتيجة 3-1، وأنهى الفريق الدوري الإنجليزي في المركز الثاني بعد ليفربول صاحب اللقب.

Pep Guardiola Manchester City 2019-20
Getty

مانشستر يونايتد يرى بروكس كبديل لسانشو

2020-08-23T13:35:00Z

يرى مانشستر يونايتد ديفيد بروكس لاعب بورنموث كبديل لجادون سانشو، وفقًا لصحيفة إكسبريس.

يمكن للشياطين الحمر أن ينقضوا على لاعب خط الوسط البالغ من العمر 23 عامًا إذا فشلوا في ضم سانشو من بوروسيا دورتموند.

كما أن كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونخ وجناح يوفنتوس دوجلاس كوستا موجودان أيضًا في قائمة الصفقات البديلة لفريق اليونايتد.

خوسيه جايا مطلوب في برشلونة

2020-08-23T13:33:38Z

يحظى خوسيه جايا الظهير الأيسر في فالنسيا باهتمام برشلونة، وفقًا لسبورت.

الشاب البالغ من العمر 25 عامًا بلغ الشرط الجزائي في عقده في الميستايا 50 مليون يورو (45 مليون جنيه إسترليني / 59 مليون دولار)، والبلوجرانا مستعدون لفتح مفاوضات مع النادي لضم اللاعب.