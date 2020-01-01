أخبار الانتقالات: تحرك صيني من أجل ميسي وآرسنال يهدد هدف ليفربول

المسألة أبعد من كرة القدم!

أفادت تقارير إيطالية من "لاجازيتا ديلو سبورت"، أن إنتر يريد التعاقد مع ميسي من برشلونة بأي شكل من الأشكال، وفقاً لطلب رئيس النادي ستيفين زهانغ صاحب الجنسية الصينية.

وأوضحت أن القضية ليست رياضية فقط، ولكن تخص دولة الصين، التي تطمح في مساعدة الفريق على ضم اللاعب الأرجنتيني لصفوف الفريق