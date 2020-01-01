أخبار الانتقالات: تحرك صيني من أجل ميسي وآرسنال يهدد هدف ليفربول

الصين تتحرك لضم ميسي وبرشلونة يرفض البيع
المسألة أبعد من كرة القدم!
أفادت تقارير إيطالية من "لاجازيتا ديلو سبورت"، أن إنتر يريد التعاقد مع ميسي من برشلونة بأي شكل من الأشكال، وفقاً لطلب رئيس النادي ستيفين زهانغ صاحب الجنسية الصينية.
وأوضحت أن القضية ليست رياضية فقط، ولكن تخص دولة الصين، التي تطمح في مساعدة الفريق على ضم اللاعب الأرجنتيني لصفوف الفريق
أياكس يُحدد سعر فان دي بيك وبرشلونة في حالة حيرة
صحيفة "سبورت" المقربة من دوائر برشلونة أشارت إلى أن أياكس أبلغ المهتمين بأن قيمة بيع فان دي بيك ستكون 55 مليون يورو، ويبدو واضحًا أن النادي الهولندي لن يُخفِّض هذا السعر بأي حال من الأحوال.
تقرير سبورت أيضًا أشار إلى أن إدارة برشلونة لم تتخذ قرارها النهائي بعد بشأن دفع المبلغ أو التفاوض حوله، إذ أنها قررت تأجيل الأمر حتى شهر سبتمبر مع نهايات السوق ووضوح الرؤية بالنسبة للباقيين والراحلين في كتيبة كومان.
كومان يقرر الإبقاء على كوتينيو
الهولندي يرغب في استمرار البرازيلي
تحدثت تقارير واردة من إسبانيا عن اقتناع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان بالبرازيلي فيليبي كوتينيو ونيته الاعتماد عليه الموسم المقبل.
وذكرت "موندو" أن كومان مقتنع باللاعب البرازيلي ويراه قد يكون مفيداً لخط وسطه الذي يشهد عملية إحلال وتجديد هذا الصيف.
آرسنال يزاحم ليفربول على تياجو
الجانرز استفسر عن متوسط ميدان البايرن
أشارت الديلي ميل إلى أن آرسنال دخل السباق مع ليفربول على ضم متوسط ميدان بايرن ميونخ تياجو ألكانتارا.
العملاق الألماني يستهدف بيع صاحب الـ29 عامًا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك قبل أن يدخل اللاعب في العام الأخير في عقده.
الريدز يرغب في ضم اللاعب هو الآخر ولم يستسلم بدخول الفريق اللندني في الصفقة، وسيسعى كليهما إلى الوصول لمطالب البايرن المالية المتمثلة في 23 مليون جنيه استرليني.
تشيلسي يراقب ريجيلون
تشيلسي يراقب لاعب ريال مدريد سيرخيو ريجيلون، بجانب مفاوضاتهم مع بن تشيلويل، وفقًا لـ فوتبول لندن.
البلوز يتطلع للشراء مدافع أيسر هذا الصيف، وقريبون من شراء تشيلويل من ليستر سيتي مقابل 50 مليون جنيه استرليني.
آرسنال يتوصل لاتفاق مع ليل بشأن جابرييل
الجانرز وافق على شروط الفريق الفرنسي المالية
وافق نادي آرسنال على دفع 30 مليون يورو مقابل شراء لاعب ليل جابريال ماجالهايس، وفقًا لـ فابريزية رومانو.
تسابق الجانرز مع بعض الأندية لشراء اللاعب وبالأخير فازوا بالسباق، وسيوقع اللاعب عقد لمدة 5 سنوات مع النادي.
أربعة أندية تتفاوض لضم سمولينج
إيفرتون، نيوكاسل، وست هام وفولهام مهتمون جميعًا بضم المدافع كريس سمولينج.
قضى اللاعب الموسم الأخير مع روما على سبيل الإعارة، وكان الفريق الإيطالي يتفاوض لشرائه، لكن رفض مبلغ الـ20 مليون جنيه استرليني المطلوب من مانشستر يونايتد.
تشيلسي يفكر في ضم سار
تجرى محادثاث في تشيلسي لضم لاعب قلب الدفاع مالانج سار كلاعب حر، حسب تقارير سكاي سبورتس
اللاعب صاحب الـ21 عامًا غادر النادي الفرنسي نيس في نهاية الموسم، بعد أن قضى اللاعب مسيرته كلها داخل الدوري الفرنسي.
إذا تمكن البلوز من ضم اللاعب، سيخرج في الغالب على سبيل الإعارة.
هل أخطأ نيمار عندما غادر برشلونة؟
البرازيلي على وشك قيادة باريس سان جيرمان لدوري الأبطال
لعب النجم البرازيلي نيمار دورًا أساسيًا في قيادة باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخهم، ولكن المحلل سكوت مينتو مازال مقتنعًا أن البرازيلي كان يجب أن يستمر مع برشلونة.
أصبح نيمار أغلى صفقة في التاريخ، حينما انتقل بشكل مثير من النادي الكتالوني إلى فرنسا عام 2017، ومنذ ذلك الحين فاز النجم صاحب ال28 عامًا بـ8 ألقاب محلية مع باريس.
من المحتمل أن نرى الليلة النجم البرازيلي رافعًا الكأس الأغلى له و لباريس، إذا استطاعوا التغلب على العملاق البافاري بايرن ميونخ.
ليس ميسي .. جوارديولا يحتاج إلى لاعب جديد
أفادت تقارير صحفية أن بيب جوارديولا يحتاج إلى لاعب جديد، وهذا اللاعب ليس ميسي، بل يحتاج إلى تدعيم دفاع الفريق، حتى يتمكن من الفوز بدوري أبطال أوروبا.
تمت الإطاحة بمانشستر سيتي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بأقدام لاعبي ليون الفرنسي بنتيجة 3-1، وأنهى الفريق الدوري الإنجليزي في المركز الثاني بعد ليفربول صاحب اللقب.
مانشستر يونايتد يرى بروكس كبديل لسانشو
يرى مانشستر يونايتد ديفيد بروكس لاعب بورنموث كبديل لجادون سانشو، وفقًا لصحيفة إكسبريس.
يمكن للشياطين الحمر أن ينقضوا على لاعب خط الوسط البالغ من العمر 23 عامًا إذا فشلوا في ضم سانشو من بوروسيا دورتموند.