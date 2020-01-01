أخبار الانتقالات: الدوري الإنجليزي وجهة ميسي القادمة وصفقة بين ميلان وريال مدريد

هل يستغل السيتي غضب ميسي ؟
قد يخسر برشلونة نجمه لصالح نادي الدوري الإنجليزي الممتاز
ذكرت ESPN أن عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز يدرسون ما إذا كان بإمكانهم التوقيع مع الساحر الأرجنتيني وعدم انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.
الموقف الرسمي لبرشلونة الآن هو أن ميسي ليس للبيع ويجب على الأطراف المهتمة تفعيل شرطه الجزائي الذي تبلغ قيمته 700 مليون يورو (632 مليون جنيه إسترليني / 826 مليون دولار).
فان خال: حاولت التعاقد مع نيمار وليفاندوفسكي في مانشستر يونايتد
قال لويس فان جال إنه حاول التوقيع مع عدد من النجوم الكبار في مانشستر يونايتد.
إعترف مدرب الشياطين الحمر السابق بأنه كان يفكر بشكل كبير خلال فترة عمله في أولد ترافورد حيث حاول التعاقد مع نيمار وروبرت ليفاندوفسكي وساديو ماني والعديد من اللاعبين الكبار الآخرين.
يوفنتوس يتطلع إلى باريديس من باريس سان جيرمان
يتطلع يوفنتوس إلى التعاقد مع لياندرو باريديس لاعب باريس سان جيرمان من بين العديد من التعاقدات الأخرى هذا الصيف، حسب جيانلوكا دي مارزيو.
باريديس حر في مغادرة باريس سان جيرمان هذا الصيف، وقع لاعب الوسط في الأصل مع باريس سان جيرمان في عام 2019، وانضم من فريق زينيت الروسي.
" ربما حاول إنتر التعاقد مع ميسي "
قال الرئيس السابق ماسيمو موراتي إن ناديه إنتر ربما حاول التعاقد مع ليونيل ميسي.
تم ربط نجم برشلونة ليونيل ميسي بإحتمالية مغادرته برشلونة هذا الصيف، ويعتقد موراتي أن ناديه السابق ربما استفسر بالفعل.
ميلان يفتح محادثات مع مدريد من أجل براهيم دياز
بدأ ميلان محادثات مع ريال مدريد بشأن انتقال محتمل لبراهيم دياز - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.
استبعد البلانكوس بيع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا بشكل دائم، لكنهم على استعداد لإرسال لاعب خط الوسط إلى سان سيرو على سبيل الإعارة.
حارس مانشستر يونايتد يستعد للانتقال على سبيل الإعارة
أتمم حارس مرمى مانشستر يونايتد الاحتياطي جويل بيريرا انتقاله على سبيل الإعارة إلى هدرسفيلد - وفقًا لصحيفة ذا صن.
اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، الذي قضى الموسم الماضي في الدوري الاسكتلندي الممتاز، تراجع ترتيبه في مركز حراسة المرمى مع كتيبة الشياطين الحمر بعد عودة دين هندرسون من شيفيلد يونايتد إلى الأولد ترافورد.
فالنسيا يقترب من ضم مهاجم ريال مدريد
يقترب فالنسيا من التعاقد مع بورخا مايورال مهاجم ريال مدريد - بحسب موندو ديبورتيفو.
الخفافيش على اتصال بوكيل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا بشأن صفقة محتملة، لكن يجب عليهم أولاً بيع رودريجو أو كيفن جاميرو لجمع الأموال لصفقة مقترحة بقيمة 15 مليون يورو.
أمضى مايورال العامين الماضيين على سبيل الإعارة في ليفانتي، والذي فوت في النهاية فرصة توقيعه بشكل دائم في نهاية حملة 2019-20.
باريس سان جيرمان يفكر في إقالة توخيل
قاد المدرب الألماني عمالقة دوري الدرجة الأولى الفرنسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020، لكنه تعرض للهزيمة أمام بايرن ميونخ ويمكنه الآن إفساح المجال لمدير جدي.
برشلونة يحدد بديل ألبا
أوضحت "موندو" أن برشلونة قد يستغل خروج جوردي ألبا من الحسابات ويعرضه على إنتر من أجل تخفيض قيمة صفقة لاوتارو مارتينيز.
إنتر متمسك بعدم النزول عن قيمة الشرط الجزائي الذي انتهى في يوليو الماضي، والتي تبلغ 111 مليون يورو، ورفض عروضاً بتبادل لاعبين في السابق بحسب التقارير.
الجريدة الكتالونية أوضحت أن برشلونة سيعرض ألبا أو جونيو فيربو من جديد، و65 مليون يورو من أجل إقناع النيراتزوري.
توخيل يرحب بالتعاقد مع ميسي
ملف رحيل الأرجنتيني من برشلونة لم يغلق بعد
علق مدرب باريس سان جيرمان على التقارير التي تحدثت عن رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة، وترشيحه للانضمام لصفوف بطل فرنسا الموسم المقبل.
وشغل مستقبل ميسي الإعلام الموسم الماضي بعد الحديث عن اتخاذه قراراً بالمغادرة، وترشيح عدة أندية، منها بي إس جي لتكون الوجهة المقبلة