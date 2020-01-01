أخبار الانتقالات: ليفربول يفكر في ساكا وساني قريب من الرحيل

أشارت عدد من التقارير إلى أن نيوكاسل على اتصال مع فان دي بيك على أمل التغلب على أمثال برشلونة وريال مدريد والوصول لتوقيع اللاعب..

ووفقًا لإدوين فان دار سار، الرئيس التنفيذي لأياكس، سيُسمح لفان دي بيك بمغادرة أمستردام عندما تُفتح فترة سوق الانتقالات، ولكن لن يُسمح له بالمغادرة بثمنٍ بخس.

ويحظى دوني فان دي بيك باهتمام مانشستر يونايتد وتوتنهام أيضًا، لكن الآن بعد قرب استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على 80% من أسهم نيوكاسل ، على ما يبدو أن الماكبايس أصبح طرفًا قويًا في المعادلة.