أخبار الانتقالات: برشلونة يواصل السعي خلف لاوتارو وباريس مُصر على بن ناصر

نادي جديد يدخل الصراع على يوفيتش
ذكرت "لاجازيتا" أن هيرتا برلين الألماني دخل هو الآخر الصراع على التعاقد مع لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد.
اللاعب محط اهتمام ميلان ودخل في مفاوضات لضمه مع وكلائه وناديه الإسباني، ولكن الأخير لن يفرط به بسهولة بعد دفعه 60 مليون يورو لضمه الصيف الماضي
باريس يضغط من أجل بن ناصر
هل يرحل الجزائري الدولي من الروسونيري؟
حسب ميلان نيوز، فإن باريس سان جيرمان لم يفقد الأمل في ضم إسماعيل بن ناصر لاعب الروسونيري مع بداية سوق الانتقالات.
ليوناردو المدير الرياضي لباريس ما زال يحاول العمل على الصفقة ولكن إدارة ميلان ترفض بيع اللاعب الذي سيمتلك شرطًا جزائياً بقيمة 50 مليون يورو ولكنه سيكون متاحًا العام المقبل.
ثلاثي تشيلسي مطلوب في الإنتر
برشلونة يعدل عرضه لضم لاوتارو
البلاوجرانا مصر على ضم الأرجنتيني هذا الصيف
"إف سي إنتر نيوز" ذكر أن برشلونة أصبح مستعداً لعرض الثنائي أرتورو فيدال وجونيور فيربو، بالإضافة إلى 70 مليون يورو لضم لاوتارو مارتينيز.
النادي الكتالوني كان يعرض المبلغ المالي وفيربو فقط أولاً، ولكن إنتر يرى أن تقدير الظهير الأيسر بحدود 41 مليون يورو يعد مبالغاً فيه
جوارديولا يتحدث عن انضمام تياجو لليفربول
مدرب المان سيتي عمل مع اللاعب من قبل في بايرن ميونخ
أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أنه لا توجد أي شكوك لديه حول تألق تياجو ألكانتارا لاعب بايرن ميونخ، في حالة انتقاله إلى ليفربول مع بداية سوق الانتقالات.
جوارديولا كان أول من يمنح الإسباني فرصة الظهور مع الفريق الأول للبرسا، كما عمل معه لمدة 3 مواسم في البايرن، لذلك حرص على إبداء رأيه حول أنباء انضمامه للريدز.
وقال مدرب المان سيتي:"تياجو لعب لبرشلونة وبايرن ميونخ، لذلك لا توجد هناك شكوك حول إمكانية تألقه في الدوري الإنجليزي وظهوره بالمستوى المطلوب".
باريديس على رادار يوفنتوس
حسب توتو سبورت، فإن يوفنتوس أبدى اهتمامه بليوناردو باريديس لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي.
البيانكونيري وضع جورجينيو لاعب وسط تشيلسي كهدف أول ثم مانويل لوكاتيلي لاعب ساسوولو وفي حال فشل التعاقد مع الثنائي فإن الأرجنتيني سيكون الخيار الثالث.
باريديس لا يشارك بشكل أساسي مع باريس سان جيرمان في الفترة الأخيرة وقد لا يمانع الرحيل مع بداية سوق الانتقالات.
يوفنتوس يراقب موهبة هيرتا برلين
أكد دي مارزيو أن يوفنتوس مهتم بالحصول على خدمات اللاعب الشاب لازار ساسماردجيتش لاعب هيرتا برلين.
البيانكونيري يسعى لتدعيم شبابه وبناء فريق للمستقبل ويعد ابن الـ18 عامًا أحد أهم أهداف السيدة العجوز في سوق الانتقالات رغم وجود منافسة من برشلونة.
يوفنتوس يتفوق على أتلتيكو مدريد في السباق على لاكازيت
الفرنسي قد يرحل من آرسنال مع بداية سوق الانتقالات
بدأ يوفنتوس تسريع خطواته لتدعيم خط هجومه الموسم المقبل في ظل اقتراب رحيل الأرجنتيني جونزالو هيجواين.
أحد المرشحين هو أليكساندر لاكازيت مهاجم آرسنال الذي يحظى باهتمام من أتليتكو مدريد الإسباني أيضًا.
"لو 10 سبورت" أكدت أن البيانكونيري يتقدم بخطوات على الروخيبلانكوس حيث اجتمع مع ممثلي اللاعب والنادي الإنجليزي أيضًا.
بيليجريني يرفض الرحيل من روما
حسب توتو ميركاتو، فإن لورينزو بيليجريني لا ينوي الرحيل عن صفوف روما الصيف الحالي رغم اهتمام باريس سان جيرمان ويوفنتوس.
بلجريني لديه شرط جزائي في عقده بـ30 مليون يورو وسيُلغى بنهاية الشهر الحالي ولا ينوي اللاعب استخدامه للرحيل يث من المتوقع أن يجدد تعاقده مع ذئاب العاصمة
بوجبا يحسم مصيره
يبدو أن الفرنسي سيبقى في أولد ترافورد
أوضحت "ماركا" أن بول بوجبا قرر التخلي عن فكرة ترك مانشستر يونايتد والعودة إلى صفوف يوفنتوس من جديد.
الصحيفة أشارت إلى أن الفرنسي قرر الاستمرار مع ناديه الحالي، الحل الذي يراه الأفضل لمسيرته الكروية