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أخبار الانتقالات: برشلونة يواصل السعي خلف لاوتارو وباريس مُصر على بن ناصر

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم السبت 18 يوليو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Lautaro Martinez
Getty Images

نادي جديد يدخل الصراع على يوفيتش

2020-07-18T10:08:42Z

ذكرت "لاجازيتا" أن هيرتا برلين الألماني دخل هو الآخر الصراع على التعاقد مع لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد.

اللاعب محط اهتمام ميلان ودخل في مفاوضات لضمه مع وكلائه وناديه الإسباني، ولكن الأخير لن يفرط به بسهولة بعد دفعه 60 مليون يورو لضمه الصيف الماضي

باريس يضغط من أجل بن ناصر

2020-07-18T10:06:01Z

هل يرحل الجزائري الدولي من الروسونيري؟

حسب ميلان نيوز، فإن باريس سان جيرمان لم يفقد الأمل في ضم إسماعيل بن ناصر لاعب الروسونيري مع بداية سوق الانتقالات. 

ليوناردو المدير الرياضي لباريس ما زال يحاول العمل على الصفقة ولكن إدارة ميلان ترفض بيع اللاعب الذي سيمتلك شرطًا جزائياً بقيمة 50 مليون يورو ولكنه سيكون متاحًا العام المقبل.

Ismael Bennacer Cristiano Ronaldo Milan Juventus
Getty Images

ثلاثي تشيلسي مطلوب في الإنتر

2020-07-18T10:04:19Z

ذكرت "توتوسبورت" أن إنتر في مفاوضات مع تشيلسي من أجل إنهاء صفقة إيمرسون بالمييري، ولكن يريد تخفيض طلبه إلى 30 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن البلوز لن يتساهل في مطالبه بسبب علاقته السيئة مع مدربه السابق أنطونيو كونتي، ولكن رغم ذلك هناك حديث أيضاً عن نجولو كانتي وأوليفييه جيرو.

برشلونة يعدل عرضه لضم لاوتارو

2020-07-18T10:01:43Z

البلاوجرانا مصر على ضم الأرجنتيني هذا الصيف

"إف سي إنتر نيوز" ذكر أن برشلونة أصبح مستعداً لعرض الثنائي أرتورو فيدال وجونيور فيربو، بالإضافة إلى 70 مليون يورو لضم لاوتارو مارتينيز.

النادي الكتالوني كان يعرض المبلغ المالي وفيربو فقط أولاً، ولكن إنتر يرى أن تقدير الظهير الأيسر بحدود 41 مليون يورو يعد مبالغاً فيه

Lautaro Martinez Inter
Getty

جوارديولا يتحدث عن انضمام تياجو لليفربول

2020-07-18T09:58:43Z

مدرب المان سيتي عمل مع اللاعب من قبل في بايرن ميونخ

أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أنه لا توجد أي شكوك لديه حول تألق تياجو ألكانتارا لاعب بايرن ميونخ، في حالة انتقاله إلى ليفربول مع بداية سوق الانتقالات.

جوارديولا كان أول من يمنح الإسباني فرصة الظهور مع الفريق الأول للبرسا، كما عمل معه لمدة 3 مواسم في البايرن، لذلك حرص على إبداء رأيه حول أنباء انضمامه للريدز.

وقال مدرب المان سيتي:"تياجو لعب لبرشلونة وبايرن ميونخ، لذلك لا توجد هناك شكوك حول إمكانية تألقه في الدوري الإنجليزي وظهوره بالمستوى المطلوب".

التفاصيل من هنا...

PEP GUARDIOLA THIAGO ALCANTARA BAYERN MUNICH
Getty Images

باريديس على رادار يوفنتوس

2020-07-18T09:55:45Z

حسب توتو سبورت، فإن يوفنتوس أبدى اهتمامه بليوناردو باريديس لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي. 

البيانكونيري وضع جورجينيو لاعب وسط تشيلسي كهدف أول ثم مانويل لوكاتيلي لاعب ساسوولو وفي حال فشل التعاقد مع الثنائي فإن الأرجنتيني سيكون الخيار الثالث. 

باريديس لا يشارك بشكل أساسي مع باريس سان جيرمان في الفترة الأخيرة وقد لا يمانع الرحيل مع بداية سوق الانتقالات.

يوفنتوس يراقب موهبة هيرتا برلين

2020-07-18T09:54:15Z

أكد دي مارزيو أن يوفنتوس مهتم بالحصول على خدمات اللاعب الشاب لازار ساسماردجيتش لاعب هيرتا برلين

البيانكونيري يسعى لتدعيم شبابه وبناء فريق للمستقبل ويعد ابن الـ18 عامًا أحد أهم أهداف السيدة العجوز في سوق الانتقالات رغم وجود منافسة من برشلونة.

يوفنتوس يتفوق على أتلتيكو مدريد في السباق على لاكازيت

2020-07-18T09:50:48Z

الفرنسي قد يرحل من آرسنال مع بداية سوق الانتقالات

بدأ يوفنتوس تسريع خطواته لتدعيم خط هجومه الموسم المقبل في ظل اقتراب رحيل الأرجنتيني جونزالو هيجواين. 

أحد المرشحين هو أليكساندر لاكازيت مهاجم آرسنال الذي يحظى باهتمام من أتليتكو مدريد الإسباني أيضًا.

"لو 10 سبورت" أكدت أن البيانكونيري يتقدم بخطوات على الروخيبلانكوس حيث اجتمع مع ممثلي اللاعب والنادي الإنجليزي أيضًا.​

Alexandre Lacazette Arsenal 2019-20
Getty

بيليجريني يرفض الرحيل من روما

2020-07-18T09:49:13Z

حسب توتو ميركاتو، فإن لورينزو بيليجريني لا ينوي الرحيل عن صفوف روما الصيف الحالي رغم اهتمام باريس سان جيرمان ويوفنتوس

بلجريني لديه شرط جزائي في عقده بـ30 مليون يورو وسيُلغى بنهاية الشهر الحالي ولا ينوي اللاعب استخدامه للرحيل يث من المتوقع أن يجدد تعاقده مع ذئاب العاصمة

بوجبا يحسم مصيره

2020-07-18T09:46:53Z

يبدو أن الفرنسي سيبقى في أولد ترافورد

أوضحت "ماركا" أن بول بوجبا قرر التخلي عن فكرة ترك مانشستر يونايتد والعودة إلى صفوف يوفنتوس من جديد.

الصحيفة أشارت إلى أن الفرنسي قرر الاستمرار مع ناديه الحالي، الحل الذي يراه الأفضل لمسيرته الكروية

Paul Pogba Man Utd 2019-20
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