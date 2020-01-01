أخبار الانتقالات: مدافع إشبيلية مطلوب في ليفربول والسيتي يراقب لاوتارو

باريس سان جيرمان يرفض عرض من برشلونة بخصوص نيمار
العاصمي الفرنسي لا يريد جريزمان
بحسب أوك دياريو فإن برشلونة عرض على باريس سان جيرمان ضم نيمار مقابل 3 لاعبين هم أنطوان جريزمان وصامويل أومتيتي وعثمان ديمبيلي، لكن العاصمي الفرنسي أشار إلى أنه لا يريد إلا ديمبيلي فقط.
يأتي ذلك في إطار سعي الكتلان لإعادة البرازيلي للكامب نو بعد 3 سنوات من المغادرة مقابل صفقة هي الأغلى في التاريخ.
فيدال هو البديل المناسب لجورجينيو في تشيلسي
أشار كريستيان مارتن إلى أن أرتورو فيدال قد يكون البديل المناسب لجورجينيو في تشيلسي.
وبحسب التقارير فإن فيدال قريب من الرحيل عن برشلونة في سوق الانتقالات، لكن لم يتحدث أي مصدر عن تحرك من البلوز بشأنه
بوجبا قريب من التجديد مع مانشستر يونايتد
يبدو أن المياه عادت لمجاريها في أولد ترافورد
اقترب بول بوجبا من الموافقة على عقد جديد مدته خمس سنوات في مانشستر يونايتد، وفقًا لصحيفة ذا صن.
أثار الفائز بكأس العالم الكثير من الحديث عن الخروج في الآونة الأخيرة، لكن الشياطين الحمر يتوقعون أن يعلنوا أنه صاغ شروطًا جديدة في نهاية الموسم.
لابورتا متخوف من رحيل ميسي
يبدو أن الأرجنتيني دخل دائرة الصراع الانتخابي
اعترف رئيس برشلونة السابق خوان لابورتا بأنه "خائف" من أن ليونيل ميسي قد لا يمدد عقده مع النادي بسبب وضعه الحالي.
عقد ميسي في كامب نو ممتد حتى عام 2021 وعلاقته مع رئيس برشلونة الحالي جوزيب ماريا بارتوميو بعيدة عن الكمال مما يجعل التمديد معقدًا.
في حين شدد بارتوميو مؤخرًا على ثقته بأن الأرجنتيني سيعاود التوقيع، فإن لابورتا ليس متخوفًا.
بايرن ميونخ يزاحم ليفربول على مدافع إشبيلية
دييجو كارلوس مدافع إشبيلية، يعتبر من أهم أهداف المدرب يورجن كلوب، من أجل تدعيم دفاع ليفربول، ليصبح الشريك الأنسب للهولندي فيرجيل فان دايك.
صحيفة "كيكر" الألمانية، أكدت دخول بايرن ميونخ في السباق، بعد متابعة طويلة لتطور اللاعب مع الفريق الإسباني هذا الموسم.
ألابا يثير الجدل
ديفيد ألابا ظهير بايرن ميونخ، ينتهي عقده مع النادي الألماني في يونيو 2021 مع تعثر محادثات التوقيع على عقد جديد.
برشلونة يعتبر من أكثر المهتمين بالتعاقد مع اللاعب، ووفقاً لـ"سكاي سبورتس"، بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يريد ضم الدولي النمساوي هذا الصيف
إنتر يخطط للتخلي على إريكسن
أنباء صادمة وغير متوقعة قادمة من إيطاليا، حول رغبة إنتر في التخلي عن خدمات الدنماركي كريستيان إريكسن في الصيف.
شبكة ميدياست الإيطالية أكدت تخطيط أنطونيو كونتي مدرب إنتر لبيع اللاعب، بعد انتقاله للفريق في يناير الماضي
صراع ألماني إسباني على زاها
الإيفواري كان مطلوبًا من آرسنال الصيف الماضي
صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت اهتمام كل من بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد، بالحصول على خدمات الظهير الإيفواري ويلفريد زاها.
اللاعب الذي كان قريباً من آرسنال الصيف الماضي يستعد للرحيل عن كريستال بالاس، وسط اهتمام أيضاً من إيفرتون ونيوكاسل يونايتد
هافيرتس يختار تشيلسي
الألماني يفضل البلوز على بايرن ميونخ
جدل كبير شهدته الفترة الماضية حول مستقبل كاي هافيرتس صانع ألعاب ليفركوزن الألماني، سواء بالانتقال إلى بايرن ميونخ أو أي فريق آخر.
صحيفة "كيكر" الألمانية، كشفت عن قرار اللاعب النهائي بالانتقال إلى صفوف تشيلسي، لينضم إلى كتيبة المدرب فرانك لامبارد، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو.
وفي نفس السياق أكدت صحيفة "بيلد" أن ليفركوزن أبدى استعداده للحصول على جزء من هذا المبلغ في صورة إضافات ومكافآت مستقبلية
مانشستر سيتي يريد لاوتارو
الأرجنتيني مطلوب بقوة في برشلونة
شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أكدت اهتمام مانشستر سيتي بالحصول على خدمات لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر، وسط منافسة قوية مع برشلونة.
النادي الإنجليزي يعتبر الأرجنتيني هو البديل الأنسب لمواطنه سيرخيو أجويرو، مع استعداده لتلبية المطالب المادية لإنتر من أجل التعاقد معه.
كاليدو كوليبالي كذلك يظهر كأحد أهم العناصر التي يطمح سيتي في ضمها من نابولي، ولكن مهمة التعاقد معه هو الآخر لن تكون سهلة
صفقة غريبة لمانشستر يونايتد
تقارير إنجليزية تؤكد رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع جيف هندريك لاعب وسط بيرنلي، بعد تألقه مع فريقه هذا الموسم.
اللاعب عقده ينتهي مع بيرنلي هذا الصيف، وهو ما يجذب أولي جونار سولشاير لفكرة ضمه من أجل تدعيم وسط الشياطين الحمر
خاص | آرسنال يقترب من ضم سار
ذكرت مصادر خاصة لجول أن آرسنال أجرى محادثات بشأن انتقال المدافع الفرنسي الشاب مالانج سار إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي.
أصبح سار لاعبًا حرًا بعد أن أنهى عقده مع نيس ولديه اهتمام من قبل عدة أندية في جميع أنحاء أوروبا تلاحقه من أجل ضمه هذا الصيف.
وكانت عدة مصادر صحفية قد زعمت أن عدة أندية أوروبية قد قدمت عروضًا لسار، ولكن مصادر قريبة من اللاعب أكدت لجول أن الأمر ليس كذلك.