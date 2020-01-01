أخبار الانتقالات: مدافع إشبيلية مطلوب في ليفربول والسيتي يراقب لاوتارو

العاصمي الفرنسي لا يريد جريزمان

بحسب أوك دياريو فإن برشلونة عرض على باريس سان جيرمان ضم نيمار مقابل 3 لاعبين هم أنطوان جريزمان وصامويل أومتيتي وعثمان ديمبيلي، لكن العاصمي الفرنسي أشار إلى أنه لا يريد إلا ديمبيلي فقط.

يأتي ذلك في إطار سعي الكتلان لإعادة البرازيلي للكامب نو بعد 3 سنوات من المغادرة مقابل صفقة هي الأغلى في التاريخ.