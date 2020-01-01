أخبار الانتقالات: صراع جديد بين ريال مدريد وبرشلونة وحسم موقف رونالدو

رونالدو باقٍ في يوفنتوس
صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، نفت تماماً التقارير التي انتشرت حول رحيل رونالدو عن يوفنتوس، رغم الأنباء المتزايدة حول عرضه على أندية أخرى.
وأشارت أيضاً، إلى أن رونالدو سيستمر مع يوفنتوس حتى نهاية عقده، بوجود توقعات حول رحيل باولو ديبالا عن صفوف الفريق.
ليفربول يتقدم بالعرض الرسمي الأول لضم تياجو
تضارب كبير في الأنباء، ظهر اليوم الجمعة، بعدما أكدت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية عدم اهتمام ليفربول بضم تياجو.
مراسل الشبكة في ليفربول، نفى حقيقة التقارير الألمانية التي انتشرت، ليزيد الغموض حول موقف لاعب الوسط الإسباني.
يوفنتوس يفكر في إغراء مانشستر يونايتد بديبالا لضم بوجبا
يظهر لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، مرة أخرى، ضمن أهم الأهداف لكبار أوروبا في سوق الانتقالات هذا الصيف.
موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد أن يوفنتوس سيعود مرة أخرى لمحاولة ضم الدولي الفرنسي هذا الصيف، بناء على رغبة أندريا بيرلو مدرب الفريق الجديد.
النادي الإيطالي سيحاول إقناع مانشستر بهذه الخطوة، عن طريق عرض مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا في صفقة تبادلية.
ريال مدريد وبرشلونة ينافسان مانشستر يونايتد على سانشو
صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أن مانشستر يونايتد سيواجه صعوبة كبيرة جداً من أجل ضم سانشو الصيف القادم، بسبب المنافسة المحتملة على الصفقة.
وأوضحت أن الثنائي ريال مدريد وبرشلونة، يستعدان للدخول بقوة في مفاوضات مع بوروسيا دورتموند من أجل ضم اللاعب، كأحد أهم الأهداف المستقبلية لكل منهما.
رسمياً .. آرسنال يعلن التعاقد مع ويليان بالمجان
أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن التعاقد بشكل رسمي مع الجناح البرازيلي ويليان من تشيلسي في صفقة انتقال حر.
ووفقاً للموقع الرسمي لآرسنال، فإن مدة تعاقد ويليان مع النادي، تصل إلى 3 سنوات، وهي المدة التي رفض تشيلسي عرضها على اللاعب.
ريال مدريد يستخدم المعارين لمواجهة الأزمة المالية
قرر زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، الاحتفاظ بخدمات الثنائي ألفارو أودريوزولا وأندري لونين، بسبب الأزمة المالية في النادي الإسباني.
صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن زيدان سينظر لقائمة اللاعبين المعارين خارج الفريق، من أجل الاستفادة منهم بدلاً من الشراء.
بيروتي يوافق على عرض الشباب السعودي بشرط
أكدت تقارير صحفية إيطالية، على أن نادي الشباب السعودي، اقترب من التعاقد مع الأرجنتيني دييجو بيروتي مهاجم فريق روما، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت صحيفة "okcalciomercato.it" الإيطالية، إلى أن نادي الشباب السعودي عرض بالفعل مبلغ 2 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني من صفوف روما.
كما أضافت تقارير أخرى من الصحافة الرومانية، أن الشباب عرض على بيروتي راتب سنوي يصل إلى 2.5 مليون يورو لإقناع اللاعب بالانضمام لصفوف الليث الأبيض.
الراتب الذي عرضه مسؤولو الليث الأبيض على بيروتي، لم ينل رضاه، إذ طلب أن يزيد الراتب إلى 3 مليون يورو، ليتساوى مع ما يتقاضاته في روما.
أوبلاك يلمح إلى إمكانية مغادرته أتلتيكو مدريد وتشيلسي يراقب
ألمح يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، إلى إمكانية رحيله عن صفوف الروخيبلانكوس في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
أوبلاك في تصريحات صحفية مساء الخميس أشار إلى أنه ينتظر نهاية هذا الموسم من أجل تقرير مستقبله في واندا ميتروبوليتانو، وسط ترقب البلوز.
جورج مينديش يعرض كريستيانو رونالدو على برشلونة!
كشفت عدة مصادر صحفية أن المعجزة قد تحدث وأن كريستيانو رونالدو قد ينتقل إلى برشلونة كخطوة مقبلة بعد رحيله عن يوفنتوس.
وكان كريستيانو رونالدو قد شعر بالملل وبات يريد الرحيل عن يوفنتوس حسب ما أفادت كورييري ديلو سبورت وأكدت كالتشيو ميركاتو.
وفي هذا السياق، فإن الصحفي في بي بي سي جوليام بلاج قد أكد أن جورج مينديش وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد قام بعرضه على برشلونة.
تقارير .. العربي القطري يرغب في ضم لويس سواريز
أكدت تقارير صحفية، على أن نادي العربي القطري ، يود بالتعاقد مع المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، لاعب نادي برشلونة الإسباني ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكشف ميتش فريلي الصحفي بشبكة "بي إن سبورتس" القطرية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن اهتمام نادي العربي باللاعب الأوروجوياني، من أجل ضمه.
وأشار فريلي إلى أن ناديي الدحيل والغرافة بالدوري القطري، لم يتدخلا في الصفقة من أجل ضم مهاجم برشلونة، وأن مسؤولي العربي فقط هم من تواصلوا مع وكيل أعمال اللاعب صاحب الـ33 عامًا.
ويستفسر مسؤولو نادي العربي القطري من وكيل أعمال سواريز عن سعر اللاعب، ومعرفة مدى احتمالية مغادرته لنادي برشلونة بنهاية الموسم الحالي.
أوزيل يتحدث عن إمكانية مغادرة آرسنال
أجرى مسعود أوزيل، نجم آرسنال، حواراً مطولاً مع "The Athletic" أوضح فيه حقيقة عدم مشاركته مؤخراً، وأسباب رفضه تخفيض راتبه.
وقال الألماني: "تلك الظروف لن تكسرني بل تجعلني أقوى، أنا من أقرر متى أرحل وليس الآخرين، أملك عامين بعد في عقدي، أحب آرسنال، هو بيتي".
وأردف: "امتلكت عروضاً ضخمة في الماضي ولكن أريد البقاء، أرتيتا يعرف إمكانياتي، لا أفكر في أنني هنا وأتقاضى الأموال دون اللعب".
الخليفي: نيمار ومبابي مستمران مع باريس سان جيرمان مدى الحياة
كشف ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان ، موقف الثنائي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي من الرحيل عن صفوف بطل الدوري الفرنسي.
الخليفي قال: "أنا سعيد لامتلاك نيمار ومبابي وسوف نحاول الحفاظ عليهما للبقاء في صفوف باريس سان جيرمان مدى الحياة".