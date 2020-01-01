أخبار الانتقالات: رونالدو إلى برشلونة وسواريز إلى قطر!

جورج مينديش يعرض كريستيانو رونالدو على برشلونة!
كشفت عدة مصادر صحفية أن المعجزة قد تحدث وأن كريستيانو رونالدو قد ينتقل إلى برشلونة كخطوة مقبلة بعد رحيله عن يوفنتوس.
وكان كريستيانو رونالدو قد شعر بالملل وبات يريد الرحيل عن يوفنتوس حسب ما أفادت كورييري ديلو سبورت وأكدت كالتشيو ميركاتو.
وفي هذا السياق، فإن الصحفي في بي بي سي جوليام بلاج قد أكد أن جورج مينديش وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد قام بعرضه على برشلونة.
تقارير .. العربي القطري يرغب في ضم لويس سواريز
أكدت تقارير صحفية، على أن نادي العربي القطري ، يود بالتعاقد مع المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، لاعب نادي برشلونة الإسباني ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكشف ميتش فريلي الصحفي بشبكة "بي إن سبورتس" القطرية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن اهتمام نادي العربي باللاعب الأوروجوياني، من أجل ضمه.
وأشار فريلي إلى أن ناديي الدحيل والغرافة بالدوري القطري، لم يتدخلا في الصفقة من أجل ضم مهاجم برشلونة، وأن مسؤولي العربي فقط هم من تواصلوا مع وكيل أعمال اللاعب صاحب الـ33 عامًا.
ويستفسر مسؤولو نادي العربي القطري من وكيل أعمال سواريز عن سعر اللاعب، ومعرفة مدى احتمالية مغادرته لنادي برشلونة بنهاية الموسم الحالي.
أوزيل يتحدث عن إمكانية مغادرة آرسنال
أجرى مسعود أوزيل، نجم آرسنال، حواراً مطولاً مع "The Athletic" أوضح فيه حقيقة عدم مشاركته مؤخراً، وأسباب رفضه تخفيض راتبه.
وقال الألماني: "تلك الظروف لن تكسرني بل تجعلني أقوى، أنا من أقرر متى أرحل وليس الآخرين، أملك عامين بعد في عقدي، أحب آرسنال، هو بيتي".
وأردف: "امتلكت عروضاً ضخمة في الماضي ولكن أريد البقاء، أرتيتا يعرف إمكانياتي، لا أفكر في أنني هنا وأتقاضى الأموال دون اللعب".
الخليفي: نيمار ومبابي مستمران مع باريس سان جيرمان مدى الحياة
كشف ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان ، موقف الثنائي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي من الرحيل عن صفوف بطل الدوري الفرنسي.
الخليفي قال: "أنا سعيد لامتلاك نيمار ومبابي وسوف نحاول الحفاظ عليهما للبقاء في صفوف باريس سان جيرمان مدى الحياة".
رسميًا.. أوديجارد يعود إلى ريال مدريد
أكد نادي ريال سوسييداد عودة مارتن أوديجارد إلى ريال مدريد بعد نهاية فترة إعارته، ليحقق النجم النرويجي حلمه بالعودة أخيرًا إلى الفريق الملكي.
ويريد زيدان الاعتماد على أوديجارد، الأمر الذي جعله يقبل العودة حتى مع بعض المخاطرة بأن يكون لديه دقائق أقل في ريال مدريد عن تلك التي حصل عليها مع سوسييداد.
رسميًا .. الأهلي: رمضان صبحي أبلغنا رغبته في الانتقال لبيراميدز
أعلن النادي الأهلي المصري رسميًا اليوم الأربعاء، رحيل رمضان صبحي؛ لاعب الفريق المعار من هدرسفيلد الإنجليزي، بعدما أخطر النادي برغبته في الانضمام إلى نادي بيراميدز.
وانتهت إعارة اللاعب إلى المارد الأحمر في 30 من يونيو الجاري ورفض النادي الإنجليزي تمديد الإعارة، مفضلًا بيعه بشكل نهائي إلا أن المبالغات المادية في الصفقة حال دون إتمامها خلال الفترة الماضية، قبل أن يخطر رمضان إدارة الأهلي برغبته في الانضمام لبيراميدز.
رسميًا.. ماتويدي يرحل عن يوفنتوس ويقترب من نادي بيكهام
أعلن يوفنتوس رسميًا رحيل متوسط ميدانه الدولي الفرنسي بليز ماتويدي، وذلك بعد أيام من تأكيد المصادر الصحفية حول هذه الخطوة.
وكان ماتويدي قد اقترب من الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي والذي يملك أسهمه أسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام.
مهاجم روما قد يخلف إبراهيموفيتش
حسب توتو سبورت، فإن إدارة ميلان قد تعود من جديد لمحاولة ضم باتريك شيك مهاجم روما الإيطالي الصيف الحالي.
لا ينوي لايبزيج التعاقد مع اللاعب بشكل دائم بعد انتهاء إعارته مع طلب إدارة روما لـ25 مليون يورو للتخلي عن خدماته وهو ما قد يراه ميلان صعبًا أيضًا وسيحاول الوصول لاتفاق مادي أفضل.
إيسكو يرفض الرحيل عن ريال مدريد رغم تهميشه
يتعرض النجم الإسباني فرانشيسكو إيسكو للتهميش في ريال مدريد ولا يشارك بشكل منتظم، ولكنه رغم ذلك يرفض الرحيل هذا الصيف.
وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن متوسط الميدان الإسباني قد أغلق باب الرحيل عن ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
واتصل فرانشيسكو بوالده والذي يعمل كوكيل لأعماله ليخبره أنه لن يستمع إلى العروض المقدمة من أي من أندية أوروبا، ولا حتى بعد تأكيد عودة أوديجارد إلى الفريق الملكي.
إدارة ريال مدريد توجه رسالة صادمة لزيدان
"صيف بلا تعاقدات" كان هذا العنوان الأوضح لاجتماع إدارة ريال مدريد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ونجوم الفريق، لبحث ترتيبات الموسم القادم.
صحيفة "ماركا" الإسبانية، كشفت عن الرسالة الواضحة التي حصل عليها زيدان، بصعوبة التعاقد مع صفقات كبيرة أو ضم أي لاعبين من الأساس، نظراً للأزمة المالية التي يمر بها النادي.
ريال مدريد يحدد سعر مدافع الفريق
حدد نادي ريال مدريد الإسباني سعر الظهير الأيسر، سيرخيو ريجيلون، والذي يعود إلى الفريق بنهاية الموسم الجاري بعد انتهاء فترة الإعارة مع إشبيلية.
وأكدت الصحف أنّ المبلغ المتوقع حصوله من بيع اللاعب المعار إلى الفريق الأندلسي يتراوح بين 20 إلى 25 مليون يورو وسط اهتمام تشيلسي ونابولي وغيرهما به.
نيمار جديد؟ مانشستر يونايتد يحاول التعاقد مع فاتي
قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، العودة بكامل قوته من أجل التعاقد مع أنسو فاتي لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت قيام سولشاير بتوصية إدارة مانشستر، بالتفاوض مع برشلونة لضم فاتي بأي ثمن، لحاجة الشياطين الحمر للاعب جديد في الخط الأمامي.
المحاولة القادمة لن تكون الأولى لضم فاتي، حيث سبق أن تفاوض يونايتد مع نظيره الكتالوني بعرض وصلت قيمته إلى 100 مليون يورو، وسط رفض تام من إدارة برشلونة لبيع اللاعب.
مانشستر يونايتد سيتعاقد مع ديمبيلي في هذه الحالة
أفادت مصادر صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد قد يذهب إلى خيار التعاقد مع جناح برشلونة الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي بدلًا من سانشو.
وسيكون ديمبيلي أرخص سعرًا وأسهل على مستوى المفاوضات وإنهاء التعاقد سريعًا، مما يجعل إدارة مانشستر يونايتد تبدأ التفكير بشأن النجم الفرنسي.
وأضافت التقارير أن مانشستر قد بدأ في المفاوضات مع لاعب برشلونة الذي ينتهي عقده مع الفريق الكتالوني خلال عامين ولم يلعب كثيرًا بسبب الإصابات.