نجم ليفربول السابق يحث فريقه على التوجه لفيرنر قبل كوليبالي
يشعر ستيف نيكول ، مدافع ليفربول السابق ، بأنه يجب استهداف تيمو فيرنر أولاً، وقال إن مهاجم لايبزيج تيمو فيرنر يعتبر هدفًا منطقيًا أكثر من مدافع نابولي خاليدو كوليبالي.
وقال مدافع ليفربول السابق لـ ESPN: "اسمعني ، إذا كان لدي قائمة أمنيات ، فإنني أود أن يكون كوليبالي إلى جانب فان ديك.
"ولكن إذا كنت تقول أنه لا يوجد أمامي سوى خيار واحد ، فسأذهب إلى تيمو فيرنر. أعتقد أن الثلاثي الأمامي يحتاجون إلى المداورة أكثر بكثير من الخط الخلفي."
باريديس يعتقد أن نيمار سيبقى مع باريس سان جيرمان
هل ييبقى البرازيلي؟
عبر لاعب خط وسط باريس سان جيرمان لياندرو باريديس عن اعتقاده بأن هدف برشلونة نيمار سيبقى مع باريس سان جيرمان ولن يرحل في سوق الانتقالات القادمة.
ووفقًا لمصادر جول، تراجع الكتلان عن صفقة محتملة للبرازيلي وسط المشاكل المالية التي تسببها جائحة فيروس كورونا، لكن باريديس على يقين من أنه سيبقى في مكانه.
وقال الأرجنتيني في مقابلة مع فوكس "نتحدث كثيرًا ويتصل بي طوال الوقت." "أناهادئ، سيبقى معنا".
مانشستر يونايتد يتحرك من أجل فتى برشلونة
اللاعب الشاب رفض تجديد عقده مع الكتلان
تحرك مانشستر يونايتد للتعاقد مع لاعب برشلونة الشاب مارك جورادو بعد أن رفض تمديد عقده مع بطل الدوري الإسباني الموسم الماضي، وذلك بحسب سبورت.
وبحسب ما ورد سيحصل الكتلان على 1.5 مليون يورو كتعويض للاعب البالغ من العمر 16 عامًا ، والذي تألق في lv;. الظهير الأيمن لفريق الشباب لنداي كاديتي.
كان برشلونة حريصًا على ربط الشاب بعقد جديد في كامب نو ، لكنه قرر على ما يبدو أن التحول إلى إنجلترا يناسبه أكثر، على الرغم من أسابيع من المفاوضات مع فريق كيكي سيتين
إنتر يدخل السباق على ألابا
أشارت سبورت الكتالونية إلى أن إنتر انضم إلى برشلونة وأندية أخرى كبيرة من إنجلترا وإيطاليا في السباق على توقيع دافيد ألابا في سوق الانتقالات.
ينتهي عقد النمساوي الدولي مع بايرن ميونخ في عام 2021، مع حرص بطل الدوري الألماني مغادرة أحد نجومه لتخفيض النفقات.
وبحسب التقرير فإن أنطونيو كونتي أحد المعجبين بالظهير الأيسر متعدد الاستخدامات، كما أن ألابا يرغب في الرحيل من أليانز أرينا هذا الموسم.
أودريوزولا: زيدان ريد بقائي في ريال مدريد
كشف ألفارو أودريوزولا أن زين الدين زيدان يريد منه البقاء في ريال مدريد بدلاً من الانضمام إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.
وقال الظهير الأيمن لـ El Chiringuito de Jugones: "عندما تعلق الأمر بالحديث عن المغادرة ، أجريت عدة محادثة معه وأظهر لي دعمه بشكلٍ خاص عندما كان بايرن مهتمًا. لم يرغب زيدان في مغادرتي الريال".
على ليفربول ضد كوليبالي
روما قريب من ميرانتشوك
أصبح روما على مقربة من مهاجم لوكوموتيف موسكو أليكسي ميرانتشوك لضمه في سوق الانتقالات، بحسب صحيفة جازيتا ديلو سبورت.
ويزعم التقرير أن الجيالوروسي جاهز للانقضاض على اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا إذا نجح في إبقاء هنريك مخيتاريان لاعب آرسنال المعار، ومن المقرر أن تنتهي إعارة الأرميني في 30 يونيو.
مانشستر يونايتد سينتظر سانشو 12 شهرًا
أشارت ميرور إلى إن مانشستر يونايتد مستعد للتخلي عن خططه للتوقيع مع جادون سانشو في سوق الانتقالات، ومستعد للانتظار لمدة 12 شهرًا آخرين.
أجبر فيروس كورونا الأندية في جميع أنحاء العالم على إعادة تقييم وضعهم المالي ، حيث من المحتمل أن يضطر الشياطين الحمر إلى الانتظار لمدة عام آخر قبل الحصول على توقيع جناح بوروسيا دورتموند.
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ارتباط باريس سان جيرمان بلاوتارو لا يقلق برشلونة
يبدو أن الكتلان على ثقة أن الأرجنتيني سينضم للكامب نو مع بداية سوق الانتقالات
قالت موندو ديبورتيفو إن برشلونة ليس قلقًا بشأن احتمال خسارة لاوتارو مارتينيز أمام باريس سان جيرمان.
أشارت تقارير يوم الأربعاء إلى أن الفريق الفرنسي قد ينقض على الأرجنتين الدولي من إنتر تحت أنظار الكتلان، لكن البلاوجرانا يثق في أن نجم النيراتزوري لا يزال يفضل الانتقال إلى كامب نو وسيتجاهل الاهتمام من أي نادٍ آخر.
بوتشيتينو يقترب من نيوكاسل
قد يكون مدرب توتنهام السابق هو واجهة المشروع الجديد في سانت جيمس بارك
وفقًا لـ Le10Sport، يقترب ماوريسيو بوتشيتينو من منصب مدرب نيوكاسل.
وتستعد الملكية السعودية الجديدة للماكبايس لعرض ضخم لدرب توتنهام السابق، الذي سيحل محل ستيف بروس.
صدام بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بسبب ساني
ذكرت صحيفة تليغراف أن مانشستر سيتي وبايرن ميونخ قد يكون بينهما صدام جديد حول مستقبل ليروي ساني.
الجناح الألماني هو هدف للبافاري منذ فترة طويلة ، لكن السعر الذي عرضه الأحمر البالغ 35 مليون جنيه إسترليني (43 مليون دولار) يراه السيتي مهينًا.
مانشستر يونايتد يفكر في تمديد إعارة إيجالو
ذكرت صحيفة ديلي ميل أن مانشستر يونايتد لم يبدأ بعد المفاوضات مع شنجهاي شينهوا حول تمديد فترة إعارة أوديون إيجالو.
كان المهاجم في حالة جيدة في بداية عام 2020 قبل تفشي فيروس كورونا، لكن اليونايتد يريد أن يعرف متى سيستمر موسم الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الالتزام بصفقة جديدة.
برشلونة يخسر 50 مليون يورو بعودة كوتينيو
يبدو أن بايرن ميونخ لن يضم البرازيلي
يستعد برشلونة لخسارة قدرها 50 مليون يورو (44 مليون جنيه استرليني / 54 مليون دولار) مرتبط بعودة فيليبي كوتينيو للنادي، وذلك بحسب ماركا.
لن يفعل بايرن ميونخ خيار الشراء في نهاية فترة إعارة البرازيلي، مما يعيد كوتينيو إلى كامب نو في نهاية الموسم.
بالإضافة إلى أجر نجم السليساو هو 30 مليون يورو في الموسم، سيضطر البلاوجرانا إلى دفع مبلغ لليفربول بقيمة 20 مليون يورو إذا تجاوز اللاعب 100 مباراة في الدوري.
إنتر ميامي يرد على شائعات بيل وفيدال
وصف المدير الرياضي في إنتر ميامي بول ماكدونو الأخبار التي ربطت أرتورو فيدال وجاريث بيل بالانضمام للفريق بـ "الشائعات" ، على الرغم من أن النادي لا يزال يلاحق اللاعبين بقوة قبل سوق الانتقالات الصيفية.
بدأت الشائعات حول فيدال تدور مع عطلة نهاية الأسبوع عندما نشر نجم برشلونة، صورة لنفسه يقف أمام شعار الفريق الأمريكي، لكنه حذفها سريعًا.
في الأيام التي تلت ذلك ، تم ربط التشيلي بالنادي ، مع تقارير تشير إلى أن إنتر ميامي يلاحق لاعب خط الوسط هذا الصيف بدعم منمواطنيه رودولفو بيزارو وماتياس بيليجريني.
مانشستر يونايتد يستعد للتعاقد مع موهبة سندرلاند
توصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق لتوقيع نجم سندرلاند الشاب جو هوجيل ، وفقًا لصحيفة الجارديان.
تجاهل هوجيل ، 16 عامًا، اهتمام أمثال آرسنال وتوتنهام للتوقيع مع الشياطين الحمر ، الذين سيضيفونه إلى صفوف أكاديميتهم من 2020-21.