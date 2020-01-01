يشعر ستيف نيكول ، مدافع ليفربول السابق ، بأنه يجب استهداف تيمو فيرنر أولاً، وقال إن مهاجم لايبزيج تيمو فيرنر يعتبر هدفًا منطقيًا أكثر من مدافع نابولي خاليدو كوليبالي.

وقال مدافع ليفربول السابق لـ ESPN: "اسمعني ، إذا كان لدي قائمة أمنيات ، فإنني أود أن يكون كوليبالي إلى جانب فان ديك.

"ولكن إذا كنت تقول أنه لا يوجد أمامي سوى خيار واحد ، فسأذهب إلى تيمو فيرنر. أعتقد أن الثلاثي الأمامي يحتاجون إلى المداورة أكثر بكثير من الخط الخلفي."