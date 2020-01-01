أخبار الانتقالات: كومان يقترب من برشلونة كوستا مطلوب في اليونايتد

بحسب مصادر لموقع جول، تم التوصل إلى اتفاق بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند يقضي برحيل المهاجم راينيه إلى الفريق الألماني على سبيل الإعارة لمدة موسم 2020-21.

سيكون لدى دورتموند خيار تمديد القرض لسنة إضافية، لكن لم يتم تضمين أي شرط لشراء اللاعب نهائيًا.