أخبار الانتقالات: كورونا يغير بنود صفقة لاوتارو وبيانيتش يرفض مانشستر

صراع على كومان من طرفي الكلاسيكو ومانشستر سيتي
هل يرحل الفرنسي هذا الصيف
يهتم كل من مانشستر سيتي وريال مدريد وبرشلونة بالتعاقد مع جناح بايرن ميونخ كينجلسي كومان، وفقًا لسكاي ألمانيا.
قد يكون بطل ألمانيا مستعدًا لبيع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إذا تم إبرام صفقة مقترحة لنجم السيتي ليروي ساني مع بداية سوق الانتقالات.
عانى كومان من إصابات هذا الموسم، لكنه ظهر في 24 مباراة في جميع المسابقات مع البافاري.
بيانيتش يرفض مانشستر يونايتد
رفض نجم يوفنتوس ميراليم بيانيتش الانتقال إلى مانشستر يونايتد بعد أن أصبح برشلونة مهتمًا به.
وفقًا لصحيفة سبورت، تلقى ميراليم بيانيتش عرضين من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان لكنه رفضهما عندما قدم برشلونة عرضًا لضمه في سوق الانتقالات.
وتقول سبورت إن البوسني لديه اتفاق شفهي مع الكتلان، وهم مستعودن لعرض بعض اللاعبين كجزء من صفقة تبادلية.
كانافارو "يمكن لمبابي السير على خطى رونالدو في ريال مدريد"
يعتقد فابيو كانافارو أن كيليان مبابي سيسير على خطى كريستيانو رونالدو إذا انتقل لريال مدريد، لكنه يشعر أنه سيكون من الصعب التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان.
لا يزال مبابي مرتبطًا بانتقاله إلى الريال من باريس، حيث كان النجم الأول خلال المواسم الثلاثة الماضية.
وجد ريال مدريد صعوبة في استبدال رونالدو ، الذي قرر ترك عملاق الدوري الإسباني والانضمام إلى يوفنتوس في 2018.
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مانشستر يونايتد يواصل مطاردة ديمبيلي
أفادت صحيفة الديلي ستار أن مانشستر يونايتد يواصل مسعاه للتعاقد مع موسى ديمبيلي مع بداية سوق الانتقالات.
برز مهاجم ليون على أنه أهم أهداف الشياطين الحمر الذين يرونه كبديل لروميلو لوكاكو.
أرسل مدرب اليونايتد أولي جونار سولشاير الكشافة لمشاهدة اللاعب ثلاث مرات على الأقل هذا الموسم ، وعلى الرغم من اهتمام تشيلسي أيضًا ، يفضل ديمبيلي مانشستر يونايتد.
لابورتا "أود إعادة جوارديولا لبرشلونة"
قال رئيس برشلونة السابق خوان لابورتا إنه يود إعادة بيب جوارديولا إلى النادي.
ويستعد الرئيس السابق للكتلان لخوض انتخابات الرئاسة من جديد، ويقول إنه يأمل في إعادة المدرب الذي عينه في البداية في عام 2008.