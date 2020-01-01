أخبار الانتقالات: كورونا يغير بنود صفقة لاوتارو وبيانيتش يرفض مانشستر

هل يرحل الفرنسي هذا الصيف

يهتم كل من مانشستر سيتي وريال مدريد وبرشلونة بالتعاقد مع جناح بايرن ميونخ كينجلسي كومان، وفقًا لسكاي ألمانيا.

قد يكون بطل ألمانيا مستعدًا لبيع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إذا تم إبرام صفقة مقترحة لنجم السيتي ليروي ساني مع بداية سوق الانتقالات.

عانى كومان من إصابات هذا الموسم، لكنه ظهر في 24 مباراة في جميع المسابقات مع البافاري.