مدونة حية

أخبار الانتقالات: كورونا يغير بنود صفقة لاوتارو وبيانيتش يرفض مانشستر

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 12 مايو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

محدث
التعليقات()
Marco Luzzani / Correspondente

صراع على كومان من طرفي الكلاسيكو ومانشستر سيتي

2020-05-12T16:08:56Z

هل يرحل الفرنسي هذا الصيف

يهتم كل من مانشستر سيتي وريال مدريد وبرشلونة بالتعاقد مع جناح بايرن ميونخ كينجلسي كومان، وفقًا لسكاي ألمانيا.

قد يكون بطل ألمانيا مستعدًا لبيع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إذا تم إبرام صفقة مقترحة لنجم السيتي ليروي ساني مع بداية سوق الانتقالات.

عانى كومان من إصابات هذا الموسم، لكنه ظهر في 24 مباراة في جميع المسابقات مع البافاري.

Getty Images

بيانيتش يرفض مانشستر يونايتد

2020-05-12T15:56:23Z

رفض نجم يوفنتوس ميراليم بيانيتش الانتقال إلى مانشستر يونايتد بعد أن أصبح برشلونة مهتمًا به.

وفقًا لصحيفة سبورت، تلقى ميراليم بيانيتش عرضين من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان لكنه رفضهما عندما قدم برشلونة عرضًا لضمه في سوق الانتقالات.

وتقول سبورت إن البوسني لديه اتفاق شفهي مع الكتلان، وهم مستعودن لعرض بعض اللاعبين كجزء من صفقة تبادلية.

Getty Images

كانافارو "يمكن لمبابي السير على خطى رونالدو في ريال مدريد"

2020-05-12T15:39:05Z

يعتقد فابيو كانافارو أن كيليان مبابي سيسير على خطى كريستيانو رونالدو إذا انتقل لريال مدريد، لكنه يشعر أنه سيكون من الصعب التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان.

لا يزال مبابي مرتبطًا بانتقاله إلى الريال من باريس، حيث كان النجم الأول خلال المواسم الثلاثة الماضية.

وجد ريال مدريد صعوبة في استبدال رونالدو ، الذي قرر ترك عملاق الدوري الإسباني والانضمام إلى يوفنتوس في 2018.

Imago Images

بنود صفقة لاوتارو تغيرت بسبب فيروس كورونا

2020-05-12T15:28:49Z

تفشي الوباء أثر على بنود الاتفاق

أشارت كالتشيو ميركاتو إلى أن إنتر وبرشلونة قد اتفقا على صفقة لاوتارو مارتينيز في يناير بدفع الجانب الكتالوني الشرط الجزائي كاملاً.

لكن البلوجرانا يفضل الىن أن تكون الصفقة تبادلية لتقليل المبلغ المدفوع بعد الأزمة المالية بسبب فيروس كورونا.

مانشستر يونايتد يواصل مطاردة ديمبيلي

2020-05-12T15:21:32Z

أفادت صحيفة الديلي ستار أن مانشستر يونايتد يواصل مسعاه للتعاقد مع موسى ديمبيلي مع بداية سوق الانتقالات.

برز مهاجم ليون على أنه أهم أهداف الشياطين الحمر الذين يرونه كبديل لروميلو لوكاكو.

أرسل مدرب اليونايتد أولي جونار سولشاير الكشافة لمشاهدة اللاعب ثلاث مرات على الأقل هذا الموسم ، وعلى الرغم من اهتمام تشيلسي أيضًا ، يفضل ديمبيلي مانشستر يونايتد.

لابورتا "أود إعادة جوارديولا لبرشلونة"

2020-05-12T14:53:52Z

قال رئيس برشلونة السابق خوان لابورتا إنه يود إعادة بيب جوارديولا إلى النادي.

ويستعد الرئيس السابق للكتلان لخوض انتخابات الرئاسة من جديد، ويقول إنه يأمل في إعادة المدرب الذي عينه في البداية في عام 2008.

Getty Images