أخبار الانتقالات: كومان متمسك بكوتينيو جنون تشيلسي في الميركاتو لا يتوقف

فشل مفاوضات أرسنال لضم نجم ليون
أرسنال فشل في محاولة لشراء صانع ألعاب ليون حسام عوار، حسب RMC Sport.
يقال إن الجانرز قدموا عرضًا يشمل لاعب من الفريق و مبلغ من المال، لضم اللاعب صاحب التصنيف العالي البالغ من العمر 22 عامًا.
باريس سان جيرمان يفكر في التجديد للاعبه
من المرجح أن باريس سان جيرمان سيعرض على المهاجم إريك مكسيم تشوبو تمديد عقده، حسب تيليفوت.
كل من النادي واللاعب واثقان من الاتفاق على عقد جديد مع النجم البالغ من العمر 31 عامًا، والذي يعتبر حاليًا لاعب حر بعد انتهاء عقده الأخير في نهاية يوليو.
رونالد كومان يتمسك بكوتينيو
قال رونالد كومان لبرشلونة أنه يريد بقاء فيليبي كوتينيو في النادي هذا الموسم، بحسب صحيفة ماركا.
يعود كوتينيو إلى الكامب نو بعد فترة إعارة ناجحة مع بايرن ميونخ وأستطاع تحقيق دوري أبطال أوروبا معهم، وسيبقى في مكانه ما لم يأتي عرض كبير له لشرائه بشكل نهائي.
فشل مفاوضات وست هام لضم مدافع بيرنلي
سيضطر وست هام لمضاعفة عرضه الأول لمدافع بيرنلي جيمس تاركوسكي، حسبما ذكرت صحيفة ذا صن.
وبحسب ما ورد قدم المطارق نحو 27 مليون جنيه استرليني (35 مليون دولار) للإنجليزي، لكن بيرنلي يعتقد أنه يستحق أكثر من ذلك بكثير. كما أظهر ليستر سيتي وكريستال بالاس اهتمامًا أيضًا بضم اللاعب.
تشيلسي قريب من ضم ميندي
عاصفة صفقات تشيلسي مازالت مستمرة
مازالت صفقات البلوز مستمرة ولم تنتهه بعد
I'm hearing that Rennes keeper Edouard Mendy could be the next big arrival at Chelsea as talks reach a crucial stage... but he is not their only goalkeeper option this summer #CFC pic.twitter.com/0H8TG11NNm— Kevin Palmer (@RealKevinPalmer) September 5, 2020
تشيلسي يتعاقد مع حارس مرمى جديد
أبرم تشيلسي صفقة مع نادي بورتون ألبيون للتعاقد مع الحارس تيدي شارمان لوي البالغ من العمر 17 عامًا.
ينضم لاعب إنجلترا الدولي تحت 19عامًا إلى البلوز مقابل رسوم لم يكشف عنها، لكنه سيبقى في بورتون على سبيل الإعارة لمدة موسم.
صراع بين سندرلاند ودينامو على باجاميتش
المهاجم ماتيو باجاميتش يجذب اهتمام سندرلاند وهيوستن دينامو.
عرض الفريق الإنجليزي مبلغ 500 ألف جنيه استرليني للاعب البالغ من العمر 21 عامًا، وفقًا لصحيفة سندرلاند إيكو.
إنتر مصر على التوقيع مع نجم تشيلسي
إنتر يضحي بثلاثة من لاعبيه من أجل كانتي
إنتر مصمم على التوقيع مع كانتي نجم وسط تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفية، وفقًا لكالتشيو ميركاتو.
يستعد النيرازوري لبيع جواو ماريو وإيفان بيريشيتش ودالبرت من أجل تمويل صفقة للاعب خط الوسط الفرنسي، الذي تقدر قيمته حاليًا بـ 60 مليون جنيه استرليني (79 مليون دولار).
مدرب إنتر حريص على لم شمل كانتي في سان سيرو، بعد أن عمل مع اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في تشيلسي بين عامي 2016 و 2018.
ليفربول يقرر إعارة أوجو إلى كارديف
من المقرر أن يعير ليفربول شيي أوجو إلى كارديف لمدة موسم 2020-21.
وفقًا لليفربول إيكو سيتم إرسال اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا على سبيل الإعارة للمرة السابعة في مسيرته مع الريدز.
نوتنجهام فورست مهتمون أيضًا بأوجو، لكن النادي واللاعب نفسه يعتبران كارديف أفضل مكان له لمواصلة تطوره.