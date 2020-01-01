مدونة حية

أخبار الانتقالات: كومان متمسك بكوتينيو جنون تشيلسي في الميركاتو لا يتوقف

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

محدث
التعليقات()
coutinho bayern
Getty

فشل مفاوضات أرسنال لضم نجم ليون

2020-09-07T09:35:31Z

أرسنال فشل في محاولة لشراء صانع ألعاب ليون حسام عوار، حسب RMC Sport.

يقال إن الجانرز قدموا عرضًا يشمل لاعب من الفريق و مبلغ من المال، لضم  اللاعب صاحب التصنيف العالي البالغ من العمر 22 عامًا.

باريس سان جيرمان يفكر في التجديد للاعبه

2020-09-07T09:25:16Z

من المرجح أن باريس سان جيرمان سيعرض على المهاجم إريك مكسيم تشوبو تمديد عقده، حسب تيليفوت.

كل من النادي واللاعب واثقان من الاتفاق على عقد جديد مع النجم البالغ من العمر 31 عامًا، والذي يعتبر حاليًا لاعب حر بعد انتهاء عقده الأخير في نهاية يوليو.

رونالد كومان يتمسك بكوتينيو

2020-09-07T09:23:17Z

قال رونالد كومان لبرشلونة أنه يريد بقاء فيليبي كوتينيو في النادي هذا الموسم، بحسب صحيفة ماركا.

يعود كوتينيو إلى الكامب نو بعد فترة إعارة ناجحة مع بايرن ميونخ وأستطاع تحقيق دوري أبطال أوروبا معهم، وسيبقى في مكانه ما لم يأتي عرض كبير له لشرائه بشكل نهائي.

Coutinho Bayern Champions League
Getty

فشل مفاوضات وست هام لضم مدافع بيرنلي

2020-09-07T09:22:17Z

سيضطر وست هام لمضاعفة عرضه الأول لمدافع بيرنلي جيمس تاركوسكي، حسبما ذكرت صحيفة ذا صن.

وبحسب ما ورد قدم المطارق نحو 27 مليون جنيه استرليني (35 مليون دولار) للإنجليزي، لكن بيرنلي يعتقد أنه يستحق أكثر من ذلك بكثير. كما أظهر ليستر سيتي وكريستال بالاس اهتمامًا أيضًا بضم اللاعب.

تشيلسي قريب من ضم ميندي

2020-09-07T09:20:11Z

عاصفة صفقات تشيلسي مازالت مستمرة

مازالت صفقات البلوز مستمرة ولم تنتهه بعد

تشيلسي يتعاقد مع حارس مرمى جديد

2020-09-07T09:17:53Z

أبرم تشيلسي صفقة مع نادي بورتون ألبيون للتعاقد مع الحارس تيدي شارمان لوي البالغ من العمر 17 عامًا.

ينضم لاعب إنجلترا الدولي تحت 19عامًا إلى البلوز مقابل رسوم لم يكشف عنها، لكنه سيبقى في بورتون على سبيل الإعارة لمدة موسم.

صراع بين سندرلاند ودينامو على باجاميتش

2020-09-07T09:17:12Z

المهاجم ماتيو باجاميتش يجذب اهتمام سندرلاند وهيوستن دينامو.

عرض الفريق الإنجليزي مبلغ 500 ألف جنيه استرليني للاعب البالغ من العمر 21 عامًا، وفقًا لصحيفة سندرلاند إيكو.

بينما قدم هيوستن محاولة مماثلة، بناءً على تقارير من الأرجنتين.

إنتر مصر على التوقيع مع نجم تشيلسي

2020-09-07T09:16:20Z

إنتر يضحي بثلاثة من لاعبيه من أجل كانتي

إنتر مصمم على التوقيع مع كانتي نجم وسط تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفية، وفقًا لكالتشيو ميركاتو.

يستعد النيرازوري لبيع جواو ماريو وإيفان بيريشيتش ودالبرت من أجل تمويل صفقة للاعب خط الوسط الفرنسي، الذي تقدر قيمته حاليًا بـ 60 مليون جنيه استرليني (79 مليون دولار).

مدرب إنتر حريص على لم شمل كانتي في سان سيرو، بعد أن عمل مع اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في تشيلسي بين عامي 2016 و 2018.

N'Golo Kante Chelsea Inter

ليفربول يقرر إعارة أوجو إلى كارديف

2020-09-07T09:14:54Z

من المقرر أن يعير ليفربول شيي أوجو إلى كارديف لمدة موسم 2020-21.

وفقًا لليفربول إيكو سيتم إرسال اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا على سبيل الإعارة للمرة السابعة في مسيرته مع الريدز.

نوتنجهام فورست مهتمون أيضًا بأوجو، لكن النادي واللاعب نفسه يعتبران كارديف أفضل مكان له لمواصلة تطوره.

برشلونة ينتظر عرضًا مناسبًا لسيميدو

2020-09-07T09:14:16Z

برشلونة على استعداد لرحيل نيلسون سيميدو في سوق الانتقالات، وفقًا لإذاعة كاتالونيا.

سيسمح البلوجرانا للاعب البالغ من العمر 26 عامًا بالمغادرة إذا قدم له عرضًا مناسبًا، بعد أن كان على اتصال بوكيله خورخي مينديز

شارك سيميدو في 32 مباراة بالدوري الإسباني مع برشلونة الموسم الماضي، وسجل مرة واحدة.