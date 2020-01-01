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أخبار الانتقالات: هافيرتس إلى ريال مدريد وميلان يحسم صفقته الأولى

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الخميس 9 يوليو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Kai Havertz Bayer Leverkusen 2019-20
Getty

الإنتر يسعى لصفقة ثنائية مع تشيلسي

2020-07-09T11:06:58Z

تحدثت مصادر إعلامية أن إنتر عرض 22 مليون يورو على تشيلسي من أجل إيمرسون بالمييري، ولكن النادي الإنجليزي يطالب بثلاثين مليوناً.

إنتر مستعد لتلبية طلبات تشيلسي، ولكن في حال إدراج أيضاً أوليفييه جيرو ضمن الصفقة، اللاعب الذي حاول النيراتزوري ضمه في يناير الماضي ولكن مدد عقده.

جوسينس على قائمة يوفنتوس

2020-07-09T11:05:57Z

أوضحت "كورييري ديلا تورينو" أن يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع ظهير أتالانتا الأيسر الألماني روبن جوسينس لدعم الجبهة التي عانى منها الفريق هذا الموسم.

الظهير الطائر من أبرز اللاعبين هذا الموسم بمركزه في أوروبا بسجله التهديفي المميز، ويدور الحديث عن مطالبة ناديه بمبلغ في حدود 30 مليون يورو لبيعه.​

ماندجوكيتش يثير الشائعات

2020-07-09T11:03:20Z

نجم يوفنتوس السابق يرغب في العودة لإيطاليا

أثار لاعب الفريق السابق ماريو ماندجوكيتش الشائعات بخصوص عودته ليوفنتوس بعد نشره صورة مع لاعب الفريق سامي خضيرة وعلق عليها بأنه سعيد بالجلوس والحديث معه.

جمهور السيدة العجوز طالب مهاجمه السابق بالعودة من جديد، خصوصاً بعد انفصاله عن الدحيل والحديث عن عودته إلى إيطاليا من جديد في الموسم القادم.

GERMANY ONLY Mario Mandzukic Al Duhail
imago images / Xinhua

بريشيا يستغل ميلان للضغط على إنتر

2020-07-09T11:02:08Z

أوضحت "توتوسبورت" أن ماسيمليانو سيلينو، رئيس بريشيا، يستغل اهتمام ميلان بنجمه ساندرو تونالي من أجل إجبار إنتر على التحرك وحسم الصفقة.

النيراتزوري يملك اتفاقاً مع اللاعب، ولكن لم يتوصل لصيغة بعد مع الرئيس، إذ يرفض الأخير عرض إنتر بالإعارة وإلزامية الشراء مقابل قرابة 35 مليون يورو

ميلان في مفاوضات مع يوفيتش

2020-07-09T11:01:11Z

ذكرت "توتوسبورت" أن مسؤولي ميلان بدأوا في الاتصالات مع وكلاء مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش من أجل التوصل لصيغة لضمه.

ويدور الحديث عن إعارة لمدة موسمين مع إلزامية الشراء، ولكن المعضلة في راتب اللاعب البالغ خمسة ملايين يورو، والذي يحاول ميلان تقليصه.

بيوركلند في ميلان

2020-07-09T11:00:16Z

نجح ميلان في حسم التعاقد مع لوكاس بيوركلند، لاعب مالمو الشاب، ويخضع صباح اليوم للفحوصات الطبية بميلانيلو تمهيداً لتوقيع العقود.

متوسط الميدان الهجومي الشاب كان محط صراع مع عديد الأندية الإيطالية، أهمها إنتر، ولكن الروسونيري حسم الصفقة بالساعات الماضية.

بايرن ميونخ يخطط للإبقاء على توليسو

2020-07-09T10:59:04Z

ذكرت "بيلد" أن بايرن ميونخ لن يفرط في نجمه كورنتين توليسو في حال تم بيع الثنائي الإسباني تياجو ألكانتارو وخافي مارتينيز الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

اللاعب الفرنسي عانى من الإصابات هذا الموسم وتم ربطه بالرحيل، ولكن التقرير أكد أنه سيستمر لإعطاء الفريق حلولاً إضافية في وسط الميدان، ولن يتم بيعه إلا في حال وصول عروض ضخمة له

مدير المنتخب الألماني يعلن انتقال هافيرتس إلى ريال مدريد

2020-07-09T10:56:56Z

هل يكون الألماني صفقة الريال الأولى في الميركاتو الصيفي؟

قال أوليفر بيرهوف أسطورة كرة القدم الألمانية ومدير المنتخب الألماني في الوقت الحالي بابتسامة تخبر الكثير إن كاي هافيرتس لاعب لريال مدريد حاليًا.

وكان كاي هافيرتس قد تألق مع ليفركوزن، مما جعله محور اهتمام العديد من الأندية الكبرى حول العالم وأبرزها تشيلسي وبايرن ميونخ.

ولكن يبدو أن ريال مدريد الذي يركز على منافسات الليجا في الوقت الحالي من أجل الحصول على اللقب يلعب في الخفاء فيما يتعلق بالميركاتو.

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***GER ONLY*** Kai Havertz Bayer Leverkusen
imago images / Bernd König