أخبار الانتقالات: هافيرتس إلى ريال مدريد وميلان يحسم صفقته الأولى

الإنتر يسعى لصفقة ثنائية مع تشيلسي
تحدثت مصادر إعلامية أن إنتر عرض 22 مليون يورو على تشيلسي من أجل إيمرسون بالمييري، ولكن النادي الإنجليزي يطالب بثلاثين مليوناً.
إنتر مستعد لتلبية طلبات تشيلسي، ولكن في حال إدراج أيضاً أوليفييه جيرو ضمن الصفقة، اللاعب الذي حاول النيراتزوري ضمه في يناير الماضي ولكن مدد عقده.
جوسينس على قائمة يوفنتوس
أوضحت "كورييري ديلا تورينو" أن يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع ظهير أتالانتا الأيسر الألماني روبن جوسينس لدعم الجبهة التي عانى منها الفريق هذا الموسم.
الظهير الطائر من أبرز اللاعبين هذا الموسم بمركزه في أوروبا بسجله التهديفي المميز، ويدور الحديث عن مطالبة ناديه بمبلغ في حدود 30 مليون يورو لبيعه.
ماندجوكيتش يثير الشائعات
نجم يوفنتوس السابق يرغب في العودة لإيطاليا
أثار لاعب الفريق السابق ماريو ماندجوكيتش الشائعات بخصوص عودته ليوفنتوس بعد نشره صورة مع لاعب الفريق سامي خضيرة وعلق عليها بأنه سعيد بالجلوس والحديث معه.
جمهور السيدة العجوز طالب مهاجمه السابق بالعودة من جديد، خصوصاً بعد انفصاله عن الدحيل والحديث عن عودته إلى إيطاليا من جديد في الموسم القادم.
بريشيا يستغل ميلان للضغط على إنتر
أوضحت "توتوسبورت" أن ماسيمليانو سيلينو، رئيس بريشيا، يستغل اهتمام ميلان بنجمه ساندرو تونالي من أجل إجبار إنتر على التحرك وحسم الصفقة.
النيراتزوري يملك اتفاقاً مع اللاعب، ولكن لم يتوصل لصيغة بعد مع الرئيس، إذ يرفض الأخير عرض إنتر بالإعارة وإلزامية الشراء مقابل قرابة 35 مليون يورو
ميلان في مفاوضات مع يوفيتش
ذكرت "توتوسبورت" أن مسؤولي ميلان بدأوا في الاتصالات مع وكلاء مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش من أجل التوصل لصيغة لضمه.
ويدور الحديث عن إعارة لمدة موسمين مع إلزامية الشراء، ولكن المعضلة في راتب اللاعب البالغ خمسة ملايين يورو، والذي يحاول ميلان تقليصه.
بيوركلند في ميلان
نجح ميلان في حسم التعاقد مع لوكاس بيوركلند، لاعب مالمو الشاب، ويخضع صباح اليوم للفحوصات الطبية بميلانيلو تمهيداً لتوقيع العقود.
متوسط الميدان الهجومي الشاب كان محط صراع مع عديد الأندية الإيطالية، أهمها إنتر، ولكن الروسونيري حسم الصفقة بالساعات الماضية.
بايرن ميونخ يخطط للإبقاء على توليسو
ذكرت "بيلد" أن بايرن ميونخ لن يفرط في نجمه كورنتين توليسو في حال تم بيع الثنائي الإسباني تياجو ألكانتارو وخافي مارتينيز الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.
اللاعب الفرنسي عانى من الإصابات هذا الموسم وتم ربطه بالرحيل، ولكن التقرير أكد أنه سيستمر لإعطاء الفريق حلولاً إضافية في وسط الميدان، ولن يتم بيعه إلا في حال وصول عروض ضخمة له
مدير المنتخب الألماني يعلن انتقال هافيرتس إلى ريال مدريد
هل يكون الألماني صفقة الريال الأولى في الميركاتو الصيفي؟
قال أوليفر بيرهوف أسطورة كرة القدم الألمانية ومدير المنتخب الألماني في الوقت الحالي بابتسامة تخبر الكثير إن كاي هافيرتس لاعب لريال مدريد حاليًا.
وكان كاي هافيرتس قد تألق مع ليفركوزن، مما جعله محور اهتمام العديد من الأندية الكبرى حول العالم وأبرزها تشيلسي وبايرن ميونخ.
ولكن يبدو أن ريال مدريد الذي يركز على منافسات الليجا في الوقت الحالي من أجل الحصول على اللقب يلعب في الخفاء فيما يتعلق بالميركاتو.