أخبار الانتقالات: نيمار لن يعود لبرشلونة والإنتر يخطط لخطف فيرنر من ليفربول

أكدت "سبورت ميديا سيت" أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يرغب في الاستمرار مع ميلان الموسم المقبل ولكن على إدارة الروسونيري التحرك لحسم الأمور في أقرب وقت.

إدارة ميلان ورغم الموافقة على استمرار إبراهيموفيتش إلا أنها يجب أن تناقش الأمر مع رالف رانجنيك المدير الفني المنتظر للروسونيري حسب تأكيدات الصحيفة.