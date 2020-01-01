أخبار الانتقالات: زيدان ورونالدو يجتمعان في مارسيليا وليفربول يتراجع عن تياجو

كلوب يغير خططه

أكدت تقارير في الإعلام تراجع ليفربول عن التعاقد مع نجم بايرن ميونخ تياجو ألكانتارا بعد التقارير التي ربطته بالتعاقد مع اللاعب الإسباني في الأسابيع الماضية.

ولم ينف البايرن إمكانية رحيل تياجو خلال السوق الصيفي الحالي بعد أن أبدى اللاعب الرغبة في خوض تجربة جديدة، وذلك عبر تصريحات مدربه هانز فليك.

وقالت "ESPN" إن ليفربول غير من خططه بخصوص الإسباني، إذ قرر عدم التحرك لضم اللاعب بالصيف الحالي إلا في حال رحيل أحد لاعبي خط وسطه.

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