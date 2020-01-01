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أخبار الانتقالات: رونالدو يفتح الباب للرحيل ووكيل لاوتارو يحبط برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأحد 9 أغسطس 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Ronaldo Juventus Lyon 2020
Getty

برشلونة يحاول تخفيض سعر جارسيا

2020-08-09T09:27:00Z

بالرغم من اهتمام برشلونة بضم إريك جارسيا من مانشستر سيتي، يبدو أن الكتلان غير قادرين على الوصول للمطالب المالية للسيتيزنس.

موندو ديبورتيفو أشارت إلى أن السيتي يرغب في الحصول على 23 مليون يورو بالإضافة إلى 12 مليون كمميزات، لكن البلاوجرانا يريد دفع 10 ملايين يورو فقط.

Eric Garcia Manchester City Barcelona GFX
Getty Images

موهبة واتفورد على رادار برشلونة

2020-08-09T09:22:25Z

أشارت إكسبريس إلى أن مدافع واتفورد بيرفيس إستوبينان على قائمة اهتمام برشلونة وتشيلسي وتوتنهام في سوق الانتقالات.

لم يظهر اللاعب مع الفريق الأول للجولدن بويز في أي مباراة حتى الآن، لكنه مطلوب بشدة بعد المستوى الذي قدمه في فترة إعارته مع أوساسونا الموسم الماضي.

ساوثامبتون يدخل السباق على ويلسون

2020-08-09T09:19:07Z

وفقًا لما ورد في الديلي ميل فإن ساوثامبتون اقتحم الصراع مع نيوكاسل وليدز يونايتد على توقيع هاري ويلسون من ليفربول.

يتجه الريدز للتخلي عن اللاعب، لكنه لن يدعه يرحل بأقل من 20 مليون جنيه استرليني.

آرسنال يمنح الضوء الأخضر لرحيل لاكازيت

2020-08-09T09:16:15Z

مع بقاء أوباميانج قد يسمح الجانرز للفرنسي بالرحيل

بحسب الديلي ستار، فإن أليكساندر لاكازيت قريب من الانتقال من آرسنال إلى أتلتيكو مدريد مقابل 30 مليون جنيه استرليني.

الجانرز قريب من توقيع عقد جديد مع بيير إيميريك أوباميانج، ومع إتمام التجديد سيسمح للفرنسي بالرحيل.

Alexandre Lacazette Atletico

مانشستر يونايتد يعدل عرضه لهندرسون

2020-08-09T09:12:23Z

يخطط مانشستر يونايتد لتجديد عقد دين هندرسون والتوقيع معه لمدة طويلة.

وبحسب الديلي ميل فإن الشياطين الحمر يخططون لإعادة هندرسون من شيفيلد يونايتد مع بداية الموسم الجديد، ويرون فيه خليفة لدافيد دي خيا.

وارتبط اسم الحارس الإنجليزي بالانضمام إلى تشيلسي أيضًا في سوق الانتقالات.

سانشو ينضم لمجموعة الواتساب الخاصة بمانشستر يونايتد

2020-08-09T09:08:41Z

يبدو أن المهاجم الإنجليزي قريب من الانتقال

أشارت تقارير صحفية إلى انضمام جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند لمجموعة الواتساب الخاصة بفريق مانشستر يونايتد.

وبحسب خبير الانتقالات إيان ماكجيري الذي تحدث لراديو ترانسفير ويندو، فإن سانشو قريب من الشياطين الحمر وأن النادي يعتقد أنه سينضم.

Jadon Sancho Borussia Dortmund Manchester United GFX
Getty Images

رونالدو يناقش مستقبله مع المدير الرياضي لباريس سان جيرمان

2020-08-09T09:03:47Z

تقارير صحفية فرنسية تؤكد وجود مفاوضات بين كريستيانو رونالدو عن طريق وكيله جورج مينديش والفريق الفرنسي.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يعيد تفكير بشكل جدي في مستقبله بصفوف يوفنتوس بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا مبكرًا للعام الثاني على التوالي.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "فوت ميركاتو" والذي أكد أن رونالدو قد طلب من وكيله جورج مينديش بحث الخيارات المتاحة بالنسبة له في الموسم المقبل.

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Cristiano Ronaldo Juventus 2019-20
Getty

رسميًا | التعاون يتوصل لاتفاق مبدئي مع مهاجم سوشو لتعويض تاوامبا

2020-08-09T09:02:37Z

أعلن التعاون رسميًا توصله لاتفاق مبدئي مع عبد الله ساني مهاجم سوشو للانضمام لصفوفه الموسم القادم، تعويضًا للمهاجم الكاميروني لياندري تاوامبا.

تاوامبا صاحب الـ30 عامًا امتنع عن تدريبات فريقه عند الـ30 من يونيو الماضي موعد نهاية عقده حسب وجهة نظره، فيما ترى إدارة التعاون أن العقد مازال ممتدًا لموسم جديد بعدما تم استغلال البند الموجود فيه والذي يسمح للنادي بتمديده لموسم إضافي بعد أول موسمين، وهو ما يُمهد لوصول الأمر إلى غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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وكيل مارتينيز: انتقال لاوتارو لبرشلونة "وهم إعلامي"

2020-08-09T09:00:16Z

تصريحات لا تسعد جمهور برشلونة..

أحبط كارلوس ياكي، وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز نجم إنتر، مساعي برشلونة في التوقيع مع موكله، عندما أكد أن انتقاله أقرب إلى الخيال عن الواقع المُعاش.

ومنذ أشهر وارتبط اسم نجم النيراتزوري بالانضمام إلى البلاوجرانا في إطار سعيّ النادي الكتالوني للتعاقد مع مهاجم بديل للويس سواريز مع تقدم الأوروجوياني في العمر.

وكيل الأرجنتيني في تصريحات للصحافة عن الأمر قال "انتقال لاوتارو إلى برشلونة مطروح فقط في وسائل الإعلام أكثر منه في الحياة الواقعية".

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Lautaro Martinez Inter Serie A 2020
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كوتينيو يؤجل حسم مصيره لما بعد دوري أبطال أوروبا

2020-08-09T08:58:30Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة المعار لبايرن ميونخ لا يفكر في مستقبله بالوقت الحالي.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب لا يفكر في الوقت الحالي سوى في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب قد طلب من إدارة برشلونة عدم الحديث معه في المرحلة الحالية أو إبلاغه بأي عروض أو تطورات في مستقبله.

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Coutinho Arsenal