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أخبار الانتقالات: رونالدو أول ضحايا بيرلو وريال مدريد يتحرك لديبالا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 10 أغسطس 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Cristiano Ronaldo Paulo Dybala Juventus
Getty

سمولينج مطلوب في الإنتر

2020-08-10T09:17:11Z

بحسب جازيتا ديلو سبورت فإن إنتر وضع كريس سمولينج كهدف له في سوق الانتقالات الصيفية.

تحول اهتمام النيراتزوري بالإنجليزي بعد فشل ضم نيكولا ميلينكوفيتش من فيورنتينا، لكن لن تكون مهمة ضم مدافع مانشستر يونايتد المعار لروما سهلة، فهو مطلوب أيضًا في يوفنتوس.

سانشو سعيد في دورتموند

2020-08-10T09:12:48Z

هل يبقى الإنجليزي في الدوري الألماني؟

وفقًا لما ورد في ميرور فإن هدف مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات جادون سانشو سيكون سعيدًا بالبقاء في بوروسيا دورتموند إذا لم ينتقل لأولد ترافورد.

تشير إلى التقارير إلى أن سانشو وافق على الشروط الشخصية مع الشياطين الحمر، لكن الاختلاف الآن بين الناديين على قيمة الصفقة.

Jadon Sancho Borussia Dortmund
Getty Images

برشلونة مستعد لبيع توديبو

2020-08-10T09:09:05Z

بحسب موندو ديبورتيفو فإن برشلونة مستعد لبيع جيان كلير توديبو في سوق الانتقالات.

انضم المدافع الدولي للبلاوجرانا في يناير 2019، وبعد فترة إعارة في شالكه مازال سيتيين غير مقتنع ببقائه.

جدير بالذكر أن صاحب الـ20 عامًا مطلوب في ليستر سيتي وإيفرتون وميلان.

بيرلو يقرر الاستغناء عن رونالدو

2020-08-10T09:07:02Z

هل رونالدو يكون ضحية ثورة بيرلو؟

تحدثت تقارير في إيطاليا عن أن مدرب يوفنتوس الجديد أندريا بيرلو لا يمانع الاستغناء عن نجم فريقه كريستيانو رونالدو خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

البيانكونيري أعلن مساء السبت تعيين لاعبه السابق في القيادة الفنية بعد إقالة ماوريتسيو ساري، في التجربة التدريبية الأولى لبيرلو.

وذكر "لوكا كورساري"، الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات، أن بقاء رونالدو في تورينو الموسم المقبل ليس مضموناً على الإطلاق.

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Pirlo Cristiano Ronaldo

ريال مدريد يضحي بأحد نجومه من أجل ديبالا

2020-08-10T09:02:04Z

الأرجنتيني مطلوب في سانتياجو بيرنابيو

بحسب تقارير نشرت على سبورت ميدياست فإن ريال مدريد مستعد لعرض توني كروس أو إيسكو كجزء من صفقة محتملة لضم باولو ديبالا من يوفنتوس.

عرض الريال لن يزيد عن 100 مليون يورو، لكن سيكون من الصعب الحصول على موافقة البيانكونيري الذي يتطلع لبناء فريق جديد تحت قيادة أندريا بيرلو.

Dybala Real Madrid
Getty/Goal

سولشاير يؤكد بقاء بوجبا ويثير الجدل حول دي خيا

2020-08-10T08:55:41Z

المدرب النرويجي يريد العمل مع اللاعب الفرنسي لفترة طويلة

أعرب أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن تحمسه للعمل مع بول بوجبا لفترة طويلة، في إشارة واضحة إلى إمكانية تجديد عقد اللاعب.

بوجبا خرج بشكل صريح للتعبير عن رغبته في الرحيل عن مانشستر الصيف الماضي، لكن النادي الإنجليزي قرر الاحتفاظ بخدماته هذا الموسم، وسط اهتمام من ريال مدريد بضمه.

وقال سولشاير عن الفرنسي: "سعدت جداً بكل ما قدمه بعد العودة من الإصابة، يتحسن بشكل كبير الفترة الأخيرة، ونتوقع رؤية أفضل ما عنده في المواسم القادمة".

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pogba
(C)Getty Images

إبراهيموفيتش يوافق على البقاء في ميلان

2020-08-10T08:53:50Z

اتفق نادي ميلان الإيطالي، مع المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، على استمراره بصفوف الفريق لموسم آخر بعد تألقه ودوره المؤثر خلال الفترة الأخيرة.

زلاتان انضم للروسونيري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وتسبب في تحسن كبير بمستوى الفريق في الدوري الإيطالي، وقاده لإنهاء الموسم بالمركز السادس.

شبكة "سكاي" الإيطالية، أكدت اتفاق ميلان مع إبراهيموفيتش على البقاء لموسم آخر، ومن المتوقع الإعلان عن الأمر بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة.

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Zlatan Ibrahimovic AC Milan 2019-20
Getty

سفر سانشو إلى إنجلترا لا يزعج دورتموند

2020-08-10T08:51:46Z

لم تكن رحلة سانشو إلى إنجلترا مشكلة بالنسبة لبوروسيا دورتموند، على الرغم من أنها تأتي تزامنًا مع مفاوضات مانشستر يونايتد.

والتقطت صورة للجناح الإنجليزي الشاب في حفلة حضرها في لندن في نهاية الأسبوع، لكن النادي غير قلق وسط تزايد التكهنات حول مستقبله.

وفي ذلك السياق، لا يشعر دورتموند بالقلق من رحلة جادون سانشو إلى إنجلترا رغم إجراءات فيروس كورونا والتقارير التي تربطه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد.

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Jadon Sancho Borussia Dortmund Manchester United GFX
Getty Images

فودين يضع بيرناردو سيلفا على أعتاب برشلونة

2020-08-10T08:46:13Z

يراقب نادي برشلونة الإسباني، موقف الجناح البرتغالي بيرناردو سيلفا مع مانشستر سيتي، تمهيداً للتحرك للحصول على خدماته.

بيرناردو خسر مكانه بالتشكيل الأساسي في سيتي هذا الموسم، بعد هبوط مستواه بشكل ملحوظ، الأمر الذي دفع المدرب بيب جوارديولا للتفكير في عناصر أخرى.

صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أكدت أن لاعب الوسط الإنجليزي الشاب فيل فودين، أصبح صاحب الأفضلية على برناردو في الوقت الحالي.

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برشلونة يعود لسباق التعاقد مع أمين حارث

2020-08-10T08:44:28Z

ليست المرة الأولى التي يهتم فيها النادي الإسباني بضم اللاعب المغربي

تقدم نادي برشلونة الإسباني، باستفسار عن إمكانية التعاقد مع المغربي أمين حارث صانع ألعاب نادي شالكه الألماني.

حارث برز مؤخراً كأحد أهم المواهب اللامعة في الدوري الألماني، بعد تألقه بشكل لافت مع شالكه، مما لفت أنظار العديد من الأندية لضمه.

موقع " Le 10 Sport" الفرنسي، كشف عن منافسة ثلاثية بين برشلونة وفالنسيا وبوروسيا دورتموند لضم صاحب الـ23 سنة.

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Amine Harit Schalke 04 2020
Getty Images

مونشي يغلق باب عودة راكيتيتش لإشبيلية

2020-08-10T08:41:25Z

وجه مونشي المدير الرياضي لإشبيلية سهمًا في قلب حلم إيفان راكيتيتش نجم برشلونة بالعودة إلى الفريق الأندلسي الذي تألق معه في الماضي.

وقال مونشي في تصريحات نقلتها صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية إنه يرى أنه من الصعب للغاية انضمام راكيتيتش إلى الأبيض الآن.

وأضاف: "الوضع الحالي بالنسبة للنادي لا يسمح بتعاقدات مثل هذه، لذلك لا يمكن أن تتم في سوق الانتقالات الصيفية الحالية"

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ليفربول يتفق على الصفقة الصيفية الأولى

2020-08-10T08:38:24Z

بعد فشل التعاقد مع مدافع نوريتش سيتي

أصبح نادي ليفربول الإنجليزي، على أعتاب حسم صفقته الأولى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع الظهير اليوناني كوستاس تسيميكاس.

المدرب يورجن كلوب يبحث عن لاعب جديد بمركز الظهير الأيسر، كبديل للأساسي أندرو روبرتسون، ويعتبر لاعب أولمبياكوس هدفه الرئيسي الآن.

مصادر صحفية أكدت لـ"جول" أن تسيميكاس هو الأقرب حالياً، ليصبح البديل المناسب لروبرتسون في مركز الظهير الأيسر.

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Konstantinos Tsimikas Liverpool GFX
Getty/Goal