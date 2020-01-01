أخبار الانتقالات: برشلونة يرفض بيع فاتي ويوفنتوس يتحرك لزانيولو

برشلونة يجد صعوبة في التخلص من كوتينيو
أشارت ماركا إلى أن برشلونة لم يجد حتى الآن أي فريق جاهز للوفاء بالمطالب المالية المطلوبة مقابل رحيل كوتينيو.
هناك العديد من الخيارات أمام الكتلان للتخلص من البرازيلي مع بداية سوق الانتقالات معظمها في الدوري الإنجليزي، لكن البلاوجرانا يحتاج إلى بيعه بالسعر المناسب.
ميرتينس بديلاً للاوتارو في برشلونة
هل فقد الكتلان الأمل في ضم الأرجنتيني الدولي؟
بحسب نويفسبالد، فإن برشلونة يدرس التحرك نحو دريس ميرتينس مهاجم نابولي في حالة فشل ضم لاوتارو مارتينيز من الإنتر في سوق الانتقالات.
وينتهي عقد البلجيكي الدولي مع فريق الجنوب الإيطالي هذا الصيف، وبالرغم من أن هناك العديد من التقارير التي تشير إلى إمكانية تمديد عقده، إلا أنه لا يوجد أي خطوة لذلك حتى الآن.
يحتاج الكتلان مهاجم جديد في الميركاتو القادم، والأولوية بالنسبة لهم لاوتارو، لكن هناك تخوف من عدم قدرتهم على دفع الشرط الجزائي المتواجد في عقده مع النيراتزوري، لذلك قد يتحرك البلاوجرانا إلى نجم نابولي في الأيام القادمة.
هافيرتس يبتعد عن تشيلسي
اللاعب مطلوب في العديد من الأندية الأوروبية
تشيلسي وباير ليفركوزن ليسا قريبين من التوصل إلى اتفاق بشأن انضمام كاي هافيرتس لستامفورد بريدج مع بداية سوق الانتقالات.
يبدو أن اللاعب الألماني الدولي البالغ من العمر 20 عامًا سيغادر فريق الدوري الألماني هذا الصيف، حيث يشار إلى أن بايرن ميونخ وريال مدريد وبرشلونة وليفربول ومانشستر يونايتد يتنافسون على توقيعه إلى جانب البلوز.
وتشير بعض اتقارير إلى أن الفريق اللندني هو الأقرب، لكن صحيفة أتلتيك تشير إلى أنه بعيد جدًا بسبب سعر هافيرتس.
فيدال يُلمح لإمكانية الانضمام لإنتر
علاقته ممتازة بالمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي
أكد أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة الإسباني، على شعوره بالسعادة مع الفريق، وسط الأنباء المتزايدة حول رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
العديد من التقارير الصحفية، انتشرت على مدار الأسابيع الماضية، حول رغبة فيدال في الرحيل، من أجل البحث عن فرصة أخرى للمشاركة كأساسي.
إنتر برز كأحد أكثر المهتمين بالتعاقد مع اللاعب التشيلي، بناء على طلب المدرب أنطونيو كونتي، الذي سبق وأن عمل مع فيدال في يوفنتوس.
وتحدث فيدال عن كونتي قائلاً:" هناك علاقة رائعة جداً بيننا، يعرفني جيداً ويدرك طبيعتي كلاعب، أنا لا أتابع ما تقوله الصحافة عني، والاتهامات بعدم امتلاكي الحمض النووي الخاص ببرشلونة، وأتمتع بحالة من الهدوء حتى نهاية الموسم".
مدافع ليون يقترب من ميلان
تورينو يرفض بيع بيلوتي
أوضحت "توتوسبورت" أن تورينو يرفض فكرة الدخول في مفاوضات من الأساس بخصوص نجمه وقائده أندريا بيلوتي، والذي يحظى باهتمام إنتر.
وتحدث التقرير أن رئيس النادي أوربانو كايرو سيعمل في الأيام المقبلة على تمديد عقد لاعبه، والذي ينتهي في 2022، لتأمين استمراره.
مدافع فرنسي لتعويض كومبولا
أفادت "توتوسبورت" أن المدافع الفرنسي مالانج سار تم عرضه على النيراتزوري في الساعات المقبلة، وأن إنتر يفكر في إمكانية ضم اللاعب.
وأضافت التقارير أن اللاعب عقده ينتهي بحلول نهاية الموسم وسيكون متاحاً مجاناً، ولذا إنتر يضعه في الاعتبار حال فشله بضم ماراش كومبولا من فيرونا
يوفنتوس يتحرك نحو زانيولو
أكد بييرو شيكاريني، الحكم السابق والصحفي الحالي في "توتو ميركاتو" أن يوفنتوس كثف من تحركاته من أجل التعاقد مع نجم روما نيكولو زانيولو.
وذكر الصحفي أن يوفنتوس يفضل زانيولو على كييزا بسبب ارتفاع تكلفة الأخير، ولكن يحاول إقناع روما بقبول تخفيض قيمة الصفقة التي تقدر في حدود 70 مليوناً بضم لاعبين.
برشلونة: لن نبيع فاتي من أجل المال
النادي الإسباني يكشف حقيقة مفاوضات مانشستر يونايتد
أكد تشافيير فيلاخوانا مدير نادي برشلونة الإسباني، عدم وجود نية لبيع المهاجم الشاب أنسو فاتي لمانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
فاتي ارتبط خلال الأسابيع الأخيرة الماضية بالرحيل عن برشلونة، والانضمام لأي من بوروسيا دورتموند أو يوفنتوس وأخيراً مانشستر يونايتد.
العديد من الصحف الإنجليزية، كشفت الأسبوع الماضي، عن تقدم مانشستر بعرض قيمته 100 مليون جنيه استرليني لضم صاحب الـ17 سنة.