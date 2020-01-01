أخبار الانتقالات: ميسي يخطط للرحيل من برشلونة ويوفنتوس يعرض ديبالا مقابل بوجبا

هل يرحل الأرجنتيني من كامب نو؟

بدأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، التفكير جدياً في الرحيل عن صفوف النادي الإسباني، بعد الكارثة الأخيرة أمام بايرن ميونخ.

البلاوجرانا تعرض لنتيجة فاضحة أمام نظيره الألماني، بنتيجة 8/2، ليخرج من دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، ويودع الموسم دون الحصول على بطولات.

إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، كشفت عن خطة ميسي من أجل الرحيل، في حالة عدم وجود إصلاحات عميقة في برشلونة.

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