أخبار الانتقالات: ديمبيلي مفتاح عودة نيمار لبرشلونة وكونتي يطلب مارسيال

كونتي يتطلع لضم اللاعب للسان سيرو

بحسب كالتشيو ميركاتو فإن الإنتر مستعد لإدراج ميلان شكرينيار في صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد ينضم بموجبها أنتوني مارسيال لجيوزيبي مياتزا.

يقدر الشياطين الحمر قيمة الفرنسي بحوالي 60 مليون جنيه استرليني في الوقت الحالي، لكن النيرازوري يأمل في تخفيض هذا السعر عن طريق إدراج شكرينيار.

يعتقد أنطونيو كونتي أن مارسيال مناسب لطريقة لعبه في إنتر، لكن اللاعب عقده لن ينتهي قبل 2024.