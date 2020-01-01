أخبار الانتقالات: رسالة من رئيس الأرجنتين لميسي ونيمار يحسم مستقبله

جيسوس بديلاً لسواريز في برشلونة
نجم مانشستر سيتي مطلوب في الكامب نو
استقر برشلونة على جابرييل جيسوس كمرشح ليحل محل لويس سواريز القريب من الرحيل في الميركاتو.
لا يزال المهاجم البرازيلي الخيار الثاني لسيرخيو أجويرو في مانشستر سيتي، لكن فريق الدوري الإنجليزي الممتاز يفضل الاحتفاظ به في الوقت الحالي.
والد ميسي يستعد لمحادثات مع رئيس برشلونة
خورخي ميسي يريد انفصالاً ودياً عن الجانب الكتالوني
سيلتقي والد ليونيل ميسي، خورخي، برئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، الأربعاء، لحسم مستقبل النجم حسبما زعمت موندو ديبورتيفو.
سيسافر خورخي من الأرجنتين لإقناع الفريق الكتالوني بالسماح للفائز بالكرة الذهبية ست مرات بالمغادرة قبل موسم 2020-21.
هز ميسي عالم كرة القدم بإخطار برشلونة بأنه لن يعود ويصر على أنه يمكنه المغادرة مجانًا بسبب بند في عقده.
يصر العملاق الإسباني على أن البند انتهى، وحصل على دعم رابطة الدوري الإسباني، لكن والد الأرجنتيني يأمل في ترتيب انفصال ودي مع النادي.
نيمار يحسم مستقبله في باريس ويوجه رسالة إلى إبراهيموفيتش
النجم البرازيلي هل يستمر في فرنسا؟
حسم النجم البرازيلي نيمار الجدل المُثار حول مستقبله مع باريس سان جيرمان، ووجه رسالة إلى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان.
ودار الحديث في وسائل الإعلام حول عودة محتملة لنيمار إلى برشلونة في ظل ثورة النادي الكتالوني وسعيه لترميم صفوفه في الموسم المقبل.
وقال البرازيلي مع مجلة النادي الفرنسي: "أنا مستمر هنا، أريد البقاء والعودة للعب نهائي دوري أبطال أوروبا من جديد".التصريح كاملاً من هنا...
رئيس الأرجنتين يتدخل في أزمة ميسي!
أصداء الأزمة تصل لبلاد التانجو
دعا رئيس الأرجنتين ألبيرتو فرنانديز ليونيل ميسي للعودة إلى وطنه وإنهاء مسيرته مع نيويلز أولد بويز.
سيطر مستقبل ميسي على عناوين الصحف خلال الأسبوع الماضي بعد أن قدم طلب رحيل من برشلونة.
أي خروج من الكامب نو يحاوطه الجدل الآن، حيث أعلنت رابطة الدوري الإسباني مؤخرًا أن المهاجم الأرجنتيني غير مسموح له بمغادرة النادي إلا مقابل ما لا يقل عن 700 مليون يورو (624 مليون جنيه استرليني / 823 مليون دولار).
فيدال ينتقد برشلونة ويسقط ريال مدريد من حساباته
أخذ أرتورو فيدال ما يمكن أن يكون خطوة فاصلة في برشلونة، مدعيًا أن لديهم "13 لاعبًا محترفًا" فقط في الآونة الأخيرة لكنه أكد أنه لن ينضم أبدًا إلى غريمه اللدود ريال مدريد.
خرج فيدال من حسابات مدرب الكتلان الجديد رونالدو كومان، وتم ربط اللاعب التشيلي الدولي بالعودة إلى فريقة السابق بالدوري الإيطالي يوفنتوس.
ماندراجورا قريب من يوفنتوس
يقترب يوفنتوس من ضم رولاندو ماندراجورا من أودينيزي، وفقًا لكالتشيو ميركاتو.
ستكلف الصفقة البيانكونيري حوالي 26 مليون يورو (23 مليون جنيه استرليني / 31 مليون دولار)، وسيتم السماح للاعب بالاستمرار موسم 2020-21 في ملعب فريولي.
لا يزال أمام ماندراجورا ثلاث سنوات في عقده الحالي أودينيزي، لكن يوفنتوس يأمل في أن يتم الانتهاء من الصفقة في الأيام المقبلة.
يوفنتوس مستعد لبيع دوجلاس كوستا
البرازيلي مطلوب في مانشستر يونايتد
يوفنتوس مستعد لبيع دوجلاس كوستا في سوق الانتقالات، حيث ورد أن مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد معه.
أفاد موقع كالتشيو ميركاتو أن البرازيلي عرض للبيع بعد قطع إعارة كولوسيفسكي من بارما، وبحسب الأخبار فإن اليونايتد يتطلع إلى ضم اللاعب صاحب الـ29 عامًا ولكن لم يتم تقديم أي عرض حتى الآن.
وكيل أعماله: باريس أهان سيلفا ورفض عرضًا متأخرًا للتمديد
كشف باولو تونيتو، وكيل أعمال تياجو سيلفا، مدافع تشيلسي الجديد، أنّ البرازيلي رفض تمديد عقده مع باريس سان جيرمان مفضلًا خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي.
سيلفا لعب المباراة الأخيرة مع باريس ضد بايرن ميونخ في أول نهائي دوري أبطال أوروبا في تاريخ بطل فرنسا.
وقال تونيتو في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لقد استسلم فيما يتعلق بالتمديد، خاصة وأنّ ليوناردو، المدير الرياضي، أخبره بالتخلي عنه منذ شهرين، لكن بعد نهائي دوري أبطال أوروبا تواصل معه مجددًا يعرض التجديد".
شالكه يشارك آرسنال في راتب كولاسيناك
رسميًا: كلاوديو برافو ينضم لريال بيتيس
📣 OFICIAL | El #RealBetis incorpora al guardameta Claudio Bravo 📝🤝— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 30, 2020
¡Bienvenido, @C1audioBravo! 🆕💚
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