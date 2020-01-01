أخبار الانتقالات: رسالة من رئيس الأرجنتين لميسي ونيمار يحسم مستقبله

النجم البرازيلي هل يستمر في فرنسا؟

حسم النجم البرازيلي نيمار الجدل المُثار حول مستقبله مع باريس سان جيرمان، ووجه رسالة إلى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان.

ودار الحديث في وسائل الإعلام حول عودة محتملة لنيمار إلى برشلونة في ظل ثورة النادي الكتالوني وسعيه لترميم صفوفه في الموسم المقبل.

وقال البرازيلي مع مجلة النادي الفرنسي: "أنا مستمر هنا، أريد البقاء والعودة للعب نهائي دوري أبطال أوروبا من جديد".