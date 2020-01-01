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أخبار الانتقالات: ميسي يوافق على مانشستر سيتي وليفربول يجد خليفة فان دايك

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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lionel messi manchester city

ليفربول يريد التعاقد مع خليفة فان دايك من سلتيك

2020-09-02T08:52:24Z

اللاعب خلف الهولندي في الفريق الاسكتلندي

ليفربول حريص على التعاقد مع مدافع سلتيك كريستوفر أجير، بحسب الديلي ستار.

يمكن أن ينتقل اللاعب الذي حل محل فان دايك بعد رحيله للتعاقد مع ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى الأنفيلد ويتعاون مع الهولندي، الذي يتولى الآن دفاع الريدز.

وبحسب ما ورد هو واحد من لاعبين آخرين يستهدفهما يورجن كلوب هذا الصيف، بعد أن باع قلب الدفاع ديان لوفرين إلى زينيت.

Virgil van Dijk Liverpool 2019-20
Getty

الوقت قد فات على إبقاء ميسي

2020-09-02T08:48:57Z

المرشح الرئاسي لبرشلونة يتحدث عن رحيل ميسي

يخشى المرشح الرئاسي فيكتور فونت أن يكون الوقت قد فات للإبقاء على ليونيل ميسي في برشلونة ويقول إنه من الضروري أن يغادر القائد بشروط ودية على أمل أن يعود بشكل ما.

صرح فونت الأسبوع الماضي أن الطريقة الوحيدة التي قد يبقى بها الفائز بالكرة الذهبية ست مرات في كامب نو هي إذا استقال الرئيس جوزيب ماريا بارتوميو، الرجل الذي يأمل في استبداله.

يشعر الآن أن الكثير من المياه قد تسربت من تحت الجسر لتجنب خسارة ميسي.

وردًا على سؤال عما إذا كان قد فات الآوان على ميسي لتغيير رأيه، قال فونت لشبكة سكاي سبورتس: "هذا ما يبدو عليه الأمر. إنه أفضل ناد لكرة القدم في العالم وسنبذل قصارى جهدنا لضمان استمرار الارتباط مع ميسي".
Lionel Messi Barcelona
Getty Images

هافيرتس يجري الفحص الطبي في تشيلسي

2020-09-02T08:48:26Z

لا يتبقى سوى الإعلان الرسمي

خضع نجم باير ليفركوزن كاي هافيرتس لفحص طبي مع تشيلسي يوم الأحد.

كان المهاجم الألماني الشاب هدفاً منذ فترة طويلة للبلوز مع اقتراب الصفقة الآن من الانتهاء.

ONLY GERMANY GFX Kai Havertz Chelsea
Imago Images / Sven Simon

هيجواين يوافق على الانتقال إلى إنتر ميامي

2020-09-02T08:47:23Z

بعد أن تركه يوفنتوس، يمكن أن يتجه جونزالو هيجواين إلى الدوري الأمريكي.

وفقًا لـ TyC Sports، توصل المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا إلى اتفاق أولي مع إنتر ميامي.

كما أنهى زميله السابق في تورينو ماتويدي مؤخرًا انتقاله إلى ميامي حيث يتطلع النادي الذي يملكه النجم ديفيد بيكهام إلى الحصول على اسم كبير.

يوفنتوس يكثف ملاحقته لمهاجم برشلونة سواريز

2020-09-02T08:44:57Z

الأوروجوياني قريب من البيانكونيري

كثف يوفنتوس مطاردته للمهاجم لويس سواريز، الذي يبدو أنه من المرجح أن يغادر برشلونة.

على الرغم من أن البيانكونيري ركز على عدد من المهاجمين هذا الصيف، إلا أن مصادر مطلعة لموقع جول أشارت إلى أن بطل الدوري الإيطالي أصبح الآن على رأس قائمتهم.

يتجه اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا للخروج من برشلونة، حيث أبلغه المدرب الجديد رونالد كومان أنه لا يظهر في خططه المستقبليه
Suarez Juventus
Goal

توتنهام مستعد لبيع ندومبيلي

2020-09-02T08:42:43Z

وفقًا لصحيفة ديلي ميل، يتوق جوزيه مورينيو إلى أن يبيع توتنهام تانجوي ندومبيلي إذا كان من الممكن العثور على مشترٍ.

المدير الفني للنادي مستعد أيضًا للسماح للمدافع سيرج أورييه بالمغادرة، حيث أنه يعطي الأولوية لإيجاد مهاجم آخر كدعم لهاري كين.

 

إنتر يقترب من التوقيع مع فيدال مجانًا

2020-09-02T08:41:29Z

آرسنال يضحي بثلاثة من لاعيبيه لضم نجم أتليتكو

2020-09-02T08:39:56Z

لا يزال آرسنال حريصًا على التعاقد مع لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد توماس بارتي ويستعد لتفريغ ثلاثة لاعبين لضمان إمكانية إبرام صفقة، وفقًا لما ذكرته صحيفة ميرور.

ماتيو جندوزي، سوكراتيس باباستاثوبولوس وروب هولدينج جميعهم جاهزون للرحيل حيث يتطلع الجانرز لتمويل صفقة  بارتي.

عُرض على أتليتكو سابقًا جندوزي بالإضافة إلى 22 مليون جنيه استرليني (24 مليون يورو / 29 مليون دولار) مقابل بارتي لكنه رفض العرض.

ميسي لا يزال في مجموعة واتس آب الخاصة ببرشلونة

2020-09-02T08:39:06Z

الأرجنتيني لم يقطع الاتصال بزملائه

كشف فرينكي دي يونج أن ليونيل ميسي لا يزال في دردشة جماعية على واتساب للاعبي برشلونة على الرغم من مطالبته مؤخرًا بمغادرة النادي.

وكشف ميسي مؤخرًا عن نيته الرحيل عن الكامب نو، وارتبطت فرق إنتر وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بالنجم الأرجنتيني.

في الأسبوع التالي لإعلان ميسي رغبته في الرحيل، هز مشهد كرة القدم وأثار جدل كبير، لم يفعل الكثير للتراجع عن هذا الطلب الأولي حيث ورد أنه يواصل الإصرار على أن وقته في برشلونة قد انتهى.

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Getty / GOAL

باريس سان جيرمان يتقدم بعرض لضم نجم أرسنال

2020-09-02T08:37:43Z

المدافع المطلوب في جميع أنحاء أوروبا

عرض باريس سان جيرمان على آرسنال 30 مليون جنيه استرليني لشراء الظهير الأيمن هيكتور بييرين، وفقًا لصحيفة الجارديان.

يحتاج الجانرز لبيع لاعب ما هذا الصيف بعد التوقيع الأخير مع جايريال ماجالهايس لكنهم مترددون في ترك بييرين يغادر.

المدافع الإسباني يستقطب أيضًا اهتمام بايرن ميونخ ويوفنتوس.

رودريجيز إلى إيقرتون

2020-09-02T08:36:53Z

من المقرر أن يقوم خاميس رودريجيز بمبادلة ريال مدريد بإيفرتون مع اتفاق الناديين على صفقة، حسبما ذكرت صحيفة التليجراف.

سينضم المهاجم البالغ من العمر 29 عامًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعقد مدته ثلاث سنوات بعد معاناته من أجل أن يبقى أساسيا مع المرينجي.

خاض خاميس تسع مباريات فقط في الدوري الأسباني مع الفريق تحت قيادة زين الدين زيدان الموسم الماضي.

ميسي يوافق على عرض السيتي

2020-09-02T08:35:11Z

يبدو أن نجم برشلونة سيحظى بأجر كبير في حال تمكن من الرحيل.

وافق ليونيل ميسي على الشروط المالية مع مانشستر سيتي، والتي إذا أتيح لها الضوء الأخضر فستكون قيمتها 700 مليون يورو (623 مليون جنيه استرليني / 834 مليون دولار) على مدى خمس سنوات، حسب ديلي ريكورد.

كما عُرض على الأرجنتيني حصة في مجموعة السيتي كجزء من الصفقة، ومن المتوقع أن يقضي ثلاث سنوات في ملعب الاتحاد قبل الانتقال إلى الدوري الأمريكي مع فريق نيويورك سيتي المملوك للمجموعة الإماراتية.

Lionel Messi Man City composite
Getty/Goal