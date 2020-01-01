أخبار الانتقالات: ميسي يوافق على مانشستر سيتي وليفربول يجد خليفة فان دايك

المرشح الرئاسي لبرشلونة يتحدث عن رحيل ميسي

يخشى المرشح الرئاسي فيكتور فونت أن يكون الوقت قد فات للإبقاء على ليونيل ميسي في برشلونة ويقول إنه من الضروري أن يغادر القائد بشروط ودية على أمل أن يعود بشكل ما.

صرح فونت الأسبوع الماضي أن الطريقة الوحيدة التي قد يبقى بها الفائز بالكرة الذهبية ست مرات في كامب نو هي إذا استقال الرئيس جوزيب ماريا بارتوميو، الرجل الذي يأمل في استبداله.

يشعر الآن أن الكثير من المياه قد تسربت من تحت الجسر لتجنب خسارة ميسي.

وردًا على سؤال عما إذا كان قد فات الآوان على ميسي لتغيير رأيه، قال فونت لشبكة سكاي سبورتس: "هذا ما يبدو عليه الأمر. إنه أفضل ناد لكرة القدم في العالم وسنبذل قصارى جهدنا لضمان استمرار الارتباط مع ميسي".