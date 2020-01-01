أخبار الانتقالات: جريزمان يتمنى بقاء ميسي ومذبحة في ليفربول

يخطط ليفربول للتخلص من عدد من لاعبيه الذين لم يقدموا الإضافة للفريق في سوق الانتقالات الحالي، وقبل بداية موسم 2020-21.

نات فيليبس وشي أوجو على رأس القائمة، وهما مطلوبان من فريق دوري البطولة الإنجليزية نوتنجهام فورست.