أخبار الانتقالات: جريزمان يتمنى بقاء ميسي ومذبحة في ليفربول

فينالدوم وديباي قريبان من برشلونة
بحسب صحيفة AD الهولندية، فإن جورجينيو فينالدوم وممفيس ديباي قريبان من الموافقة على الانضمام لبرشلونة في سوق الانتقالات الحالي.
هناك شيء واحد فقط قد يعيق لم الشمل بين اللاعبين الهولنديين ورونالد كومان، ألا وهو حاجة الكتلان للاستغناء عن بعض لاعبيه لتوفير الأموال.
هافيرتس يغادر معسكر المنتخب الألماني لإكمال انضمامه لتشيلسي
الصفقة على وشك الانتهاء
غادر نجم باير ليفركوزن كاي هافيرتس معسكر المنتخب الألماني لإتمام صفقة انضمامه لتشيلسي، والتي كلفت البلوز 72 مليون جنيه استرليني.
صاحب الـ21 عامًا لم يشارك مع المانشافت في مباراة إسبانيا في دوري أمم أوروبا، ومن المتوقع أن يكون الإعلان الرسمي للصفقة خلال الـ24 ساعة القادمة.
فينالدوم لا يرد على شائعات انتقاله لبرشلونة
ليفربول يخطط للتخلص من 10 لاعبين
يخطط ليفربول للتخلص من عدد من لاعبيه الذين لم يقدموا الإضافة للفريق في سوق الانتقالات الحالي، وقبل بداية موسم 2020-21.
نات فيليبس وشي أوجو على رأس القائمة، وهما مطلوبان من فريق دوري البطولة الإنجليزية نوتنجهام فورست.
ليفربول يدخل السباق على دييجو كارلوس
أشارت صحيفة ماركا إلى أن ليفربول دخل السباق على مدافع إشبيلية دييجو كارلوس.
اللاعب مطلوب أيضًا في مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، والآن أصبح محل صراع بين ثلاثي الدوري الإنجليزي.
فيدال وافق على عرض الإنتر وبانتظار برشلونة
إشبيلية لديه مكان لميسي!
لايبزيج يقود السباق على ساماردجيتش
اللاعب مطلوب في بايرن ميونخ وبرشلونة ويوفنتوس
بحسب سكاي سبورت، فإن لايبزيج يتصدر السباق على توقيع نجم هيرتا برلين الشاب لازار ساماردجيتش.
بايرن ميونخ، برشلونة ويوفنتوس على رأس المنافسين على اللاعب، لكن فريق ناجيلسمان هو الأقرب لضمه في سوق الانتقالات.
نابولي يحدد أهدافه بعد كوليبالي
السنغالي يقترب من مانشستر سيتي
تحدث الصحفي فابريزيو رومانو عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن أن رحيل كوليبالي إلى مانشستر سيتي أصبح وشيكًا، حيث تحدثت الإدارة مع وكيل اللاعب وأكدت نيتها تقديم عرض جديد لنابولي.
Manchester City board has been told by the agent of Kalidou Koulibaly they ‘need to submit a new bid’ to reach an agreement with Napoli.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 3, 2020
Talks still on + Napoli are already planning new signings if they sell Koulibaly. But #MCFC need to increase the bid to sign him. 🔵 #transfers
من جانبه حدد فريق الجنوب الإيطالي أهدافه في سوق الانتقالات حال رحيل السنغالي، وتمثلت في جيريمي بوجا من ساسوولو، سوكراتيس باباستاثابولوس من آرسنال، جوردان فيريتو وجنكيز أوندير من روما.
جريزمان يتمنى بقاء ميسي
مصير الأرجنتيني مازال غامضًا
تمنى مهاجم برشلونة أنطوان جريزمان بمواصلة فرصة اللعب بجانب ليونيل ميسي ولو لموسم آخر، لكنه أكد أنه يرى أن حل الأزمة في يد اللاعب والإدارة.
صدم ميسي الجميع بإرساله فاكس للإدارة بعزمه الرحيل في سوق الانتقالات الحالي، لكن القرار قوبل بموجة من الرفض والغضب من جانب الكتلان.
أومتيتي قد يرحل من برشلونة مجانًا
بحسب تقارير نشرت على كادينا سير، فإن صامويل أومتيتي هو المرشح الأول للرحيل من برشلونة في سوق الانتقالات.
لم يصل للكتلان أي عرض بخصوص الفرنسي حتى الآن، وتدرس الإدارة في الوقت الحالي الاستغناء عنه وتحويله إلى لاعب حر.
تياجو: بايرن ميونخ هو بيتي
الإسباني ارتبط اسمه في الفترة الأخيرة بالانضمام لليفربول
صرح تياجو ألكانتارا بأنه سعيد في بايرن ميونخ وأنه يعتبره بيته وسعيد بالارتباط ببطل دوري أبطال أوروبا.
مستقبل الإسباني كان حديث الصحافة في الشهر الماضي، وارتبط بقوة بالانتقال إلى ليفربول.
ارتبط اسم صاحب الـ29 عامًا أيضًا بمانشستر يونايتد، لكنه مرتبط بعقد مع البايرن حتى 2021.
بايرن ميونخ مفتاح إنتر لضم كانتي!
"كورييري" أوضحت أن تحرك بايرن ميونخ لشراء الثنائي الكرواتي إيفان بيريشيتش ومارسيلو بروزوفيتش سيكون مهماً إذا أراد الفريق ضم نجولو كانتي.
ويطلب تشيلسي 50 مليون يورو على الأقل لبيع الدولي الفرنسي، وهو ما قد يموله بيع بيريشيتش مقابل قرابة 15 مليون يورو وبروزوفيتش بما لا يقل عن 40 مليوناً.
كوتينيو يعطي إشارة قوية حول استمراره في برشلونة
عاد صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو، لتدريبات برشلونة من جديد، بعد انتهاء فترة إعارته مع بايرن ميونخ.
كوتينيو قضى الموسم الماضي معاراً إلى بايرن، ونجح في حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق الألماني، قبل العودة مرة أخرى لفريقه الأصلي.
المدرب رونالد كومان سبق أن منح البرازيلي فترة راحة حتى 8 سبتمبر، نظراً لمشاركته في الأبطال حتى وقت متأخر من الموسم الماضي.
مفاجأة .. ريال مدريد لم يدفع 100 مليون فقط لضم هازارد
نجح نادي ريال مدريد الإسباني، في حسم صفقة التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد في صيف 2019، وسط أنباء حول دفع 100 مليون يورو لضم اللاعب.
الموسم الأول لصاحب الـ29 سنة كان أقل من التوقعات، وسط مخاوف كبيرة من جماهير ريال حول فشل الصفقة التي يبدو أنها تكلفت أكثر من السعر المعلن.
صحيفة "La Dernière Heure" أكدت أن ريال لم يدفع 100 مليون يورو فقط دفعة واحدة لتشيلسي للحصول على خدمات هازارد.
ريال مدريد يدخل السوق لاقتناص نجم لايبزيج
يبدو أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ، يسعى للقيام بصفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
العديد من التقارير الصحفية، أكدت امتناع ريال عن دخول سوق الانتقالات، نظراً للأزمة المالية التي يعاني منها النادي بسبب فيروس كورونا.
صحيفة "بيلد" الألمانية، أكدت اهتمام زيدان بالحصول على خدمات داني أولمو لاعب وسط نادي لايبزيج، نظراً لإعجابه الشديد بقدراته.