أخبار الانتقالات: تشيلسي يحدد سعر كانتي واليونايتد يضحي من أجل فان دي بيك

الصحافة الإسبانية تتوقع دور البطولة لمارتن أوديجارد وهو يستعد أخيرًا للحصول على فرصة في فريق ريال مدريد الأول ... بعد خمس سنوات من انضمام لاعب خط الوسط إلى النادي

انتقل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا إلى العاصمة الإسبانية قبل خمس سنوات من الدوري النرويجي كواحد من أكثر الشباب إثارة في كرة القدم العالمية وتم الإعلان عند وصوله أنه سيتدرب مع الفريق الأول.

في النهاية ظهر لأول مرة مع الفريق، ليحل محل كريستيانو رونالدو في مباراة فوز 7-3 على خيتافي في مايو 2015 ليصبح أصغر لاعب يظهر لأول مرة في تاريخ النادي في عمر 16 عامًا و 157 يومًا.