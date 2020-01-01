أخبار الانتقالات: ميسي يعتزل في برشلونة وإنتر يجهز عقد جديد للاوتارو

إنتر يسعى للتجديد مع لاوتارو
خطة النيراتزوري لإفشال انتقاله لبرشلونة
يأمل إنتر أن يوقع لاوتارو مارتينيز عقدًا جديدًا، على الرغم من الشائعات التي تربطه بالانتقال إلى برشلونة.
وفقًا لتوتوسبورت، فإن مهاجم الأرجنتين لديه شرط جزائي في عقده يصل إلى 97 مليون جنيه استرليني سيمكن أندية غير إيطالية لضمه يوم الثلاثاء.
يريد النيراتزوري أن يمر الموعد النهائي دون بيعه حتى يتمكنوا من عرض عقد جديد يبقيه في السان سيرو، مع زيادة راتبه إلى 5 ملايين جنيه استرليني في الموسم.
تراوري الهدف البديل لمانشستر يونايتد بعد سانشو
أشارت الديلي ستار إلى أن مانشستر يونايتد قد يتحرك لآداما تراوري لضمه من وولفرهامبتون مع بداية سوق الانتقالات.
وارتبط الشياطين الحمر بضم سانشو من بوروسيا دورتموند منذ فترة طويلة، لكنهم قد يحولوا وجهتهم إلى لاعب برشلونة السابق حيث أنه أرخض ولا توجد عليه منافسة كبيرة.
يوفنتوس يجدد اهتمامه بجورجينيو
ساري يسعى للم الشمل مع لاعبه
بحسب كالتشيو ميركاتو فإن يوفنتوس يرغب في ضم جورجينيو من تشيلسي مع بداية سوق الانتقالات.
يأمل ماوريتسيو ساري في لم شمله مع لاعبه المفضل في كلٍ من ستامفورد بريدج ونابولي، لكن البلوز سيستمع فقط إلى العروض التي تبلغ قيمتها 50 مليون يورو.
ما يسهل الصفقة هو أن اللاعب يرغب في اللعب بشكلٍ أساسي من جديد، وذلك بعد أن سقط من حسابات لامبارد وأصبح حبيس مقاعد البدلاء بعد عودة الدوري الإنجليزي من التوقف بسبب فيروس كورونا.
آرسنال يستهدف سانت ماكسيمين
الجنرز بدأوا التحرك بالفعل
وفقًا لـ Le 10 Sport، فإن جناح نيوكاسل ألان سانت ماكسيمين يحظى باهتمام آرسنال.
تم ربط نابولي وباريس سان جيرمان مع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا أيضًا، والذي لن يتم بيعه بأقل من 30 مليون جنيه استرليني.
أجرى مسؤولو الفريق الإنجليزي بالفعل اتصالات مع اللاعب، ولكن لم يتم تقديم أي عروض رسمية حتى الآن.
بارتوميو: ميسي سينهي مسيرته في برشلونة
لا حديث منذ أسبوع إلا عن رحيل الأرجنتيني
أكد رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو أن ليونيل ميسي سينهي مسيرته في النادي.
ارتبط النجم الأرجنتيني مرةً أخرى بالرحيل من كامب نو الأسبوع الماضي لكن بارتوميو مصمّم على بقاء ميسي.
لايبزيج يقترب من هدف بايرن ميونخ
ذكرت "بيلد" أن لايبزيج قريب من ضم بينيامين هنريكس، الظهير الألماني الدولي، من موناكو على سبيل الإعارة لمدة عام.
اللاعب يحظى بإعجاب من عديد الأندية حول أوروبا، ولكن ارتبط الموسم الجاري بالانضمام لصفوف بايرن ميونخ
مانشستر يونايتد يجدد عقد ماتيتش
الصربي سيبقى حتى 2023
أعلن مانشستر يونايتد تمديد عقد متوسط ميدانه الصربي نيمانيا ماتيتش حتى 2023 بعد المفاوضات الناجحة بين الطرفين الفترة الماضية.
✍️ @NemanjaMatic is here to stay! #MUFC— Manchester United (@ManUtd) July 6, 2020
ماتيتش استعاد مكانته أساسياً في تشكيل الشياطين الحمر وأصبح قطعة مهمة في تشكيل أولي جونار سولشاير المتألق مؤخراً.
مفاوضات ميلان مع عدة وكلاء
ذكر "ميلان نيوز" أن مسؤولي الروسونيري سيعقدون سلسلة من الاجتماعات مع وكلاء مشهورين من أجل تجديد العقود وضم لاعبين جدد.
الاجتماع الأهم سيكون مع مينو رايولا من أجل تجديد عقد الحارس جيانلويجي دوناروما، والذي ينتهي في صيف 2021.
وسيكون هناك اجتماع آخر مع فالي رمضاني، وكيل لوكا يوفيتش، لاعب ريال مدريد، ونيكولا ميلينكوفيتش، مدافع فيورنتينا، والذي أيضاً يتولى أعمال أنتي ريبيتش، لاعب الفريق.
اتفاق في ميلان على رحيل بيولي
أكدت كورييري ديلا سيرا أن مسألة رحيل ستيفانو بيولي من ميلان أصبحت أكيدة، وأن فرضية عمله مع رالف رانجنيك وتولي الأخير منصب المدير الرياضي فقط لا تحظى بقبول.
وأوضح المصدر أن المدرب الإيطالي تفهم الموقف ويعمل باحترافية لإيصال الروسونيري للدوري الأوروبي والرحيل برأس مرفوعة بعد إتمام الهدف المنشود
إبراهيموفيتش على رأس الراحلين من ميلان
مذبحة في الإنتر مع نهاية الموسم
ذكرت "لاجازيتا" أن ستة لاعبين على الأغلب سيغادرون إنتر مع بداية سوق الانتقالات، وعلى رأسهم دييجو جودين الذي فشل في التأقلم مع خطط كونتي.
القائمة ضمت أيضاً روبيرتو جاليارديني، ماتياس فيتسينو، كوادو أسامواه، مع عدم تجديد عقد إعارة الثنائي فيكتور موسيس وكريستيانو بيراجي