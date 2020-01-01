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أخبار الانتقالات: ميسي يعتزل في برشلونة وإنتر يجهز عقد جديد للاوتارو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 6 يوليو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Lionel Messi Barcelona 2019-20 GFX
Getty/Goal

إنتر يسعى للتجديد مع لاوتارو

2020-07-06T12:55:47Z

خطة النيراتزوري لإفشال انتقاله لبرشلونة

يأمل إنتر أن يوقع لاوتارو مارتينيز عقدًا جديدًا، على الرغم من الشائعات التي تربطه بالانتقال إلى برشلونة.

وفقًا لتوتوسبورت، فإن مهاجم الأرجنتين لديه شرط جزائي في عقده يصل إلى 97 مليون جنيه استرليني سيمكن أندية غير إيطالية لضمه يوم الثلاثاء.

يريد النيراتزوري أن يمر الموعد النهائي دون بيعه حتى يتمكنوا من عرض عقد جديد يبقيه في السان سيرو، مع زيادة راتبه إلى 5 ملايين جنيه استرليني في الموسم.

Lautaro Martinez Inter
Getty

تراوري الهدف البديل لمانشستر يونايتد بعد سانشو

2020-07-06T12:51:56Z

أشارت الديلي ستار إلى أن مانشستر يونايتد قد يتحرك لآداما تراوري لضمه من وولفرهامبتون مع بداية سوق الانتقالات.

وارتبط الشياطين الحمر بضم سانشو من بوروسيا دورتموند منذ فترة طويلة، لكنهم قد يحولوا وجهتهم إلى لاعب برشلونة السابق حيث أنه أرخض ولا توجد عليه منافسة كبيرة.

يوفنتوس يجدد اهتمامه بجورجينيو

2020-07-06T12:47:30Z

ساري يسعى للم الشمل مع لاعبه

بحسب كالتشيو ميركاتو فإن يوفنتوس يرغب في ضم جورجينيو من تشيلسي مع بداية سوق الانتقالات.

يأمل ماوريتسيو ساري في لم شمله مع لاعبه المفضل في كلٍ من ستامفورد بريدج ونابولي، لكن البلوز سيستمع فقط إلى العروض التي تبلغ قيمتها 50 مليون يورو.

ما يسهل الصفقة هو أن اللاعب يرغب في اللعب بشكلٍ أساسي من جديد، وذلك بعد أن سقط من حسابات لامبارد وأصبح حبيس مقاعد البدلاء بعد عودة الدوري الإنجليزي من التوقف بسبب فيروس كورونا.

Jorginho Chelsea
Getty Images

آرسنال يستهدف سانت ماكسيمين

2020-07-06T12:42:32Z

الجنرز بدأوا التحرك بالفعل

وفقًا لـ Le 10 Sport، فإن جناح نيوكاسل ألان سانت ماكسيمين يحظى باهتمام آرسنال.

تم ربط نابولي وباريس سان جيرمان مع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا أيضًا، والذي لن يتم بيعه بأقل من 30 مليون جنيه استرليني.

أجرى مسؤولو الفريق الإنجليزي بالفعل اتصالات مع اللاعب، ولكن لم يتم تقديم أي عروض رسمية حتى الآن.

بارتوميو: ميسي سينهي مسيرته في برشلونة

2020-07-06T12:38:50Z

لا حديث منذ أسبوع إلا عن رحيل الأرجنتيني

أكد رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو أن ليونيل ميسي سينهي مسيرته في النادي.

ارتبط النجم الأرجنتيني مرةً أخرى بالرحيل من كامب نو الأسبوع الماضي لكن بارتوميو مصمّم على بقاء ميسي.

Lionel Messi
Getty Images

لايبزيج يقترب من هدف بايرن ميونخ

2020-07-06T12:36:37Z

ذكرت "بيلد" أن لايبزيج قريب من ضم بينيامين هنريكس، الظهير الألماني الدولي، من موناكو على سبيل الإعارة لمدة عام.

اللاعب يحظى بإعجاب من عديد الأندية حول أوروبا، ولكن ارتبط الموسم الجاري بالانضمام لصفوف بايرن ميونخ

مانشستر يونايتد يجدد عقد ماتيتش

2020-07-06T12:36:07Z

الصربي سيبقى حتى 2023

أعلن مانشستر يونايتد تمديد عقد متوسط ميدانه الصربي نيمانيا ماتيتش حتى 2023 بعد المفاوضات الناجحة بين الطرفين الفترة الماضية.

ماتيتش استعاد مكانته أساسياً في تشكيل الشياطين الحمر وأصبح قطعة مهمة في تشكيل أولي جونار سولشاير المتألق مؤخراً.

مفاوضات ميلان مع عدة وكلاء

2020-07-06T12:34:21Z

ذكر "ميلان نيوز" أن مسؤولي الروسونيري سيعقدون سلسلة من الاجتماعات مع وكلاء مشهورين من أجل تجديد العقود وضم لاعبين جدد.

الاجتماع الأهم سيكون مع مينو رايولا من أجل تجديد عقد الحارس جيانلويجي دوناروما، والذي ينتهي في صيف 2021.

وسيكون هناك اجتماع آخر مع فالي رمضاني، وكيل لوكا يوفيتش، لاعب ريال مدريد، ونيكولا ميلينكوفيتش، مدافع فيورنتينا، والذي أيضاً يتولى أعمال أنتي ريبيتش، لاعب الفريق.​

اتفاق في ميلان على رحيل بيولي

2020-07-06T12:32:19Z

أكدت كورييري ديلا سيرا أن مسألة رحيل ستيفانو بيولي من ميلان أصبحت أكيدة، وأن فرضية عمله مع رالف رانجنيك وتولي الأخير منصب المدير الرياضي فقط لا تحظى بقبول.

وأوضح المصدر أن المدرب الإيطالي تفهم الموقف ويعمل باحترافية لإيصال الروسونيري للدوري الأوروبي والرحيل برأس مرفوعة بعد إتمام الهدف المنشود

إبراهيموفيتش على رأس الراحلين من ميلان

2020-07-06T12:29:47Z

أوضحت "كورييري ديلا سيرا" أن سيمون كيير لن يتم التعاقد معه بشكل نهائي وتفعيل بند الشراء من إشبيلية مقابل 3.5 مليون يورو رغم تألقه.

وأضاف التقرير أن إيفان جازيديس، مدير ميلان، اتخذ قراره بخصوص المدافع، والذي سيرحل رفقة زلاتان إبراهيموفيتش، لوكاس بيليا، وجياكومو بونافنتورا.

Zlatan Ibrahimovic Lazio Milan
Getty Images

مذبحة في الإنتر مع نهاية الموسم

2020-07-06T12:26:19Z

ذكرت "لاجازيتا" أن ستة لاعبين على الأغلب سيغادرون إنتر مع بداية سوق الانتقالات، وعلى رأسهم دييجو جودين الذي فشل في التأقلم مع خطط كونتي.

القائمة ضمت أيضاً روبيرتو جاليارديني، ماتياس فيتسينو، كوادو أسامواه، مع عدم تجديد عقد إعارة الثنائي فيكتور موسيس وكريستيانو بيراجي