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أخبار الانتقالات: رد صادم من برشلونة على أنباء ضم نيمار ويوفنتوس يرفض جريزمان

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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ONLY GERMANY Neymar PSG

يوفنتوس يرفض جريزمان والسبب الراتب

2020-07-07T14:12:56Z

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رفض نادي يوفنتوس لفكرة ضم أنطوان جريزمان من صفوف برشلونة في صفقة تبادلية جديدة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل ماسيجارو" والتي أكد أن السبب الأساسي في ذلك يعود في الأساس للراتب الكبير للنجم الفرنسي، والذي يصل لـ 17 مليون يورو.

برشلونة يقع تحت رحمة إنتر .. انتهاء الشرط الجزائي للاوتارو مارتينيز

2020-07-07T14:11:23Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة قد فقد فرصته من أجل الحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من صفوف إنتر في سوق الانتقالات الصيفية عن طريق الشرط الجزائي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن الشرط الجزائي الخاص باللاعب قد انتهى اليوم الموافق السابع من يوليو.

ولن يتمكن برشلونة من ضم اللاعب لصفوفه عن طريق تفعيل الشرط الجزائي في عقده، والذي كان يبلغ 111 مليون يورو.

السد يقترب من ضم نجم آرسنال السابق

2020-07-07T14:10:30Z

أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن سانتي كاثورلا لاعب فياريال بات قريبًا من اللعب لفريق السد القطري في الموسم القادم.

نجم آرسنال السابق كان قد مدد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو الماضي لفترة بسيطة ليتمكن من إنهاء الموسم مع فياريال، وقد أعلن النادي عدم تجديد العقد للموسم الجديد.

الصحيفة أوضحت أن إدارة السد وبعد توصية من المدرب الإسباني تشافي قدمت عرضًا لصاحب الـ35 عامًا بتوقيع عقد لمدة عامين مقابل راتب سنوي مغرٍ، وهو ما يجعل العرض الخليجي مفضلًا على عروض أخرى من إسبانيا وأمريكا.

بارتوميو: عودة نيمار لبرشلونة غير ممكنة بسبب الوضع الاقتصادي

2020-07-07T14:09:10Z

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة على صعوبة عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة المقبلة.

وقال بارتوميو عن سؤاله عن النجم البرازيلي وإمكانية إعادته: "مثل تلك العملية لن تكون ممكنة بسبب وضع الأندية الاقتصادي الصعب في أوروبا".

وأردف: "الكبار أيضًا يقدموا مستويات مذهلة، بوسكيتس يتحسن وبيكيه يظهر رغبة كبيرة وسواريز يستمر في القتال، ولست في حاجة للحديث عن ليونيل ميسي".

آرسنال يستهدف سانت ماكسيمين

2020-07-06T12:42:32Z

الجنرز بدأوا التحرك بالفعل

وفقًا لـ Le 10 Sport، فإن جناح نيوكاسل ألان سانت ماكسيمين يحظى باهتمام آرسنال.

تم ربط نابولي وباريس سان جيرمان مع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا أيضًا، والذي لن يتم بيعه بأقل من 30 مليون جنيه استرليني.

أجرى مسؤولو الفريق الإنجليزي بالفعل اتصالات مع اللاعب، ولكن لم يتم تقديم أي عروض رسمية حتى الآن.

بارتوميو: ميسي سينهي مسيرته في برشلونة

2020-07-06T12:38:50Z

لا حديث منذ أسبوع إلا عن رحيل الأرجنتيني

أكد رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو أن ليونيل ميسي سينهي مسيرته في النادي.

ارتبط النجم الأرجنتيني مرةً أخرى بالرحيل من كامب نو الأسبوع الماضي لكن بارتوميو مصمّم على بقاء ميسي.

Lionel Messi
Getty Images

لايبزيج يقترب من هدف بايرن ميونخ

2020-07-06T12:36:37Z

ذكرت "بيلد" أن لايبزيج قريب من ضم بينيامين هنريكس، الظهير الألماني الدولي، من موناكو على سبيل الإعارة لمدة عام.

اللاعب يحظى بإعجاب من عديد الأندية حول أوروبا، ولكن ارتبط الموسم الجاري بالانضمام لصفوف بايرن ميونخ