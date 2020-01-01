أخبار الانتقالات: رد صادم من برشلونة على أنباء ضم نيمار ويوفنتوس يرفض جريزمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة قد فقد فرصته من أجل الحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من صفوف إنتر في سوق الانتقالات الصيفية عن طريق الشرط الجزائي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن الشرط الجزائي الخاص باللاعب قد انتهى اليوم الموافق السابع من يوليو.

ولن يتمكن برشلونة من ضم اللاعب لصفوفه عن طريق تفعيل الشرط الجزائي في عقده، والذي كان يبلغ 111 مليون يورو.