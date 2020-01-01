أخبار الانتقالات: كلوب يخطط لما بعد ليفربول وتشافي يعود لبرشلونة

كلوب يحلم بتدريب منتخب ألمانيا
قال مراسل صحيفة بيلد كريستيان فالك، إن يورجن كلوب مهتم بتولي مسؤولية المنتخب الألماني عندما ينتهي عقده مع ليفربول.
وينتهي عقد كلوب في أنفيلد عام 2024، وسيمتلك وقتًا في مسيرته التدريبية يكفيه لتحقيق حلم تدريب المانشافت.
زهير فضال يقترب من سبورتينج لشبونة
بحسب ماركا، فإن سبورتينج لشبونة على وشك الحصول على توقيع مدافع ريال بيتيس زهير فضال.
المغربي البالغ من العمر 31 سنة متبقي عام واحد في عقده، ولن يكلف أكثر من 3 ملايين يورو.
ومن المتوقع أن يوقع فضال عقدًا مدته أربع سنوات في لشبونة.
بارتوميو: تشافي سوف يدرب برشلونة وهذا موقفنا من نيمار ولاوتارو
تصريحات نارية لبارتوميو
كشف جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، موقفه من تدريب تشافي هيرنانديز للبلوجرانا متحدثًا عن مفاوضات نيمار ولاوتارو مارتينيز ومعلقًا على تجديد عقد ليونيل ميسي وإمكانية إقالة كيكي سيتيين.
وقال بارتوميو في حوار مع القناة الثالثة الكتالونية: "تشافي سوف يكون مدرب برشلونة عاجلًا أم آجلًا فهو مؤهل لذلك ويرغب في العودة إلى منزله لكنّنا حاليًا نمتلك مدرب للفريق وسوف يستمر معنا في دوري أبطال أوروبا وهدفنا أن يبقى للموسم المقبل أيضًا".
وتابع: "تقنية حكم الفيديو المساعد جعلت الأمور أصعب على البرسا، نعم التقنية بحاجة لأن تكون أكثر عدلًا ونحتاج أن يكون البروتوكول أكثر وضوحًا لأن هناك العديد من اللقطات المثيرة للجدل التي لا يتم الاستعانة فيها بالـVAR".
تسريبات تشير إلى حظر مانشستر سيتي عن دوري الأبطال
قرار المحكمة يصدر اليوم
من المحتمل أن يواجه مانشستر سيتي عقوبة الحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية عندما تصدر المحكمة الرياضية (CAS) حكمها يوم الإثنين.
وفقًا لماركا، فإن أفضل سيناريو للسيتي سيشهد انخفاض الحظر الحالي من عامين إلى عام واحد.
بايرن ميونخ يتابع ندومبيلي وباكايوكو
يفكر بايرن ميونخ في ضم تانجي ندومبيلي من توتنهام وتيموي باكايوكو من تشيلسي، بحسب لو 10 سبورت.
يريد السبيرز استرداد المبلغ الكامل الذي دفعه في ندومبيلي، في حين يتوقع أن يطلب البلوز 35 مليون يورو مقابل التخلي عن باكايوكو.
يتطلع بايرن إلى تعزيز خط وسطه مع توقع مغادرة خافي مارتينيز وتياجو ألكانتارا خلال سوق الانتقالات.
نيجريدو يعود للدوري الإسباني
أكد نادي قادش ما أشيع في الفترة الأخيرة عن توقيع ألفارو نيجريدو مع الفريق الصاعد حديثًا للدوري الإسباني.
وكشف رئيس النادي مانولو فيزاكينو أن نيجريدو سيلعب في الفريق الموسم المقبل في مقابلة مع El Partidazo de Cope.
جدير بالذكر أن نيجريدو يلعب للنصر الإماراتي.
كانتي مطلوب في الإنتر
صراع إيطالي على سار
جذب مدافع نيس السابق مالانج سار اهتمام تورينو وأتالانتا وفيورنتينا، حسب جيانلوكا دي مارزيو.
أصبح صاحب الـ21 عامًا مؤخرًا لاعبًا حرًا ويتوق إلى اتخاذ خطوة إلى الأمام في مسيرته.
إلى جانب ثلاثي الدوري الإيطالي، هناك أندية في الدوري الألماني مهتمة أيضًا بسار.