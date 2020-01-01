أخبار الانتقالات: عطال مطلوب في ريال مدريد وعرض إيطالي لرمضان صبحي

برشلونة منفتح على ضم دالوت
بحسب ESPN فإن برشلونة تحرك لضم مدافع مانشستر يونايتد ديوجو دالوت في سوق الانتقالات.
لم يشارك البرتغالي مع الشياطين الحمر في الكثير من المباريات هذا الموسم، وسيكون انضمامه للكتلان صدمة لدى الكثيرين.
بوجبا يحسم مستقبله مع مانشستر يونايتد
أكد يول بوجبا أن مستقبله مرتبط بمانشستر يونايتد، وأنه يريد خوض تجربة دوري أبطال أوروبا مرةً أخرى مع الشياطين الحمر.
ارتبط الفرنسي الدولي بالرحيل من أولد ترافورد مع بداية سوق الانتقالات، لكن يبدو أنه سيبقى.
يوفنتوس يعرض رامسي مقابل جورجينيو
ماديسون يجدد مع ليستر سيتي
أشارت صحيفة أتلتيك إلى أن جيمس ماديسون وقع على عقدٍ جديد يمتد لأربع سنوات مع ليستر سيتي.
ارتبط الإنجليزي الدولي بالانضمام لمانشستر يونايتد، لكن يبدو أن الإنجليزي الدولي يرى مستقبله مع الثعالب.
لالانا يستعد للكشف الطبي مع برايتون
بحسب تيليغراف فإن آدم لالانا يستعد لإجراء الكشف الطبي مع برايتون اليوم.
انتهى عقد الإنجليزي الدولي مع ليفربول بالفعل، ومن المتوقع أن يقوم بالتوقيع على عقدٍ يمتد لثلاثة مواسم مع فريقه المحتمل.
أوباميكانو يجدد للايبزيج
ديبالا قريب من التجديد ليوفنتوس
قال فابيو باراتيتشي إن يوفنتوس في محادثات متقدمة مع ديبالا من أجل تجديد عقده مع الفريق.
ينتهي عقد الأرجنتيني مع السيدة العجوز في 2022، وهو يستعد الآن للتوقيع على عقدٍ جديد طويل الأمد.
نيوكاسل يستهدف ضم ميسي
صندوق الاستثمار السعودي وضع قائمة من الدوري الإسباني على رأسها الأرجنتيني
يثق مسؤولو صندوق الاستثمار السعودي في موافقة رابطة الدوري الإنجليزي على الاستحواذ على نيوكاسل.
Just interviewed a senior source at Saudi Media City who believes #NUFC has now "been purchased" by PIF. Adds "the best LaLiga players will be bought, led by Messi" 👀— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 26, 2020
My understanding remains nothing has been finalised/approved, but Saudi sources continue to talk up takeover.
وبحسب بن جاكوبس، فإن الصندوق يستهدف مجموعة من اللاعبين في الدوري الإسباني، وعلى رأسهم نجم برشلونة ليونيل ميسي.
صراع بين تشيلسي وليفركوزن على أونانا
بحسب فيوتبال إنترناشيونال، عرض باير ليفركوزن ما يقرب من 20 مليون يورو من أجل ضم حارس أياكس أندريه أونانا، في حين أن تشيلسي عرض 30 مليون يورو.
تقدم البلوز خطوة الآن بعد وصوله لدوري أبطال أوروبا مع الإنهاء رابعًا في الدوري الإنجليزي.
شالكه يرفض التعليق على اهتمام ليفربول بكاباك
تشيلسي يتحرك رسمياً لضم هافيرتس
الصفقة تقترب
بدأ نادي تشيلسي التفاوض بشكل رسمي مع نظيره باير ليفركوزن من أجل الحصول على خدمات اللاعب كاي هافيرتس الذي قدم مستويات طيبة هذا الموسم.
جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم من مصادره، حيث يتفاوض النادي اللندني في الوقت الحالي على قيمة الصفقة، ويسعى لتقديم حوالي 76 مليون يورو.
"فابريزيو رومانو" أكد المعلومة التي وصلت لجول قبل أيام وقال إن الناديين في مفاوضات الآن، ولكن الاختلاف يأتي بخصوص السعر الذي يقدر في حدود 80 مليون يورو.اضغط هنا لمطالعة المزيد...
تقرير إيطالي: أودينيزي يرغب في التعاقد مع رمضان صبحي
هل يتقدم أودينيزي بعرض رسمي لضم النجم المصري؟
كشف تقرير إيطالي، عن رغبة نادي أودينيزي في التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي، والمعار لصفوف النادي الأهلي لنهاية الموسم الحالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويعود رمضان صبحي مرة أخرى إلى النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي، حيث تمت إعارته للمارد الأحمر منذ موسمين، ويقدم معه مستوى مميزًا.
وأشارت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، إلى أنه بالرغم من عدم تقديم أودينيزي لعرض رسمي حتى الآن من أجل ضم رمضان صبحي من هدرسفيلد، إلا أن النادي الإيطالي يدرس حاليًا التحرك من أجل ضم اللاعب المصري.
تقارير .. ريال مدريد يعوض حكيمي بعطال
عربي آخر يمين دفاع الملكي؟
أشارت تقارير فرنسية إلى اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع يوسف عطال، نجم نيس، من أجل تعويض رحيل أشرف حكيمي هذا الصيف نحو إنتر.
حكيمي انتقل إلى النيراتزوري مقابل قرابة 40 مليون يورو بعد انتهاء إعارته في صفوف بوروسيا دورتموند بنهاية الموسم في ألمانيا.
وذكرت "le10sport" أن زين الدين زيدان يتابع عن قرب تطور عطال بعد الموسم المميز الذي قدمه، والعروض القوية مع نيس الفترة الماضية.
باريس وبايرن يفسدان مخطط ريال مدريد بخصوص كامافينجا
طلب كبير على الشاب الفرنسي
أشارت تقارير في إسبانيا إلى تردد من قبل إدواردو كامافينجا، نجم رين، بخصوص الانتقال إلى ريال مدريد بعد وصول عدة عروض من كبار أندية أوروبا.
اللاعب الفرنسي الشاب جذب تألقه الموسم الجاري مع ناديه الفرنسي أنظار زين الدين زيدان، مدرب مدريد، والذي حدده ليكون الدعم لخط وسطه.
"آس" ذكرت أن ريال مدريد تأثر بالتوقف الكبير بسبب فيروس كورونا، والذي كبد النادي خسائر اقتصادية ستنعكس على سوق الانتقالات الخاص به.تفاصيل الخبر...