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أخبار الانتقالات: الكشف عن مستقبل أوزيل وإبراهيموفيتش وليفربول يخطط لصفقة ضخمة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الخميس 30 يوليو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Zlatan Ibrahimovic
Getty Images

تضارب حول موقف سانشيز

2020-07-30T14:31:47Z

تضاربت الأنباء الآتية من إنجلترا بخصوص مصير أليكسيس سانشيز واستمراره من عدمه مع إنتر الموسم القادم.

"ميرور" ذكرت أن أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، يرغب في إعادة اللاعب، ولكن الأخير يرفض العودة لمانشستر.

"MEN" في المقابل أوضحت أن المفاوضات بين إنتر ومانشستر يونايتد في مراحل متقدمة من أجل شراء اللاعب نهائياً واستمراره في ميلانو.

مانشستر سيتي يعوض ساني من الدوري الإسباني

2020-07-30T14:31:04Z

توصل مانشستر سيتي إلى اتفاق مع إدارة نادي فالنسيا من أجل ضم نجمه الشاب فيران توريس خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب ماركا وآس الإسبانيتين فإن الصفقة ستكلف خزائن مانشستر سيتي 25 مليون يورو بالإضافة إلى 12 مليون يورو ستدفع كمتغيرات.

وخضع النجم الإسباني الشاب للفحوصات الطبية في برشلونة وذلك بسبب حالة الحجر الصحي فيما يخص السفر إلى إنجلترا والتي تمتد إلى أسبوعين من وقت وصول اللاعب إلى البلاد.

مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق لضم أكي

2020-07-30T14:29:52Z

قالت صحيفة ذا أتلتيك البريطانية إن مانشستر سيتي توصل إلى اتفاق مع بورنموث يقضي بانتقال مدافعه ناثان أكي إلى صفوف السيتي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب الصحيفة، فإن أكي سيكلف إدارة السيتيزنس 40 مليون يورو بالإضافة إلى مليون يورو فقط كإضافات.

بايرن يراقب بن يدر

2020-07-30T14:29:10Z

ذكرت " Nice-Matin" أن بايرن ميونخ يراقب عن كثب موقف المهاجم الفرنسي لموناكو وسام بن يدر بعد تألقه الموسم الماضي.

وأوضح التقرير أن موناكو لا يمانع بيع بن يدر في حال تلقيه عرضاً يتخطى الأربعين مليون يورو التي دفعها لإشبيلية من أجل ضم هدافه.

وكيل أوزيل يؤكد استمراره مع آرسنال

2020-07-30T14:28:33Z

أكد وكيل مسعود أوزيل أن اللاعب مستمر مع آرسنال الموسم المقبل على الرغم من خروجه خارج التشكيل في المباريات الماضية.

وكيل اللاعب قال مع "فاناتيك" أن أوزيل مستمر مع المدفعجية بنسبة 90 بالمائة حتى نهاية عقده في 2021، وفتح الباب لانتقاله إلى آسيا أو أمريكا بعد ذلك، أو حتى الدوري التركي.

إبراهيموفيتش يقترب من البقاء

2020-07-30T14:27:21Z

ذكرت "لا ريبوبليكا" أن زلاتان إبراهيموفيتش في طريقه لتمديد عقده مع ميلان لموسم إضافي مقابل أربعة ملايين يورو موسمياً.

"لاجازيتا" تحدثت عن اجتماع جديد بين وكيل إبرا مينو رايولا وإدارة الروسونيري من أجل التفاصيل الأخيرة في المفاوضات.

كلوب يعترف: نعم نريد التعاقد مع سانشو

2020-07-30T14:25:25Z

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أن الفريق مهتم بالفعل بخدمات جادون سانشو وأنهم استفسروا من بوروسيا دورتموند حول إمكانية التعاقد معه.

وأضاف المدرب الألماني: "لقد فكرنا في التعاقد معه حين كان لاعبًا في صفوف مانشستر سيتي، ولكننا كنا نعلم أن الأندية الإنجليزية لا تحب البيع إلى الأندية الإنجليزية الأخرى"

وتابع: "أنا لا أعرف بالضبط ما هو السبب في ذلك ولكنه أصبح ظاهرة، هم لا يفعلون ذلك ربما خوفًا من تدعيم صفوف المنافسين، الآن يمكن للاعبين الإنجليز الذهاب إلى ألمانيا، وهو دوري رائع"

ريال مدريد يبدأ خطة ضم مبابي

2020-07-29T17:32:30Z

الريال يخطط لضم الفرنسي الصيف القادم

وفقًا لتقرير من ديبورتيس كواترو، قد يضطر ريال مدريد إلى إنفاق 300 مليون يورو مقابل ضم نجم باريس سان جيرمان العام المقبل.

قد يطلب الفريق الفرنسي سعر مبالغ فيه مقابل الاستغناء عن اللاعب، ومن المحتمل أن تكلف الصفقة بإجمالي المصاريف أكثر من ذلك.

كيليان مبابي نيمار باريس سان جيرمان

بغض النظر عن السعر المحدد الذي وضعه ليوناردو وعملاق الدوري الفرنسي مقابل مبابي، يحتاج الريال إلى السيولة المالية لعقد الصفقة.

يذكر التقرير أن ريال مدريد سيتخلص من أعباء جاريث بيل وخاميس رودريجيز المالية هذ الصيف، وذلك كخطوة للتحرك لكيليان مبابي في صيف 2021.

Kylian Mbappe - PSG
Getty Images

مانشستر يونايتد ينهي اهتمامه ببيل

2020-07-29T17:32:16Z

أخيرًا، أنهى مانشستر يونايتد اهتمامه بالتوقيع على جاريث بيل، وفقًا لتقارير نشرت في الإعلام البريطاني.

ارتبط يونايتد ارتباطًا وثيقًا بنجم ويلز منذ أكثر من عام، ولكن لم أي تقدم على الإطلاق.

ويقال أن راتب اللاعب ورفضه لخفضه هو السبب في بقائه في ريال مدريد حتى الآن، وسينتهي عقد اللاعب مع الريال في 2022.

بيكهام يواصل إغراء سواريز بالدوري الأمريكي

2020-07-29T15:52:10Z

يواصل نادي إنتر ميامي، محاولاته من أجل التعاقد مع المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز من برشلونة، وإقناعه بالرحيل عن النادي الإسباني.

صاحب الـ33 سنة عقده مستمر مع الكتلان حتى يونيو 2021، مع إمكانية التمديد التلقائي حتى 2022 في حالة خوضه 60% من مباريات الفريق هذا الموسم.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت رغبة ديفيد بيكهام مالك إنتر ميامي، في الحصول على خدمات سواريز، لإضافة المزيد من القوة لصفوف الفريق، واستغلال شعبية اللاعب حتى تنعكس على ناديه الجديد.

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