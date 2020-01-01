أخبار الانتقالات: صلاح يلمح بالرحيل من ليفربول وإنتر يتحرك نحو ميسي

أفادت تقارير إسبانية أن ريال مدريد يخطط لخروج جماعي من اللاعبين في سوق الانتقالات هذا الصيف.

يتطلع البلانكوس إلى تعزيز الفريق قبل بداية موسم 2020-21 ، وأشارت ماركا إلى أن فلورنتينو بيريز يأمل في جمع 180 مليون يورو من خلال التخلص من اللاعبين الهامشيين.

الاستقرار المالي له أهمية قصوى لجميع الأندية بعد جائحة فيروس كورونا، ويتطلع رئيس الريال إلى إعادة هيكلة الفريق مع المدرب زين الدين زيدان.

جاريث بيل على رأس قائمة الرحلين مع بداية سوق الانتقالات، ويتواجد بها أيضًا خاميس رودريجيز وداني سيبايوس ولوكا يوفيتش.