أخبار الانتقالات: نجم عربي جديد في الطريق لليفربول وحسم موقف كوليبالي

هل ينضم الجزائري إلى الريدز؟

أشارت أنباء قادمة من إسبانيا إلى اهتمام ليفربول بالتعاقد مع الدولي الجزائري عيسى ماندي خلال الانتقالات الصيفية لتعويض الرحيل الوشيك لديان لوفرين.

عدة وسائل إعلام أكدت اقتراب رحيل لوفرين إلى زينيت سان بطرسبرج الروسي مقابل قرابة 12 مليون يورو في الأيام المقبلة.

"إستاديو ديبورتيفو" المقربة من ريال بيتيس أكدت وجود اهتمام من الريدز بالتعاقد مع المدافع الدولي الجزائري لسد الفراغ الذي سيخلفه رحيل لوفرين.

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