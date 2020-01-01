مدونة حية

أخبار الانتقالات: نجم عربي جديد في الطريق لليفربول وحسم موقف كوليبالي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأحد 26 يوليو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Aïssa Mandi Liverpool

تقارير .. ليفربول يحدد ماندي لخلافة لوفرين

2020-07-26T11:29:52Z

هل ينضم الجزائري إلى الريدز؟

أشارت أنباء قادمة من إسبانيا إلى اهتمام ليفربول بالتعاقد مع الدولي الجزائري عيسى ماندي خلال الانتقالات الصيفية لتعويض الرحيل الوشيك لديان لوفرين.

عدة وسائل إعلام أكدت اقتراب رحيل لوفرين إلى زينيت سان بطرسبرج الروسي مقابل قرابة 12 مليون يورو في الأيام المقبلة.

"إستاديو ديبورتيفو" المقربة من ريال بيتيس أكدت وجود اهتمام من الريدز بالتعاقد مع المدافع الدولي الجزائري لسد الفراغ الذي سيخلفه رحيل لوفرين.

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Aissa Mandi Betis
Getty Images

المدير الرياضي في نابولي يكشف حقيقة اقتراب كوليبالي من مانشستر سيتي

2020-07-26T11:27:31Z

هل يخطط مانشستر سيتي لإنهاء صفقة السنغالي؟

كشف كريستيانو جيونتولي، المدير الرياضي لنادي نابولي، حقيقة اقتراب المدافع خاليدو كوليبالي من ارتداء قميص مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

السيتي نجح في الطعن على قرار حرمانه من المشاركة الأوروبية لموسمين على التوالي مما دفع الفريق للتخطيط لضخ الأموال في سوق الانتقالات.

وقال جيونتولي في تصريحات لشبكة DAZN: "في الوقت الراهن لم نحصل على أي عرض للتعاقد مع كوليبالي، العديد من الأندية في الماضي اهتمت به ولكن في الوقت الحالي لا يوجد شيء".

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Kalidou Koulibaly Napoli 2019-20
Getty/Goal

خاص..برشلونة يحدد موعد وقيمة العرض الأول لضم لاوتارو

2020-07-25T14:27:21Z

النادي الإسباني لن يتأثر بمحاولات إنتر من أجل إفشال الصفقة

يرفض نادي برشلونة الإسباني، الاستسلام في صفقة التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

المهاجم الأرجنتيني هو الهدف الرئيسي لبرشلونة هذا الصيف، من أجل تدعيم خط الهجوم، بسبب تقدم لويس سواريز في العمر وهبوط مستواه.

مصادر خاصة أكدت لـ"جول" أن إدارة النادي بقيادة جوسيب بارتوميو، لا تتعجل في محاولاتها من أجل التعاقد مع لاوتارو، ويمكنها الانتظار لأطول فترة ممكنة.

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Lautaro Martinez
Getty Images

نيمار يحسم موقفه من الرحيل عن باريس سان جيرمان

2020-07-25T13:51:37Z

البرازيلي أصبح القصة الأبرز في كل ميركاتو

كشفت تقارير صحفية عن موقف نيمار دا سيلفا، لاعب  باريس سان جيرمان ، من الرحيل عن صفوف بطل الدوري الفرنسي في ظل اهتمام  برشلونة  بالحصول على خدماته.

البرازيلي رحل عن البلاوجرانا في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو مما دفع الكتلان لضم عثمان ديمبيلي ثم فيليبي كوتينيو وأخيرًا أنطوان جريزمان دون أن يتمكنوا جميعًا من تعويض اللاعب.

وقالت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية إنّ نيمار حسم موقفه ولن يغادر باريس سان جيرمان في سيوق انتقالات الصيف المقبل، وذلك لأن الفرق تعاني من أزمات مالية بسبب فيروس كورونا ولا يمكنها دفع المبلغ المناسب لأجل ضمه.
Neymar PSG 2020
Getty

محمد صلاح: الاستمرار مع ليفربول؟ لا أحد يعلم ما سيحدث

2020-07-25T13:09:19Z

هل يرحل الفرعون المصري؟

اعترف محمد صلاح بأنه غير متأكد من مستقبله في ليفربول بعد فوزه باللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حقق الريدز هذا الموسم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بجانب كل من دوري الأبطال وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي الموسم الماضي.

وردًا على سؤال لمناقشة طموحاته، قال صلاح: "أريد فقط الاستمتاع اليوم والاستمتاع باللحظة، ولا أحد يعرف المستقبل وماذا سيحدث. لنرى ما سيحدث".

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Mohamed Salah Liverpool 2019-20
Getty

رغم النفي .. إنتر يتحرك لضم ميسي

2020-07-25T12:57:26Z

لماذا قرر والد النجم الأرجنتيني التوجه إلى إيطاليا؟

أوضحت "لاجازيتا" أن إنتر يؤمن بإمكانية التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكن بعد انتهاء عقده في 2021 مع برشلونة.

الصحيفة الإيطالية أكدت أن رئيس النيراتزوري ستيفن زهانج سيعرض راتباً يبلغ 50 مليون يورو للموسم، وعقداً لمدة ثلاثة أعوام على الأرجنتيني.

ميجيل ريكو، صحفي "موندو"، أكد من طرفه عدم صحة أقاويل انتقال ميسي إلى إيطاليا وإنتر، وذكر أنه مستحيل الحدوث.

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GER ONLY Messi
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