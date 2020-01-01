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أخبار الانتقالات: إنتر تحرك للتجديد مع لاوتارو ونجم ليفربول يعود لساوثامبتون

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الخميس 23 يوليو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Lautaro Inter 2020
Getty

راشيتسا بديل سانشو في بوروسيا دورتموند

2020-07-23T13:02:51Z

أشارت التيليغراف إلى أن بوروسيا دورتموند ينظر لميلوت راشيتسا كبديل محتمل لجادون سانشو.

سانشو قريب من الرحيل لمانشستر يونايتد مع بداية سوق الانتقالات، وفي هذه الحالة سيتجه دورتموند نحو راشيتسا ويضمه مقابل الشرط الجزائي في عقده، والبالغ 38 مليون يورو.

إدريسا جايي مطلوب في مانشستر يونايتد

2020-07-23T12:59:07Z

نجم باريس سان جيرمان قد يعود للدوري الإنجليزي

بحسب لو10 سبورت فإن مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع إدريسا جايي من باريس سان جيرمان مع بداية سوق الانتقالات.

كان هناك اهتمام من اليونايتد بمتوسط الميدان قبل رحيله من إيفرتون في الصيف الماضي.

Idrissa Gueye PSG
Getty

نيوكاسل يدخل السباق على يوفيتش

2020-07-23T12:56:24Z

يسعى نيوكاسل إلى ضم لوكا يوفيتش مع بداية سوق الانتقالات على سبيل الإعارة من ريال مدريد.

جاء ذلك على شيلد جازيتي، حيث نشر أن الماكبايس لديهم الطريقة لتخليص الصربي من جحيم الريال على حد تعبيرهم.

بن ناصر مطلوب في مانشستر سيتي

2020-07-23T12:45:51Z

جوارديولا وجد ضالته في الجزائري الدولي

بحسب لو 10 سبورت فإن مانشستر سيتي يستعد للتحرك نحو إسماعيل بن ناصر متوسط ميدان ميلان وضمه في سوق الانتقالات.
 
ويبحث السيتي عن شخصية قيادية في وسط الميدان، خاصةً مع اقتراب رحيل فيرناندينيو من استاد الاتحاد.
Ismael Bennacer Milan
Getty Images

نيوكاسل مهتم بويلسون

2020-07-23T12:43:07Z

أشارت إكسبريس إلى أن مهاجم بورنموث كالوم ويلسون على قائمة المطلوبين في نيوكاسل مع بداية سوق الانتقالات.

ستيف بروس يريد اللاعب صاحب الـ28 عامًا لقيادة هجوم الفريق الموسم المقبل بدلاً من جويلينتون.

لالانا قد يعود لساوثامبتون

2020-07-23T12:34:24Z

بحسب إكسبريس فإن ساوثامبتون يسعى لاستعادة نجمه آدم لالانا من ليفربول في سوق الانتقالات.

وينتهي عقد صاحب الـ32 عامًا مع الريدز هذا الصيف، وذلك بعد أن قضى 6 أعوام في آنفيلد، وستكون مباراته الأخيرة ضد نيوكاسل يوم الأحد القادم.

ويحظى اللاعب باهتمام فريقين آخرين في الدوري الإنجليزي هما بيرنلي وليستر سيتي.

إنتر يتحرك للتجديد مع لاوتارو

2020-07-23T12:31:40Z

الأرجنتيني مطلوب في برشلونة

أشار رئيس الإنتر جيوزيبي ماروتا إلى أن الفريق بدأ مفاوضات من أجل التجديد للاوتارو مارتينيز هذا الصيف.

وارتبط اسم الأرجنتيني بقوة بالانضمام لبرشلونة مع بداية سوق الانتقالات، لكن ماروتا يرى أن النيراتزوري بإمكانه الاحتفاظ باللاعب.

Lautaro Martinez Inter
Getty

صراع إنجليزي على رابيو

2020-07-23T12:26:17Z

أشارت كالتشيو ميركاتو إلى أن أدريان رابيو مطلوب بقوة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن هناك صراع بين إيفرتون ومانشستر يونايتد ونيوكاسل على توقيع اللاعب مع بداية سوق الانتقالات.

انضم الفرنسي ليوفنتوس قادمًا من باريس سان جيرمان الصيف الماضي، ولم يحصل على مكان له في التشكيل الأساسي إلا مؤخرًا.

البيانكونيري منفتح على بيع رابيو، لكن الأفضل بالنسبة له هو إدراجه في صفقة كبرى يقوم بها الفريق في المستقبل.

مانشستر سيتي يستعد لسوق الانتقالات بـ 330 مليون يورو

2020-07-23T12:23:47Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يستعد لسوق الانتقالات الصيفية بمبلغ مالي كبير.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن المبلغ يصل لـ330 مليون يورو، سيحاول الفريق من خلالها دعم نفسه في سوق الانتقالات.

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الصراع على ضم لوكا يوفيتش يشتعل

2020-07-23T12:20:14Z

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن اهتمام نادي موناكو بالحصول على خدمات اللاعب لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن النادي يسعى للاستفادة من اللاعب بأكبر قدر ممكن في ظل استمراره على مقاعد البدلاء في الريال.

وبحسب صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، فإن المهاجم الصربي مطلوب أيضًا هيرتا برلين الألماني.

وقد كان اللاعب قريبًا من ميلان، لكن على ما يبدو أن الروسونيري خرج من السباق في الأيام الأخيرة.

Luka Jovic Real Madrid
Getty Images

اهتمام برشلونة بمدافعي السيتي

2020-07-23T12:16:05Z

بحسب ما قالت سبورت الكتالونية أيضًا، فإن برشلونة سيسعى بالتأكيد عن تدعيم دفاعه في سوق الانتقالات بعد إبلاغ أومتيتي بالرحيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن جواو كانسيلو وإريك جارسيا مدافعي مانشستر سيتي مطلوبان في الكامب نو، وقد يتحرك الكتلان نحوهما والتعاقد معهما مقابل نيلسون سيميدو ومبلغ مالي.

برشلونة يحسم مصير أومتيتي

2020-07-23T12:12:51Z

أخبر نادي برشلونة الإسباني، لاعبه صامويل أومتيتي، بالقرار النهائي بخصوص مستقبله مع الفريق خلال الموسم القادم، تمهيداً لإعادة تجديد خط الدفاع.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن البلاوجرانا طلب من أومتيتي البحث عن فريق جديد له، تمهيداً للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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تغيير راعي سترلينج يقربه من ريال مدريد

2020-07-23T12:10:53Z

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن النجم رحيم سترلينج لاعب فريق مانشستر سيتي قد يرحل عن الفريق قربيًا لينضم لصفوف ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز"، والتي أكدت أن اللاعب أوشك على التوقيع مع شركة "أديداس" لتكون الراعي الجديد له.

وأوضحت الصحيفة أن الشركة الخاصة بالملابس والأدوات الرياضية ستتوسط بين ناديي السيتي والريال لحسم الصفقة لصالح الملكي.

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Raheem Sterling Man City 2019-20
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