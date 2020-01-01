أخبار الانتقالات: ليفربول يجهز عرضًا لكوليبالي ونجم البايرن مطلوب في إيطاليا

قال بيتر بوش مدرب باير ليفركوزن إن كاي هافيرتس "لا يفكر كثيرًا" في الانتقال الصيفي رغم ارتباطه القوي بالانتقال إلى تشيلسي.

يستمتع هافيرتس حاليًا بأفضل موسم فردي له حتى الآن في باي أرينا، حيث سجل 16 هدفًا بينما وضع أيضًا تسع تمريرات في 42 مباراة في جميع المسابقات.

ويذكر أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا يخضع للمراقبة من قبل قائمة طويلة من الأندية الراغبة في ضمه في سوق الانتقالات الصيفية ، بما في ذلك بايرن ميونخ وريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد .