أخبار الانتقالات: تطور في أزمة لاوتارو ويوفنتوس يجدد اهتمامه ببوجبا

جرويتش مطلوب في ميلان
ميلان يبدأ التحرك للتجديد لدوناروما
يعقد إيفان جازيدس محادثات مع حارس مرمى ميلان جيانلويجي دوناروما للاتفاق على بنود تجديد عقده.
لا يمانع دوناروما من التجديد، ولكن طلب ضمانين بخصوص الراتب ومشروع النادي لتطور الطموح ومحاولة الحصول على الألقاب.
في ظل الركود المتوقع في سوق الانتقالات فمن المتوقع أن يجدد دوناروما تعاقده بعقد قصير الأمد حتى 2023 أو 2024 براتب يصل إلى 6 ملايين يورو بالإضافات
إبراهيموفيتش لا يرغب في البقاء
حسب لاجازيتا ديلو سبورت، فإن علاقة إبراهيموفيتش بميلان شارفت على الانتهاء مع رغبة اللاعب في العودة للسويد مع صعوبة الوصول لاتفاق بشأن تجديد التعاقد.
اللاعب الذي عانى من إصابة سابقة أصبح جاهزًا للمشاركة ويرغب في التواجد مع الفريق في أقرب وقت لمساعدته في التواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
أزمة لاوتارو تتصاعد
الأرجنتيني يرغب في الرحيل لبرشلونة
حسب الصحفي الشهير فابيو رافيزاني فإن أزمة لاوتارو مارتينيز تصاعدت في إنتر ميلان الفترة الماضية.
الصحفي أشار إلى أن حالة لاوتارو تأثرت كثيرًا بعرض برشلونة وستتأثر أكثر في المستقبل مشيرًا إلى أن إدارة النيراتزوري يجب أن تتخذ قرارًا حاسمًا بشأن الصفقة.
سانشيز يقترب من البقاء
ذكرت "توتوسبورت" أن إنتر يتفاوض مع مانشستر يونايتد بالوقت الراهن من أجل تمديد بقاء أليكسيس سانشيز مع الفريق.
المفاوضات ليست فقط من أجل أن ينهي الموسم، ولكن ليستمر الموسم المقبل أيضاً، وذلك بعد تألقه في التدريبات بعد العودة مؤخراً
ساوثجيت يمهد طريق سانشو إلى مانشستر يونايتد
مدرب منتخب إنجلترا يتحدث عن لاعبه
أكد مدرب منتخب إنجلترا جاريث ساوثجيت أن عودة جادون سانشو إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ستقدم فرصًا مختلفة للمهاجم.
وكان اسم سانشو قد ارتبط بالعديد من الأندية مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد، ومن المتوقع أن الصفقة قد تكلف أكثر من 112 مليون دولار.
وقال ساوثجيت إن صاحب الـ20 عامًا يتطور بشكل رائع مع بوروسيا دورتموند ،مشيرًا إلى أن العودة إلى إنجلترا يمكن أن تكون تحديًا مفيدًا له.المزيد من هنا...
الأمل في ضم بوجبا لم ينته
أكدت لاجازيتا ديلو سبورت أن يوفنتوس لم يفقد الأمل في التعاقد مع بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الصيف المقبل.
الصحيفة أشارت إلى أن البيانكونيري سيستخدم الثنائي أرون رامسي ودوجلاس كوستا لإقناع إدارة مانشستر يونايتد بالتخلي عن اللاعب الذي لا يمانع تجديد تعاقده مع الشياطين الحمر الآن.
تحركات نحو زانيولو
أكد بييرو شيكاريني، الحكم السابق والصحفي الحالي في "توتو ميركاتو" أن يوفنتوس كثف من تحركاته من أجل التعاقد مع نجم روما نيكولو زانيولو.
وذكر الصحفي أن البيانكونيري يفضل زانيولو على كييزا بسبب ارتفاع تكلفة الأخير، ولكن يحاول إقناع روما بقبول تخفيض قيمة الصفقة التي تقدر في حدود 70 مليوناً بضم لاعبين.
ليفربول يحاول خطف زانيولو
مانشستر يونايتد ينافس مورينيو على رامسي
حسب صحيفة ديلي ميل، فإن مانشستر يونايتد أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات الويلزي آرون رامسي لاعب وسط يوفنتوس بعد عام واحد على تعاقده مع البيانكونيري.
لن يكون مانشستر يونايتد هو النادي الوحيد المهتم بالتعاقد مع رامسي في ظل سعي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام لتدعيم خط وسطه مع احتمالية لخروجه من يوفنتوس الصيف المقبل.