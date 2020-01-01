أخبار الانتقالات: ميسي يُجدد مع برشلونة ورونالدو يعود للدوري الإنجليزي

ميسي يجدد عقده مع برشلونة قريبًا
زعمت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن ثمة اتصالات جمعت إدارة برشلونة مع والد ليونيل ميسي بشأن تجديد نجله مع البلوجرانا، ويعلم الطرفان أن الأمر يسير بشكل جيد وما هي إلا مسألة وقت ويُصبح بقاء ليو في كامب نو لمدة أطول حقيقة.
ينتهي عقد ميسي بحلول صيف 2021 والعقد الجديد على الأرجح سيواصل ميسي فيه التحصل على أكبر راتب في تاريخ برشلونة، وسيكون لمدة عامين مع إتاحة الفرصة للدولي الأرجنتيني بأن يُقرر مصيره بالبقاء بعدها أو الرحيل كما يريد.
تقارير - هافيرتس يختار ريال مدريد وليفركوزن يفرض شروطه
تداولت تقارير صحفية ألمانية أن كاي هافيرتس، لاعب باير ليفركوزن، قد اختار الانضمام إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، غير أن ثمة عوائق تقف حائلًا أمام إتمام الصفقة.
وبحسب تقارير ألمانية، فإن هافيرتس يُفضِّل كرة القدم الإسبانية على نظيرتها الإنجليزية، ويؤثر الذهاب إلى ريال مدريد على وجه التحديد عن بقية المهتمين به، وهُنا يبرز دور توني كروس، الذي يُريد صاحب الـ20 عامًا أن يسير على خطواته في مسيرته الكروية.
النادي الملكي بدوره لديه عزم واضح على ضم الدولي الألماني، وبحسب التقارير، فإن العرض الأول قد قُدِّم إلى إدارة ليفركوزن، غير أنه لم يلق قبولها، إذ كان بعيدًا للغاية عن المبلغ الذي حددته إدارة فولر لبيع هافيرتس، وهو 100 مليون يورو.
يُريد ليفركوزن 100 مليون يورو، وتسعى الإدارة المدريدية إلى حل وسط بمبلغ مالي كبير ومعه 2 من نجوم النادي العاصمي، المفاوضات سارية، والأكيد أن رغبة اللاعب ستشكل عاملًا إضافيًا لاقترابه أكثر من التواجد في سانتياجو برنابيو الموسم المقبل.
عرض مجنون لرونالدو
أكدت تقارير صحفية إسبانية أن تشيلسي يستعد لتقديم عرض ضخم لكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس يصل إلى 120 مليون يورو.
تشيلسي يستهدف تدعيم فريقه بقوة للموسم المقبل بعد تعاقده مع حكيم زياش واقتراب انتقال تيمو فيرنر.
الصحف الإسبانية والإيطالية استبعدت إتمام الصفقة بسبب تمسك يوفنتوس باللاعب وعدم رغبته في الانتقال لنادٍ آخر في إنجلترا غير مانشستر يونايتد.
خاص | وكيل حكيمي يكشف حقيقة عرض بايرن ميونخ لضمه
كشف أليخاندرو كامانو وكيل النجم المغربي أشرف حكيمي عن حقيقة اهتمام نادي بايرن ميونخ بالحصول على خدمات نجم ريال مدريد المعار لبوروسيا دورتموند.
جاء هذا في تصريحات صحفية خاصة أدلى بها أليخاندرو لصالح النسخة الألمانية من جول.كوم و"سبوكس"، وأكد خلالها أن الحديث عن انضمام حكيمي لبايرن ميونخ لا يحمل في طياته أي صدق.
وقال كامانو: "هناك أندية أوروبية كبيرة تريد الحصول على خدماته، لكنني لا أعلم تلك الإشاعة الخاصة ببايرن ميونخ من أين أتت".
وأضاف: "الأمر غير حقيقي، لا يوجد أي شخص من بايرن ميونخ أو ريال مدريد تحدث لي عن انتقال أشرف حكيمي للفريق البافاري".
وأردف: "نحن نشعر بالهدوء تجاه مستقبل حكيمي، فعلاقته جيدة بريال مدريد ولا يوجد سبب للتفاوض معهم لأن عقده مستمر حتى عام 2022، وسنرى ما الذي سيحدث عندما يعود لهناك هذا الصيف".
وأنهى تصريحاته: "لا توجد مشكلة مع زيدان على الإطلاق، حكيمي يتأقلم بشكل جيد مع الجميع في ريال مدريد، وزيدان يعرفه منذ أن كان صغيرًا".
نيمار لن ينضم لبرشلونة هذا الصيف
كشفت صحيفة "لو باريسيان" أن نادي باريس سان جيرمان قد حدد مهلة نهائية لعودة نيمار لبرشلونة، على أن يكون الموعد النهائي لتلك الصفقة في صيف 2021.
وبحسب ما ذكرت الصحيفة فرحيل اللاعب هذا الصيف أصبح شبه مستحيل في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة، لكن الفريق الباريسي يريد أن يستفيد ماديًا من بيع اللاعب قبل انتهاء تعاقده.
عرض مجنون من نيوكاسل لضم هداف الدوري الإيطالي
كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي نيوكاسل الإنجليزي يحاول الحصول على خدمات اللاعب تشيرو إيموبيلي من صفوف لاتسيو.
وأكدت التقارير أن النادي سيعرض مبلغ مالي يصل لـ 56 مليون يورو على نظيره لاتسيو من أجل حسم الصفقة لصالحه هذا الصيف.
وأوضحت أن النادي سيقدم عقدًا مدته خمس سنوات على هداف الدوري الإيطالي، قيمته ستصل لـ 79 مليون يورو تقسم على تلك الفترة.
سيحصل اللاعب بتلك الطريقة على حوالي 300 ألف يورو في الأسبوع الواحد رفقة نيوكاسل، ليكون أعلى نجوم الفريق حصولًا على الأجر.
كوتينيو مستعد لخسارة نصف راتبه ليعود إلى ليفربول
ذكرت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية والإنجليزية أن فيليبي كوتينيو لديه رغبة في العودة إلى صفوف ليفربول بداية من الموسم المقبل.
وفي الوقت الذي أبدى فيه كل من نيوكاسل يونايتد وتشيلسي الاهتمام بضم النجم البرازيلي، ووسط الحديث عن رغبة كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة في تجربته، ظهرت مفاجأة جديدة.
هذه المفاجأة كانت ما أشارت إليه صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية والتي قالت إن كوتينيو يريد العودة إلى ليفربول أيًا كانت الطريقة التي سيعود بها.
وبحسب الصحيفة، فإن تواصل بين اللاعب والإدارة وكذلك المدرب يورجن كلوب قد تم وأبدى كوتينيو استعداده الحصول على نصف راتبه الحالي مقابل العودة والحصول على فرصة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة فريقه السابق.
ولم توضح المصادر الصحفية رد الفعل من جهة ليفربول، ولكن العديد من الأشياء بخصوص النجم البرازيلي ستتضح خلال الأيام المقبلة مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية.
باريس سان جيرمان يزاحم الكبار على ألابا
ذكرت عدة مصادر صحفية أن باريس سان جيرمان الفرنسي انضم إلى الأندية المهتمة بالتعاقد مع الظهير الأيسر لبايرن ميونخ دافيد ألابا.
وينتهي عقد ألابا مع الفريق البافاري بنهاية الموسم المقبل، وتحديدًا في يونيو 2021، ولم يتم الحديث حول تجديده حتى الآن، ما يفتح الباب للرحيل أمامه في الميركاتو المقبل.
وفي الآونة الأخيرة، كشفت شبكة سكاي أن باريس سان جيرمان قد أبدى استعداده للدخول في مفاوضات مع بايرن ميونخ لضم ألابا.
برشلونة يرفض عرضًا جديدًا بـ 150 مليون يورو من مانشستر يونايتد
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي برشلونة قد رفض العرض الأخير المقدم من قبل نادي مانشستر يونايتد من أجل ضم اللاعب أنسو فاتي نظير 150 مليون يورو.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز" والتي أكدت أن النادي الإنجليزي رفع من قيمة الصفقة ليحسمها لصالحه، لكن دون أن يحرك ساكنًا في برشلونة.