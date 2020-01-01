أخبار الانتقالات: صدمة لبرشلونة.. لاوتارو يُجدد مع إنتر

لاوتارو يتجه لتجديد تعاقده
جودين لن يُغادر إنتر
نفى دييجو جودين، المدافع الأوروجوياني، الأحاديث التي ربطته بمغادرة النيراتزوري هذا الصيف، وخصوصاً نحو ليون.
وأكد جودين لجول عبر مقربين منه على سعادته في ميلانو، وسعيه لمساعدة ناديه الحالي على تحقيق البطولات في صفوفه، متعجباً من تلك الشائعات ومصادرها.
بن يدر باقٍ في موناكو
أكد مسؤول موناكو أوليج بيتروف أن ناديه لن يبيع مهاجمه ونجمه وسام بن يدر، وأن الأمر ليس مطروحاً للنقاش من الأساس، وذلك في تصريحات مع "RMC".
التقارير في الأيام الماضية ربطت بين بن يدر ولايبزيج الباحث عن مهاجم لتعويض انتقال تيمو فيرنر إلى صفوف تشيلسي في الأيام المقبلة.
هافيرتس يُغازل تشيلسي
أثار نجم باير ليفركوزن كاي هافيرتس مخيلة جمهور تشيلسي بتصرفاته عبر شبكات التواصل الاجتماعية، وذلك بعد ربطه بالانتقال للنادي الإنجليزي.
اللاعب الألماني الشاب أبدى إعجابه بمنشور عبر "تويتر" يتحدث عن انتقاله لصفوف النادي اللندني، الأمر الذي تناقله الجمهور واعتبره دليلاً على اقتراب الصفقة.
اقتراب نهاية رحلة ديفيد لويز مع آرسنال
زاد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، من الغموض حول مدافعه ديفيد لويز، عندما أكد على أن مباراة مانشستر سيتي الماضية قد تكون آخر مباراة له بقميص الجانرز، وتمنى في الوقت نفسه أن يستمر على الأقل لنهاية هذا الموسم.
وينتهي عقد الدولي البرازيلي في ملعب الإمارات بحلول يوم 30 يونيو، وحتى الآن لم تصل الإدارة لاتفاق معه على تمديد عقده لنهاية الموسم أو لمدة أطول، وتشير أغلب التقارير إلى أنه وعلى الأرجح سيرحل في تجربة خارج البريميرليج.
أرتيتا أجاب على أسئلة الصحافة حول ما إذا كانت مباراة السيتي قد تكون الأخيرة لديفيد لويز بقوله "لا أعرف. لا يمكننا نسيان الوضع المالي، الطريقة التي ضرب بها كورونا كل الأندية اقتصاديًا بشكلٍ عام سيكون لها تأثير".
بايرن ميونخ يُمدد إعارة كوتينيو
زعمت تقارير من شبكة سكاي سبورتس أن بايرن ميونخ قد توصل إلى اتفاق مع برشلونة لتمديد إعارة فيليبي كوتينيو التي تنتهي في 30 يونيو، حتى نهاية دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم ومعها نهاية الموسم الفعلية.
بعد نهاية دوري الأبطال والمقرر أن تكون يوم 23 أغسطس، سيتعين على كوتينيو العودة لبرشلونة، وحينها سيحاول النادي تسويقه والتخلص منه من جديد وسط اهتمام من تشيلسي ورغبة اللاعب نفسه في أن يعود إلى ليفربول بحسب آخر التقارير الصحفية.
الأندية المرشحة للتعاقد مع رونالدو من أمريكا
فتحت تصريحات لويس ناني، اللاعب البرتغالي، حول إمكانية انتقال كريستيانو رونالدو إلى الدوري الأمريكي في محطته المقبلة الحديث حول ناديه القادم.
"توتو يوفي" قال إن لوس أنجلوس جالاكسي وإنتر ميامي سيكونان أكثر الأندية الأمريكية جدية في محاولة التعاقد مع رونالدو في 2022 بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس.
بن ناصر يعلق على اهتمام ريال مدريد بضمه
اعترف النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط ميلان، بفخره الشديد بسبب أنباء انتقاله لريال مدريد أو أي من الأندية الكبيرة في أوروبا.
وقال الجزائري في تصريحات صحفية:"لا أعلم أي شيء عن المستقبل، مهمتي تقتصر على مساعدة فريقي بكل ما أملك في الملعب".
وأضاف:"تركيزي مع ميلان فقط، الفريق الذي يجعلني أشعر بالسعادة، ولكن بكل تأكيد أشعر بالفخر بسبب اهتمام العديد من الأندية بضمي".
ريال مدريد يعرض موهبته مقابل هافيرتس
دورتموند يلجأ لفكرة جديدة لإقناع ريال مدريد ببيع حكيمي
يسعى نادي بوروسيا دورتموند الألماني، للحفاظ على خدمات الظهير الأيمن أشرف حكيمي، ومنعه من العودة لريال مدريد الموسم القادم.
فكرة الإعارة ربما تبدو الحل الأنسب لدورتموند، ولكن اللاعب يرفضها حيث يبحث عن الاستقرار بشكل أكبر في الوقت الحالي بعد إثبات نفسه بالدوري الألماني.
الأمر الذي يدفع دورتموند لعرض فكرة مقترحة، بشراء حكيمي من ريال بمقابل مالي أقل من 60 مليون، مع السماح للنادي الإسباني باستعادة اللاعب مرة أخرى بعد عامين أو أكثر مقابل السعر المتفق عليه في عقود الصفقة.