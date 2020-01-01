أخبار الانتقالات: رونالدو يتجه إلى الولايات المتحدة وإنتر يمنح برشلونة فرصة أخيرة مع لاوتارو

اعترف النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط ميلان، بفخره الشديد بسبب أنباء انتقاله لريال مدريد أو أي من الأندية الكبيرة في أوروبا.

وقال الجزائري في تصريحات صحفية:"لا أعلم أي شيء عن المستقبل، مهمتي تقتصر على مساعدة فريقي بكل ما أملك في الملعب".

وأضاف:"تركيزي مع ميلان فقط، الفريق الذي يجعلني أشعر بالسعادة، ولكن بكل تأكيد أشعر بالفخر بسبب اهتمام العديد من الأندية بضمي".