ليفربول لا يحتاج إلا تدعيم مقاعد البدلاء
قال مايكل أوين إن ليفربول لن يتعاقد في سوق الانتقالات القادمة إلا مع لاعبين يدعمون دكة البدلاء، حيث أن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لا يحتاج للتعاقد مع أي لاعب يضيف لتشكيلته.
وقال مهاجم الريدز السابق لبريميرليج برودكشن: "ربما يكون هناك لاعبون يمكن أن ينضموا كبدلاء في الهجوم أو الظهير الأيسر ولكن لا أحد يمكنه القول أن أي لاعب جديد سيدخل في الشكيلة مباشرةً".
ساري يعلق على صفقة أرتور وبيانيتش
علق المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس على صفقة انضمام اللاعب ميراليم بيانيتش لصفوف الفريق الكتالوني وقدوم أرتور لفريقه خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة جنوى.
وقال ساري: "لو تم الإعلان عن الصفقة بيانيتش سيكون سعيدًا للغاية فهو سيلعب في أحد أكبر الأندية مثل برشلونة، هو يحب لعب كرة القدم ويمتلك الكثير من الذكاء وليس لدي شك بتقديمه 110% من قدراته فيما تبقى من الموسم".
وأضاف: "لا يمكنني التعليق كثيرًا على أرتور، فلا يزال لديه الكثير ليقوم به مع ناديه خلال الفترة المقبلة قبل أن ينضم لنا".
تشيلسي يجهز عرضًا لأنخيل جوميس
يخطط تشيلسي لتقديم عرض للاعب خط وسط مانشستر يونايتد أنخيل جوميس، وفقًا لصحيفة إندبندينت.
وأشارت الصحيفة إلى أن البلوز يستعد لضم صاحب الـ19 عامًا مع بداية سوق الانتقالات، والذي أعلن سولشاير من قبل أنه لن يقوم بتجديد عقده.
اجتماع طارئ بين بارتوميو وسيتين
عقد رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو اجتماعًا مع كيكي سيتين في منزله، وذلك وفقًا لتقارير RAC.
وانضم إلى بارتوميو نائب الرئيس خافيير بورداس ومدير الكرة إريك أبيدال في الاجتماع الذي تمت خلاله مناقشة الوضع الحالي للفريق.
تأتي الأخبار وسط تقارير تفيد بأن لاعبي برشلونة غير راضين عن المدرب وكذلك على قرار بيع أرتور ليوفنتوس.
كلوب: ليفربول قوي وليس في حاجة للصفقات
هل يكتفي الريدز بلاعبيه ولا يضم أي لاعب في سوق الانتقالات؟
أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن فريقه ليس في حاجة لدخول سوق الانتقالات بشكل قوي هذا الموسم.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب ونقلتها شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن الفريق يمتلك العناصر المناسبة له بالفعل.
وقال كلوب: "فيروس كورونا أثر بشكل واضح على كافة الجوانب المادية، سواء في الدخل أو الانفاق، كل ذلك طبيعي ولا بأس به، سنمر بصيف هادئ".
يوفنتوس يجدد لبوفون وكيليني
أعلن نادي يوفنتوس تجديد تعاقده مع أسطورتي الفريق جيانلويجي بوفون وجورجيو كيليني لمدة عام إضافي.
قائدا البيانكونيري سيواصلان رحلتهما الطويلة مع الفريق والتي قد تنتهي بالاعتزال الموسم المقبل
رسميًا - برشلونة يعلن انضمام أرتور ليوفنتوس وبيانيتش لصفوفه
بعد ماراثون طويل الصفقة تنتهي أخيرًا
أعلن نادي برشلونة عن رحيل لاعبه البرازيلي أرتور ميلو عن صفوفه لصالح نظيره يوفنتوس، في صفقة تكون فعالة بداية من الموسم الجديد.
كذلك أعلن النادي الكتالوني عن ضمه لميراليم بيانيتش قادمًا من النادي الإيطالي، وأفصح فقط عن التفاصيل المالية الخاصة بصفقة البرازيل
بيرلو يعود ليوفنتوس!
حسب دي مارزيو، فإن أندريا بيرلو وافقق على تدريب فريق يوفنتوس تحت 23 عامًا بدايةً من العام المقبل خلفًا لفابيو بيتشيا.
فريق السيدة العجوز تحت 23 عامًا فاز بكأس إيطاليا الأسبوع الماضي ولكن رغم ذلك قرر النادي تغيير المدرب وتعيين لاعب الفريق السابق بيرلو.
فيران توريس مطلوب في يوفنتوس
حسب "ESPN" فإن يوفنتوس الإيطالي صعّد اهتمامه بضم فيران توريس لاعب فالنسيا الصيف المقبل.
البيانكونيري كان قد ارتبط اسمه بضم توريس في أكثر من مناسبة ولكنه الآن أصبح أكثر جدية من أي وقت مضى لرغبته في تدعيم خط هجومه الموسم المقبل باللاعب الشاب.
من المتوقع أن يطلب الخفافيش ما لا يقل عن 60 مليون يورو للتخلي عن ابن الـ20 عامًا وسط اهتمام من باريس سان جيرمان أيضًا.
ريال مدريد يدفع كوبو لريال سوسييداد ويتأهب لعرض ميلان
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد لا يريد استعادة لاعبه الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن النادي يريد من اللاعب الاستمرار لفترة إعارة أخرى في الموسم الجديد، لكن مع ريال سوسييداد هذه المرة.
يأتي هذا بالرغم من انتشار العديد من التقارير الصحفية التي تؤكد أن النادي أكثر من سعيد بما يقدمه اللاعب هذا الموسم رفقة فريقه الحالي ريال مايوركا.
جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد ربطت اللاعب بعدة أندية خارج إسبانيا، على رأسها ميلان الإيطالي.
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