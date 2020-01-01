قال مايكل أوين إن ليفربول لن يتعاقد في سوق الانتقالات القادمة إلا مع لاعبين يدعمون دكة البدلاء، حيث أن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لا يحتاج للتعاقد مع أي لاعب يضيف لتشكيلته.

وقال مهاجم الريدز السابق لبريميرليج برودكشن: "ربما يكون هناك لاعبون يمكن أن ينضموا كبدلاء في الهجوم أو الظهير الأيسر ولكن لا أحد يمكنه القول أن أي لاعب جديد سيدخل في الشكيلة مباشرةً".