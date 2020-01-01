أخبار الانتقالات: حلم برشلونة يبتعد عن لاوتارو وزيدان سبب انضمام حكيمي لإنتر

لا تقدم في مفاوضات التجديد لألابا
يبدو أن ظهير بايرن ميونخ على وشك الرحيل
يبدو أن دافيد ألابا تزادا احتمالية مغادرته بايرن ميونخ، فوفقًا لصحيفة بيلد فإن النادي النادي لم يحرز أي تقدم بشأن التجديد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا.
يقال أن الراتب ليس على رأس أولويات اللاعب، بل يريد أن يخوض مغامرة جديدة خارج ألمانيا.
آرسنال يتطلع لضم ديباي
أرتيتا يرغب في العمل مع النجم الهولندي
يرغب مدرب آرسنال مايكل أرتيتا في ضم ممفيس ديباي جناح ليون مع بداية سوق الانتقالات، وفقًا لـ Le 10 Sport.
يتطلع المدرب الإسباني إلى تعزيز الهجوم خاصةً مع ارتباط بيير إميريك أوباميانج وألكساندر لاكازيت بالرحيل في الميركاتو القادم.
يعتقد أرتيتا أن ديباي هو الرجل المثالي لسد أي ثغرات في المستقبل، لكن ليون لا يزال يأمل في أن يمدد عقد الهولندي حتى 2021.
هوانج هي تشان يفضل لايبزيج على ليفربول
وفقًا لما ذكرته سكاي ألمانيا فإن هوانج هي تشان فضل الانضمام للايبزيج مع بداية سوق الانتقالات بدلاً من ليفربول.
كان بإمكان اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا أن يجتمع مع زميله السابق تاكومي مينامينو في أنفيلد، لكنه قرر بدلاً من ذلك متابعة الانضمام إلى الفريق الألماني مقابل 10 ملايين يورو في الأيام القادمة.
لاتسيو لن يبيع سافيتش بأقل من 100 مليون يورو
العاصمي الإيطالي يدافع عن نجمه بكل ما أوتي من قوة
وفقًا لتوتوسبورت، لن ينظر لاتسيو في أي عروض لسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش تقل عن مبلغ 100 مليون يورو.
قدم باريس سان جيرمان عرضًا بقيمة 60 مليون يورو، للاعب خط الوسط الصربي لكنه قوبل بالرفض.
واتبط اسم ميلينكوفيتش سافيتش بعدد من الأندية الكبرى الأخرى هذا العام، بما في ذلك مانشستر يونايتد، لكن لاتسيو سيبذل كل ما في وسعه للاحتفاظ بنجمه.
زيدان هو من دفع حكيمي للانتقال إلى إنتر
كيف حوّل زيزو مسار المغربي؟
ذكرت مصادر صحفية إسبانية أن حديث زين الدين زيدان كان هو القول الفصل الذي اتخذ على إثره أشرف حكيمي قرار الانتقال إلى إنتر الإيطالي وعدم العودة لريال مدريد.
وكان حكيمي قد وصل إلى ميلانو في وقت مبكر من أمس الثلاثاء من أجل الخضوع للفحوصات الطبية تمهيدًا للانتقال إلى النيراتزوري مقابل 40 مليون يورو.
تعثر انتقال لاوتارو لبرشلونة
منافسة ثلاثية على موهبة مانشستر يونايتد
يتنافس إنتر ميلان مع تشيلسي وبرشلونة على ضم أنخيل جوميس موهبة مانشستر يونايتد حسب كالتشيو ميركاتو.
اللاعب انتهى عقده مع اليونايتد ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد ليرحل بشكلٍ مجاني.
الإنتر يواصل السعي خلف كومبالا
أكدت لاجازيتا ديلو سبورت أن إنتر ميلان لم يفقد الأمل في التعاقد مع ماراش كومبالا رغم اجتماع لاتسيو مع مسؤولي ناديه هيلاس فيرونا.
المدير الرياضي للنيراتزوري سيعقد اجتماعًا مع ممثلي اللاعب بعد مباراة بريشيا وسيعود للتفاوض مجددًا مع فيرونا.
يوفنتوس يترقب وضع هالاند
بحسب فابريزيو رومانو، فإن المهاجم النرويجي إرلينج هالاند سيتم تفعيل شرطه الجزائي في 2022 ليكون متاحًا للرحيل مقابل 75 مليون يورو.
صحفي سكاي سبورت أكد أن يوفنتوس يراقب وضع هالاند الآن ولديه ندم شديد لعدم التعاقد معه عندما كان في مولدي النرويجي وقت أن كان متاحًا مع العلاقات الجيدة التي تجمع النادي بمينو رايولا وكيل أعماله.
ابن الـ19 عامًا كان قد رفض عرضًا للانضمام للبيانكونيري يناير الماضي واختار بوروسيا دورتموند في النهاية
يوفنتوس يتابع جيسوس
أكدت شبكة "ESPN" أن يوفنتوس وضع البرازيلي جابريل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي ضمن خياراته لتدعيم الهجوم الصيف المقبل.
ويسعى البيانكونيري لتدعيم خط هجومه الموسم المقبل وسط وجود أكثر من خيار على رأسها ميليك مهاجم نابولي الذي يرفض ناديه التخلي عنه بأقل من 50 مليون يورو رغم بقاء عام واحد على تعاقده وهو ما يرفضه السيدرة العجوز.