أخبار الانتقالات: حلم برشلونة يبتعد عن لاوتارو وزيدان سبب انضمام حكيمي لإنتر

العاصمي الإيطالي يدافع عن نجمه بكل ما أوتي من قوة

وفقًا لتوتوسبورت، لن ينظر لاتسيو في أي عروض لسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش تقل عن مبلغ 100 مليون يورو.

قدم باريس سان جيرمان عرضًا بقيمة 60 مليون يورو، للاعب خط الوسط الصربي لكنه قوبل بالرفض.

واتبط اسم ميلينكوفيتش سافيتش بعدد من الأندية الكبرى الأخرى هذا العام، بما في ذلك مانشستر يونايتد، لكن لاتسيو سيبذل كل ما في وسعه للاحتفاظ بنجمه.