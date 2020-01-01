أخبار الانتقالات: ليفربول الأقرب لكوليبالي وفتى الريال مطلوب في ميلان

بعد رحيله من برشلونة في يناير الماضي، أشارت تقارير لأوندا سيرو أن المدرب إرنيستو فالفيردي قد يكون مدرب فالنسيا القادم.

مازال ألبيرت سيلاديس في منصبه على رأس القيادة الفنية للخفافيش، لكن خسارة فياريال 2-0 هذا الأسبوع قد تكلفه منصبه.