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أخبار الانتقالات: ليفربول الأقرب لكوليبالي وفتى الريال مطلوب في ميلان

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 29 يونيو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Kalidou Koulibaly, Mohamed Salah - Napoli vs Liverpool
Getty Images

جريليش أقرب من أي وقتٍ مضى لمانشستر يونايتد

2020-06-29T12:07:52Z

.بحسب إكسبريس فإن جاك جريليش أقرب من أي وقتٍ مضى من الانضمام لمانشستر يونايتد.

صانع ألعاب أستون فيلا مطلوب منذ وقتٍ طويل من الشياطين الحمر، وقد أشارت أنباء في الفترة الأخيرة أنه وجد منزلاً جديدًا في شمال غرب إنجلترا تمهيدًا لانضمامه لأولد ترافورد.

ليفربول يتصدر السباق على كوليبالي

2020-06-29T12:03:24Z

كلوب يحلم بثنائية دفاعية قد تكون الأفضل في التاريخ

يدعي توتوميركاتو أن ليفربول يتقدم على مانشستر سيتي في السباق على ضم مدافع نابولي خاليدو كوليبالي مع بداية سوق الانتقالات.

السنغالي الدولي مطلوب بشدة في ملعب الاتحاد، لكنه قد يظهر في آنفيلد الموسم القادم، حيث يرغب يورجن كلوب في إدراج ديان لوفرين في صفقة مدافع الفريق الجنوبي الإيطالي.

Kalidou Koulibaly Napoli
Getty Images

خاص | برشلونة يقرر الاستغناء عن سيتيين

2020-06-29T12:00:39Z

أجواء ضبابية في القلعة الكتالونية

قرر برشلونة الاستغناء عن مدربه كيكي سيتيين بحلول نهاية الموسم الجاري، وذلك بسبب ضعف النتائج والعروض الفنية الهزيلة منذ توليه المهمة.

البلاوجرانا تراجع للمركز الثاني بترتيب الدوري الإسباني الأسبوع الماضي وذلك بعد تعثره أمام سيلتا فيجو، وانتصار ريال مدريد على إسبانيول، لينفرد الملكي بها بفارق نقطتين.

وأكدت عدة مصادر لجول أن مجلس إدارة النادي واللاعبون يتشاركون حالياً الرأي بخصوص وجوب رحيل المدرب السابق لريال بيتيس عن قيادة الفريق.

التفاصيل من هنا...
Setien press conference
Getty

فالفيردي مرشح لقيادة فالنسيا

2020-06-29T11:56:24Z

بعد رحيله من برشلونة في يناير الماضي، أشارت تقارير لأوندا سيرو أن المدرب إرنيستو فالفيردي قد يكون مدرب فالنسيا القادم.

مازال ألبيرت سيلاديس في منصبه على رأس القيادة الفنية للخفافيش، لكن خسارة فياريال 2-0 هذا الأسبوع قد تكلفه منصبه.

حرص من ليفربول في سوق الانتقالات

2020-06-29T11:54:31Z

كشفت مصادر لجول أن يورجن كلوب سعيد بفريقه في ليفربول ولن يتسرع في سوق الانتقالات.

ارتبط بطل الدوري الإنجليزي بعددٍ من اللاعبين قبل الميركاتو القادم، لكنه لن يضطر إلى الإنفاق لغير الحاجة.

مانشستر سيتي يتحرك لضم آكي

2020-06-29T11:49:42Z

المدافع الهولندي مطلوب في ملعب الاتحاد

بدأ مانشستر سيتي محادثات بشأن صفقة لضم مدافع بورنموث ناثان آكي، وفقًا لصحيفة ذي أتليتيك.

المدافع الهولندي هو أحد وجوه الفريق الأحمر والأسود منذ عدة سنوات، وينظر له في ملعب الاتحاد على أنه تدعيم جيد للدفاع.

Nathan Ake Bournemouth 2019-20
Getty

مانشستر سيتي يرى في ماكنيل بديل ساني

2020-06-29T11:45:42Z

وفقًا لـ ESPN، فإن جناح بيرنلي دوايت ماكنيل يحظى باهتمام مانشستر سيتي.

يرى بيب جوارديولا أن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا يمكن أن يكون بديلاً محتملاً لليروي ساني القريب من الرحيل لبايرن ميونخ مع بداية سوق الانتقالات.

سجل مكنيل هدفين في 33 مباراة مع بيرنلي هذا الموسم.

Dwight McNeil Burnley 2019-20
Getty Images

مالديني يرغب في استمرار دوناروما مع ميلان

2020-06-29T11:42:11Z

يرى باولو مالديني أن جيانلويجي دوناروما هو أفضل حارس مرمى في العالم، ويرغب في بقائه مع ميلان.

أثبت دوناروما أنه حارس كبير وهو بعمر الـ16 عامًا في عام 2015، ومنذ ذلك الحين وهو مطلب للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

ارتبط الإيطالي الدولي بأندية ريال مدريد وباريس سان جيرمان وتشيلسي، وجدير بالذكر أن عقده مع الروسونيري سينتهي في 2021.

خلاف بين الإنتر وبريشيا على سعر تونالي

2020-06-29T11:28:50Z

وصل إنتر إلى نقطة شائكة في المفاوضات مع بريشيا من أجل ضم ساندرو تونالي مع بداية سوق الانتقالات.

ووفقًا للاجازيتا ديلو سبورت فإن النيراتزوري على استعداد لدفع 35 مليون يورو لضم اللاعب، لكن مالك بريشيا ماسيمو تشيلينو يصر على بيعه بمبلغ 50 مليون يورو.

ريال مدريد يرسل كوبو إلى ميلانو لاكتساب الخبرات

2020-06-29T11:14:02Z

أشارت تقارير في إسبانيا إلى إمكانية مغادرة تاكيفوسا كوبو لريال مايوركا الموسم المقبل بسبب رغبة ريال مدريد في اكتساب اللاعب لمزيد من الخبرات القارية.

الياباني الصغير الذي يلعب على سبيل الإعارة مع مايوركا شارك هذا الموسم في 30 مباراة، وسجل ثلاثة أهداف وصنع مثلها.

وأوضحت "كادينا سير" أن ريال مدريد لا يريد بقاء كوبو مع الفريق المهدد بالهبوط، ويريده أن يلعب في وضعية أكثر تنافسية.

وأضاف التقرير أن أحد كبار المهتمين باللاعب هو ميلان، الفكرة التي تلقى قبولاً من مسؤولي النادي الملكي بسبب إمكانية مشاركة العملاق الإيطالي أوروبياً.

2020-0521-takefusa_kubo
(C)MutsuFOTOGRAFIA

صفقة تبادلية بين الإنتر ومانشستر سيتي

2020-06-29T11:12:24Z

يرغب مانشستر سيتي في تدعيم خط دفاعه الموسم المقبل ووضع ميلان شكرينيار مدافع إنتر على رأس خياراته حسب كالتشيو ميركاتو. 

صفقة تبادلية قد تحدث بين الناديين بانتقال سيرجيو أجويرو لصفوف الإنتر والذي رغم بلوغه عامه الـ32 إلا أنه يستطيع التواجد بشكل أساسي في هجوم النيراتزوري مع الرحيل المنتظر للاوتارو مارتينيز

إنتر يعلن اقتراب حكيمي

2020-06-29T11:11:36Z

أكد ماروتا المدير التنفيذي لإنتر مفاوضات النيراتزوري للحصول على خدمات أشرف حكيمي الظهير الأيمن لريال مدريد

وقال ماروتا في تصريحات لسكاي سبورت: "نحن في مفاوضات متقدمة الآن، أوسيلو قام بعمل رائع وعلينا أن ننهي الأمور الآن. أمامنا عمل منتظر  ومتفائلون لإنهاء الصفقة".

هل ينتقل خيمينيز ليوفنتوس؟

2020-06-29T11:10:28Z

علق المكسيكي راؤول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون على الأخبار التي تحدثت عن خروجه من الفريق الصيف المقبل.

وقال خيمينيز في تصريحات تلفزيونية: "في كل يوم أسمع عن عرض جديد من نادٍ مختلف برقم انتقال كبير، إنه أمر يسعدني اهتمام هذه الأندية إن كان حقيقيًا ولكن هناك عملًا مع ولفرهامبتون أنا سعيد بالقيام به حتى الآن".

وارتبط اسم خيمينيز الذي ينتهي تعاقده في 2023 بالانتقال لمانشستر يونايتد ويوفنتوس.

إغلاق صفقة أرتور وبيانيتش

2020-06-29T11:08:14Z

البرازيلي يجتاز الكشف الطبي

حسب مصادر جول، فإن البرازيلي أرتور ميلو وقع رسميا ليوفنتوس بعقد يمتد حتى 2025 قادمًا من برشلونة. 

من المتوقع أن يعلن النادي عن الصفقة بشكل رسمي اليوم وكذلك انتقال ميراليم بيانيتش إلى برشلونة.

Arthur Barcelona Juventus
Getty/Goal

محاولات من يوفنتوس لضم بينامونتي مهاجم إنتر السابق

2020-06-29T11:07:32Z

حسب كورييري ديلو سبورت، فإن يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع أندريا بينامونتي مهاجم جنوى. 

باتريتشي سيعتمد في خطته على عدم أهمية اللاعب بالنسبة لأنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر مع وجود بند إعادة الشراء في عقد اللاعب إلى جانب العلاقة الجيدة مع مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب المتوقع رحيله مقابل 18.5 مليون يورو. 