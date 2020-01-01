أخبار الانتقالات: رونالدو كان قريب من باريس بن رحمة مطلوب في آرسنال

عقد جديد من ميلان لإبراهيموفيتش
بحسب كالتشيو ميركاتو فإن ميلان عرض على زلاتان إبراهيموفيتش عقد جديد براتب سنوي يقدر بـ7 ملايين يورو في الموسم.
وقد سجل إبراهيموفيتش 10 أهداف في 18 مباراة خاضهم هذا الموسم في الدوري الإيطالي.
بن رحمة مطلوب في آرسنال
أشارت الديلي ستار إلى أن سعيد بن رحمة وإبيريتشي إزي مطلوبان في آرسنال في سوق الانتقالات.
لفت الثنائي الأنظار في دوري البطولة الإنجليزية هذا الموسم مع برينتفورد وكونيز بارك رينجرز على التوالي.
كورونا عطل انتقال رونالدو من يوفنتوس لباريس سان جيرمان
البرتغالي سعى للرحيل قبل انتشار الجائحة
خطط كريستيانو رونالدو للرحيل من يوفنتوس إلى باريس سان جيرمان قبل انتشار فيروس كورونا.
وبحسب تقارير فرانس فوتبول فإن الدون لا يعيش أوقاتًا سعيدة في تورينو، ويأمل في اللعب بجوار مبابي ونيمار.
ديجينيك قريب من الأهلي السعودي
مانشستر يونايتد يقترب من آيت نوري
حصل مانشستر يونايتد على الضوء الأخضر لضم ظهير أيسر أنجيه الفرنسي ريان آيت نوري، حيث اقترب الفريق من ضم بديلاً له.
صاحب الـ19 عامًا جذب اهتمام مانشستر سيتي أيضًا، وستكون له حرية الرحيل عن فريق الدوري الفرنسي بحسب ما ذكرت فوت ميركاتو.
صداع في برشلونة بسبب الانتقالات .. رفض لبايرن ميونخ ومحادثات إنجليزية
كشفت تقارير صحفية إسبانية مختلفة اليوم عن وجود حالة كبيرة من النشاط داخل أروقة نادي برشلونة بسبب سوق الانتقالات الصيفية.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي يسعى لحسم موقف الراحلين عن صفوفه قبل أن يبدأ في التفاوض من أجل ضم أي لاعب.
وأرجعت الصحيفة ذلك للموقف المالي للفريق الكتالوني، حيث يريد التخلص من عدة أسماء على رأسها فيليبي كوتينيو ورافينيا ألكانتارا ومارتن برايثوايت وغيرهم.
تقارير: توتنهام يتفوق على العروض الإنجليزية ويقترب من كوتينيو
اقترب البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني، من العودة مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن من بوابة نادي توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية إلى أن توتنهام هو متصدر السباق بين أندية الدوري الإنجليزي التي ترغب في ضمه خلال فترة الانتقالات القادمة.
رئيس برشلونة يحسم موقف المفاوضات مع نيمار
قد حاولنا العام الماضي بجد، لكن هذا الصيف لن نحاول
حسم جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني موقف إدارة ناديه من عودة اللاعب نيمار داسيلفا لاعب باريس سان جيرمان الحالي لصفوف الفريق الكتالوني مُجددًا.
ونقلت صحيفة "سبورت" الكتالونية تصريحات رئيس برشلونة التي أكد فيها صعوبة عودة البرازيلي مُجددًا وقال : "لن نحاول هذا الصيف التعاقد مع نيمار، ولا توجد محاولة لضمه، التوقيع معه الآن غير عملي، لقد حاولنا العام الماضي بجد، لكن هذا الصيف لن نحاول"
صفقة تبادلية جديدة تلوح في الأفق بين برشلونة ويوفنتوس
كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود صفقة تبادلية جديدة بين برشلونة ويوفنتوس يتم التحضير لها في الوقت الحالي خلف الكواليس.
جاء هذا بحسب مما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن الصفقة الجديدة سيدخل فيها الكرواتي إيفان راكيتيتش كطرف من قبل برشلونة.
وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يريد الحصول على خدمات اللاعب الأوروجوياني رودريجو بنتانكور صاحب الـ 23 عامًا والذي يجيد اللعب في وسط الملعب.
نابولي يُحيي آمال مانشستر سيتي في ضم كوليبالي
أحيا نابولي آمال مانشستر سيتي في ضم مدافعه الصلب خاليدو كوليبالي خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، ذلك خلال تصريحات أدلى بها رئيسه أوريليو دي لاورينتيس.
الرئيس دي لاورينتيس فتح أبواب الرحيل للاعب بقوله لقناة سكاي سبورت الإيطالية "كوليبالي شخص رائع وسأكون حزينًا جدًا في حال فقدته، لكن هناك وقت لكل شيء، حتى لرحيله".المزيد من هنا...
برشلونة يُجمد مفاوضات لاوتارو ويطارد مدافع مانشستر سيتي
قرر جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، إيقاف المفاوضات بخصوص التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ولكن بصورة مؤقتة.
برشلونة يعتبر المهاجم الأرجنتيني هو الهدف الرئيسي له في سوق الانتقالات الصيفية، ولكن إنتر يطالب بأكثر من 100 مليون يورو للتخلي عنه.
صحيفة "La Vanguardia" الكتالونية أكدت قيام بارتوميو بإيقاف المحادثات، لحين قيام النادي بتوفير ميزانية جديدة من أجل الدخول بقوة في سوق الانتقالات.
وعلى جانب آخر وضع برشلونة مدافعه السابق إريك جارسيا، كهدف رئيسي للمدرب كيكي سيتيين من أجل تدعيم الخط الخلفي للفريق.
أودينيزي ينافس ألميريا على ضم رمضان صبحي
هدرسفيلد يقرر التخلي عن الجناح المصري
قرر نادي هدرسفيلد الإنجليزي، استبعاد المصري رمضان صبحي من حساباته، بعد انتهاء إعارته من الأهلي خلال هذا الصيف.
صاحب الـ23 سنة انتقل للمارد الأحمر على سبيل الإعارة في يوليو 2019، ومن المقرر عودته إلى هدرسفيلد في شهر أكتوبر المقبل.
موقع "examinerlive" الإنجليزي، أكد رغبة كارلوس كوربران في التخلص من رمضان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لعدم حاجة الفريق لخدماته.
رسمياً.. أوسيمين ينضم للأفارقة الأغلى في التاريخ بالانتقال لنابولي
الأغلى في تاريخ الفريق الإيطالي
أعلن نادي نابولي الإيطالي، اليوم الجمعة، عن التعاقد مع الصفقة الأغلى في تاريخه، بضم المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نادي ليل الفرنسي.
صاحب الـ21 سنة تألق مع ليل خلال الموسم الحالي بشكل ملفت للأنظار، حيث اهتمت العديد من الأندية بضمه مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد وآرسنال، قبل أن يحسم نابولي الصفقة.
ووفقاً لما أكدته الصحف الإيطالية، فإن صفقة انتقال أوسيمين إلى نابولي، كلفت النادي 50 مليون يورو، مقابل التوقيع لمدة 5 سنوات.