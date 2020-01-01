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أخبار الانتقالات: الريال يقرب هافيرتس لتشيلسي ولاوتارو يرد على اتهامه بالتقصير

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Lautaro Martinez
Getty Images

آرسنال يرد على برشلونة بعرض رسمي لأوباميانج

2020-07-22T12:44:25Z

هل يوافق المهاجم الجابوني على عرض النادي الإنجليزي؟

قرر نادي آرسنال الإنجليزي، الدخول في مفاوضات رسمية مع مهاجمه بيير أوباميانج، من أجل إقناعه بالتوقيع على عقد جديد هذا الصيف.

أوباميانج عقده الحالي مع الفريق ينتهي في صيف 2021، دون التوصل لاتفاق حتى الآن على التجديد، وسط ترقب كبير من برشلونة.

صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أكدت قيام إدارة المدفعجية، بوضع خطة من أجل الإبقاء على قائد الفريق، ورفع راتبه الأسبوعي إلى 250 ألف جنيه استرليني

Pierre-Emerick Aubameyang Arsenal 2019-20
Getty

لوكاتيلي .. أكثر من خطة بديلة ليوفنتوس

2020-07-22T12:41:14Z

حسب سبورت ميديا سيت، فإن يوفنتوس الإيطالي لم يعد يعتبر مانويل لوكاتيلي كخيار بديل في سوق الانتقالات المقبل.

متوسط ميدان ساسوولو أصبح الهدف الأول لإدارة البيانكونيري الصيف المقبل في ظل صعوبة الوصول لجورجينيو حتى الآن وانخفاض سعر لوكاتيلي عن المرشحين الآخرين. 

رسميًا .. بيولي مستمر ورانجنيك لن يدرب ميلان

2020-07-22T12:39:17Z

أعلنت صحيفة "كيكر" الألمانية تراجع نادي ميلان عن إتمام التعاقد مع رالف رانجنيك بعد المستوى الجيد الذي ظهر به الفريق بعد استكمال المسابقة مع ستيفانو بيولي.

وذكرت الصحيفة أنّ نجاح بيولي في الآونة الأخيرة جعل فكرة إقالته مستبعدة ولذلك تم التغاضي عن فكرة جلب رانجنيك.

وأكد النادي الأمر في بيان رسمي أصدره عبر موقع "تويتر" ، معلنًا تمديد عقد المدرب حتى 2022

ريال مدريد يضع هافيرتس على أعتاب تشيلسي

2020-07-22T12:31:14Z

الريال يقدم لليفركوزن البديل

دخل نادي ريال مدريد الإسباني، في محادثات مكثفة مع نظيره الألماني ليفركوزن، من أجل خروج لاعبه رينيير جيسوس على سبيل الإعارة.

ليفركوزن أصبح على أعتاب بيع صانع ألعابه كاي هافيرتس إلى تشيلسي، ليبدأ رحلة البحث عن لاعب جديد بهذا المركز ليقع اختياره على البرازيلي الشاب.

رينيير انتقل إلى ريال في يناير الماضي، ولكن فرصة مشاركته مع الفريق الموسم القادم مع المدرب زين الدين زيدان تبدو في غاية الصعوبة.

تفاصيل الخبر...

Kai Havertz Bayer Leverkusen Chelsea 2019-20
Getty/Goal

إنتر يتخلى عن أحد نجومه لتمويل الصفقات

2020-07-22T12:29:17Z

أكدت لاجازيتا ديلو سبورت أن إنتر ميلان سيقوم ببيع أحد لاعبيه ميلان شكريينار أو مارسيلو بروزوفيتش الصيف المقبل لتمويل الانتقالات المطلوبة مع نقص احتمالات رحيل لاوتارو مارتينيز في الفترة الحالية.

ويعد شكرينيار هدفًا لقطبي مدينة مانشستر في إنجلترا بينما ربطت الصحافة بروزوفيتش بانتقال محتمل لبرشلونة أو تشيلسي أو توتنهام.

إنتر كان قد أعلن تعاقده في وقت سابق مع أشرف حكيمي قادمًا من ريال مدريد مقابل 45 مليون يورو.

لاوتارو: أقدم كل ما أملك للإنتر

2020-07-22T12:27:04Z

الأرجنتيني يرد على التقارير التي اتهمته بالتخاذل

أكد لاوتارو مارتينيز أنه يحاول دائمًا تقديم كل ما لديه وأكثر لفريقه إنتر طالما كان في الملعب. 

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن تعمد لاوتارو عدم اللعب بجدية لتسهيل انتقاله لبرشلونة.

ورد الأرجنتيني في تصريحات لموقع النادي: "أنا رجل أقاتل دائمًا أقاتل من أجل أهدافي وأهداف الفريق وإسعاد الجماهير، كونتي منحني الثقة الكبيرة لأكون هنا وساعدني كثيرًا وهو أمر هام للغاية كما يفعل مع جميع اللاعبين"

التصريح كاملاً من هنا...

Lautaro Martinez
Getty Images

مانشستر سيتي يجدد اهتمامه بأليكسيس سانشيز

2020-07-22T12:24:09Z

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي مانشستر سيتي لا يزال يسعى للحصول على خدمات اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز نجم مانشستر يونايتد المعار لإنتر.

يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه اليونايتد للتخلص من اللاعب الذي ضمه من صفوف آرسنال ولم يقدم أفضل ما لديه خلال فترته معهم حتى تمت إعارته للنيراتزوري

إنتر يصر على ندومبيلي

2020-07-22T12:22:41Z

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود إصرار من جانب نادي إنتر في الحصول على خدمات اللاعب تانجي ندومبيلي لاعب فريق توتنهام.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" والتي أكدت أن النادي سيحاول إتمام صفقة تبادلية يترك فيها أحد نجومه لضم اللاعب الفرنسي

ناينجولان الحل لصفقة كييزا

2020-07-22T12:21:45Z

أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي إنتر لا يزال يسعى للحصول على خدمات اللاعب فيدريكو كييزا نجم فريق فيورنتينا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا ناسيون" والتي ذكرت أن النادي يسعى لوضع رادجا ناينجولان في الصفقة لتسهيل الأمور على نفسه

صفقة سانشو في صالح إنتر

2020-07-22T12:20:10Z

أكدت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن مانشستر يونايتد أصبح قريبًا من الحصول على خدمات جادون سانشو من بوروسيا دورتموند مقابل 100 مليون يورو. 

الصحيفة أشارت إلى أن قدوم سانشو سيعني رحيل لينجارد بشكل نهائي وسط اهتمام من إنتر وميلان مع رغبة النيراتزوري أيضًا في تحويل عقد أليكسيس سانشيز لصفقة دائمة.

اليونايتد لن يمانع رحيل الثنائي في ظل عدم اقتناع أولي جونار سولشاير بقدراتهما.

Jadon Sancho Man Utd 2019-20
Getty/Goal

بن رحمة يحدد 3 أندية محتملة له الموسم القادم

2020-07-22T12:16:31Z

أين يلعب النجم الجزائري؟

يبدو أن النجم الجزائري سعيد بن رحمة، أصبح على أعتاب الانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز في أقرب فرصة ممكنة، سواء مع فريقه الحالي برينتفورد أو مع أي فريق آخر.

وفي تصريحات له قال بن رحمة: "حرصت على مشاهدة البطولة منذ الصغر، وبالتحديد آرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد، أردت اللعب هناك، ولكن هدفي الأول حالياً هو المشاركة مع برينتفورد".

Benrahma Brentford