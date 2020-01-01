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أخبار سوق الانتقالات: لاوتارو يضغط من أجل برشلونة وصراع سانشو يشتعل

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم السبت 2 مايو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Gett/Goal

لاوتارو يضغط على الإنتر من أجل الانضمام لبرشلونة

2020-05-02T12:59:34Z

النجم الأرجنتيني يرغب في مزاملة مواطنه ليونيل ميسي

أوردت الموندو ديبورتيفو أن لاوتارو مارتينيز يرغب في الانضمام لبرشلونة في سوق الانتقالات.

رفض اللاعب الأرجنتيني شروط فريقه الحالي الإنتر، وبعد عدم التوصل لاتفاق مع الكتلان قال أنه حريص على إتمام الصفقة.

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برشلونة وريال مدريد يدخلان السباق على سانشو

2020-05-02T12:54:25Z

الكلاسيكو يهدد صفقة مانشستر يونايتد المنتظرة

قالت صحيفة بيلد الألمانية أن برشلونة وريال مدريد تحركا من أجل الحصول على توقيع جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند مع فتح سوق الانتقالات.

ويعد مانشستر يونايتد هو أقرب الأندية لضم اللاعب، لكن هناك اهتمام به أيضًا من تشيلسي وليفربول وباريس سان جيرمان.

مارسيلو يرغب في البقاء في ريال مدريد

2020-05-02T12:50:47Z

أعرب النجم البرازيلي مارسيلو عن رغبته في الاستمرار مع ريال مدريد رغم الأخبار التي ربطته بالنضمام ليوفنتوس في سوق الانتقالات.

وأشارت العديد من التقارير عن قرب مغادرة نجم السليساو العاصمة الإسبانية، لكنه قال أنه يعتقد أن هناك اتفاق بينه وبين الملكي بضرورة استمراره.

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مانشستر يونايتد يحدد بدلاء سانشو

2020-05-02T12:42:49Z

اليونايتد يضع خططه البديلة في حالة فشل صفقة نجم بوروسيا دورتموند

مازال مانشستر يونايتد يأمل في التوقيع مع جادون سانشو مع بداية سوق الانتقالات، لكن إذا فشلت الصفقة فهناك 3 نجوم من الدوري الفرنسي سيتحرك الشياطين الحمر من أجلهم.

الثلاثي هم موسى ديمبيلي وفيكتور أوسيمين ووسام بن يدير، وذلك بحسب ما ذكر في Le10Sport.

جدير بالذكر أن اليونايتد يبحث عن تدعيم دفاعي أيضًا، وأن مدافع لايبزيج إبراهيما كوناتي هو هدف عملاق الدوري الإنجليزي.

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ميلان يبدأ مفاوضات التجديد لدوناروما

2020-05-02T12:39:30Z

أشارت جازيتا ديلو سبورت إلى أن ميلان بدأ التفاوض مع جيانلويجي دوناروما لتمديد عقده لموسم آخر.

وينتهي عقد الحارس الشاب مع الروسونيري في 2021، ولا يرغب الديافولو في خسارة نجمه بالتأكيد، كذلك لا يريد الحارس الإيطالي الرحيل من الفريق، وهو ما قد يؤدي إلى سهولة في الاتفاق بين الطرفين.

فيرنر: أفضل ترك الدوري الألماني على الانضمام لبايرن ميونخ

2020-05-02T12:35:25Z

أثار هدف ليفربول في سوق الانتقالات تيمو فيرنر الجدل بتصريحه أنه يفضل الرحيل من الدوري الألماني على الانضمام لبايرن ميونخ في الميركاتو.

وارتبط المهاجم الألماني بالرحيل من لايبزيج هذا الصيف، وعلى ما يبدو أنه لن يسير على نهج أغلب لاعبي البوندسليجا بتفضيل الأحمر البافاري على ترك ألمانيا.

ديمبيلي لا يمانع الانتقال لمانشستر يونايتد

2020-05-02T12:29:34Z

صاحب الـ23 عامًا سجل 16 هدفًا في الدوري الفرنسي هذا الموسم

أوردت مانشستر إيفينينج نيوز أن مهاجم ليون موسى ديمبيلي لا يمانع الانضمام لمانشستر يونايتد مع بداية سوق الانتقالات.

ويعتبر اللاعب هو المرشح الأول لسد العجز الهجومي لليونايتد، ومع فشل أسود فرنسا في التأهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد إلغاء الدوري الفرنسي، فعلى ما يبدو أن المهاجم سيبحث عن نادٍ آخر.

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ميلان يراقب توفان

2020-05-02T12:24:21Z

يستعد ميلان للتحرك من أجل نجم مارسيليا فلوريان توفان في سوق الانتقالات، وذلك بحسب تقارير نشرت على Le10Sport.

وينتهي عقد بطل كاس العالم 2018 العام القادم، ويحاول فريق الدوري الفرنسي إقناعه من أجل التجديد بكل الطرق الممكنة.

لكن على ما يبدو أن صاحب الـ27 عامًا لن يجدد، حيث أنه يحظى باهتمام عدد من الأندية بجانب الروسونيري مثل فالنسيا والإنتر وروما.

فيروس كورونا يحرم ليفربول من سوق الانتقالات

2020-05-02T12:18:46Z

بحسب الميرور فإن ليفربول لن ينفق الأموال مع بداية سوق الانتقالات.

وعلى الرغم من ارتباط اسم عدد من اللاعبين بالانضمام للريدز مع بداية الميركاتو، إلا أن التخوف الاقتصادي بسبب فيروس كورونا قد يوقف جميع خطط إدارة الفريق في الصيف.

وهذا يعني أن تيمو فيرنر لاعب لايبزيج، وحسام عوار لاعب ليون لن ينضمام لليفربول.

أجويرو لا يستبعد العودة للدوري الإسباني

2020-05-02T12:13:52Z

قال نجم مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو أنه لا يستبعد العودة للدوري الإسباني بعد نهاية عقده مع السيتيزنس.

وانضم الكون لمان سيتي قادمًا من أتلتيكو مدريد في 2011 في صفقة قدرت بـ40 مليون يورو، وأصبح بعد ذلك الهداف التاريخي للأزرق السماوي.

جدير بالذكر أن عقد أجويرو مع مانشستر سيتي سينتهي في يونيو 2021.

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