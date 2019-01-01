دومينيك كلافيرت يسجل هدف التعادل لإيفرتون
وصف الهدف35’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية لداخل المنطقة ابعدها فيرناندينيو بالخطأ لترتد امام ريتشارليسون الذي سددها فى المرمي اتبعها كلافيرت برأسية لتسكن الشباك بنجاح
جابرييل جيسوس يسجل الهدف الأول للسيتي
وصف الهدف25’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من رياض محرز من الجهة اليمنى ثم يمررها على حدود المنطقة إلى كيفين دي بروين الذي أرسلها عرضية متقنة تلقاها البرازيلي برأسية قوية فى المرمي
YEEEEEEAAAAHHHH!! @gabrieljesus33!! pic.twitter.com/RpA4j5ny6Z— Manchester City (@ManCity) September 28, 2019
محاولة هجومية خطيرة للسيتي
تبديل أول فى صفوف إيفرتون
4' An early enforced sub for the Toffees...— Everton (@Everton) September 28, 2019
Walcott 🔄 Iwobi
🔵 0-0 👕 #EVEMCI pic.twitter.com/JWy2s8hgrU
KICK-OFF | We are go at Goodison!— Manchester City (@ManCity) September 28, 2019
COME ON, CITY!
🍬 0-0 🔵 #EVEMCI #ManCity pic.twitter.com/t2m4my6kGC
التشكيل الرسمي لمانشسترسيتي
يبدأ المدرب جورديولا بطريقة )4/3/3) وتضم كلً من
إيديرسون مورايش / كايل وولكر / نيكولاس اوتاميندي / فيرناندينيو / أوليكساندر زينتشينكو / رودريجو هيرنانديز / إيلكايي جوندوجان / رياض محرز / كيفين دي بروين / رحيم ستيرلينج / جابرييل جيسوس
Your City line-up today! 🙌— Manchester City (@ManCity) September 28, 2019
XI | Ederson, Walker, Otamendi, Fernandinho (C), Zinchenko, Gundogan, Rodrigo, Mahrez, De Bruyne, Sterling, Jesus
Subs | Bravo, Aguero, Bernardo, Silva, Mendy, Cancelo, Foden
⚽️ @HaysWorldwide
🔵 #EVEMCI #ManCity pic.twitter.com/tU2lFizREK
البدلاء / كلوديو برافو / بنجامين ميندي / ديفيد سيلفا / جواو كانسيلو / بيرناردو سيلفا / سيرخيو اجويرو / فيليب فودين
التشكيل الرسمي لإيفرتون
يبدأ المدرب ماركو سيلفا بطريقة (4/2/3/19 وتضم كلً من
جوردان بيكفورد / شايموس كوليمان / مايكل كين / ييري مينا / لوكاس دين / موجان شنايدرلين / فابيان ديلف / ثيو والكوت / جيلفي سيجوردسون / ريتشارليسون / دومينيك كلافيرت
⚠️ TEAM NEWS IS IN! ⚠️— Everton (@Everton) September 28, 2019
2️⃣ changes from our last #PL game
🔵 COYB! #EVEMCI
Watch the game live on @NOWTVSport: https://t.co/c671cjdU8O pic.twitter.com/J963gfD0jb
جوناس لوسل / دجيبريل سيدييه / سينك توسون / أليكس إيوبي / توم ديفيس / مايسون هولجايت / مويس كين
يبحث التوفيز في هذا اللقاء عن الفوز لتعزيز موقفه فى ترتيب الدورى بعد 6 مباريات حقق فيها ٧ نقاطٍ فقط، ليتواجد في المركز الـ14، ولكن سيكون وصيف جدول الترتيب عائق له، حيث أنه يسعى لاستغلال أي تعثر قد يحدث للمتصدر ليفربول والاقتراب منه.