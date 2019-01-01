33’ عرضية من دي بروين من الجهة اليمنى ابعدها الحارس لترتد امام رحيم ستيرلينج الذي هيأ الكرة امام رياض محرز على حدود المنطقة ليطلقها تسديدة قوية لكن أمسكها الحارس بيكفورد بثبات