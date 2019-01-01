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إيران × عمان | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة إيران وعمان، في إطار منافسات الدور الـ16 من كأس أمم آسيا 2019

محدث
التعليقات()
Getty

2019-01-20T17:47:23Z

45+1’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول 

2019-01-20T17:47:01Z

45’ الحكم يحتسب 1 واحدة وقت بدل ضائع

2019-01-20T17:46:27Z

44’ مرتدة خطيرة لمنتخب إيران وتمريرة تصل إلى مهدي طارمي الذي سددها تسديدة ساقطة مستغلا خروج الحارس لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-01-20T17:45:48Z

43’ تنفيذ الركنية بعرضية من رائد إبراهيم لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

أوووووووووووووووه،،،،، تسديدة صاااروخة من محسن صالح

2019-01-20T17:44:56Z

42’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق محسن صالح الغساني لكن ابعدها الحارس المتألق على رضا بيرانوند

شاهد ركلة الجزاء المهدرة للمنتخب العماني

2019-01-20T17:44:19Z

أحمد مباراك كانو

شاهد ركلة الجزاء الاولي المحتسبة للمنتخب العماني

2019-01-20T17:43:52Z

أشكان ديجاجاه بعزز النتيجة بهدف ثاني من علامة الجزاء

2019-01-20T17:42:03Z

أشكان ديجاجاه

41’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء من أشكان ديجاجاه بتسديدة قوية فى منتصف المرمي تسكن الشباك بنجاح

2019-01-20T17:41:24Z

40’ جوووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الثاني لمنتخب إيران عن طريق أشكان ديجاجاه

2019-01-20T17:40:45Z

39’ الحكم يحتسب ركلة جزاء بعد تدخل قوي من سعد سهيل على مهدي طارمي 

2019-01-20T17:40:16Z

38’ ركلة جزاااااااااء لمنتخب إيران 

شاهد هدف منتخب إيران الاول

2019-01-20T17:39:51Z

على رضا جهانبخش

2019-01-20T17:38:24Z

37’ إنطلاقة من محسن الغساني من الجهة اليسري ومحاولة لإرسال تمريرة لداخل المنطقة فى إتجاه رائد إبراهيم لكن ابعدها مجيد حسيني بنجاح

2019-01-20T17:37:08Z

36’ هدوء نسبي فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي منتخب إيران 

2019-01-20T17:35:51Z

35’ تنفيذ الركنية بسلسلة من التمريرات لكن استخلصها دفاع المنتخب العماني بنجاح وابعدها إلى منتصف الميدان

2019-01-20T17:35:11Z

34’ عرضية أرضية من الجهة اليسري عن طريق وحيد اميري لكن ابعدها خالد ناصر البريكي إلى ركنية 

على رضا جهانبخش بفتتح التسجيل للمنتخب الإيراني

2019-01-20T17:33:48Z

على رضا جهانبخش

33’ الهدف جاء بعد خطأ من المدافع محمد صالح المسلمي بعد تمريرة طولية فى إستلام الكرة ليتدخل معه ويستخلصها من على حدود المنطقة على رضا جهانبخش ويسددها على يمين الحارس فايز الرشيدي 

2019-01-20T17:32:44Z

32’ جووووووووووووووووول،،،،، الهدف الاول لمنتخب إيران عن طريق على رضا جهانبخش

2019-01-20T17:31:32Z

30’ نصف ساعة أولي من عمر المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-01-20T17:31:01Z

29’ عرضيات عديدة من لاعبي المنتخب الإيراني لكنها لاتشكل خطورة على مرمي المنتخب العماني 

2019-01-20T17:29:30Z

28’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق رامين رضائيان لداخل المنطقة ابعدها الدفاع حاول تسديدها وحيد اميري من على حدود المنطقة لكن تدخل معه جميل سليم اليحمدي واكتسب خطا لصالح المنتخب العماني 

2019-01-20T17:28:28Z

27’ رمية تماس للمنتخب العماني من الجهة اليمنى تنفذ بتمريرة طولية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع على حدود المنطقة قبلها على سليمان البوسعيدي بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-01-20T17:27:44Z

26’ سيطرة من لاعبي المنتخب الإيراني ومحاولات من المنتخب العماني للعب على الهجمة المرتدة 

هجمة خطيرة للمنتخب الإيراني

2019-01-20T17:26:28Z

25’ تمريرة خطيرة من سردار أزمون لداخل يمين المنطقة إلى مهدي طارمي الذي سدد كرة قوية على يسار الحارس فايز الرشيدي 

2019-01-20T17:24:50Z

24’ ضغط من لاعبي المنتخب الإيراني على دفاعات منتخب عمان لومحاولة الاختراق لداخل المنطقة لكن دفاع محكم من منتخب السلاطين 

2019-01-20T17:24:05Z

23’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق على رضا جهانبخش لكن امسكها الحارس فايز الرشيدي بثبات 

2019-01-20T17:23:30Z

22’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق رضا جهانبخش لكن تدخل معه أحمد مبارك وابعدها إلى رمية تماس

2019-01-20T17:22:06Z

21’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة حولها سردار أزمون برأسية قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمي الحارس فايز الرشيدي 

2019-01-20T17:21:22Z

20’ تنفيذ الركنية بعرضية من ديجاجاه لداخل المنطقة حولها مجيد حسيني برأسية قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-01-20T17:19:59Z

19’ تنفيذ الخطا من أشكان ديجاجاه بعرضية لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لتصطدم فى على رضا جهانبخش وتتحول إلى والحكم يشير بإحتساب ركنية 

2019-01-20T17:19:09Z

18’ خطأ لمنتخب إيران من الجهة اليمنى بعد تدخل قوي من على سليمان البوسعيدي على رضا جهانبخش 

2019-01-20T17:18:17Z

17’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق رائد إبراهيم لداخل المنطقة تلقاها جميل اليحمدي برأسية فى قلب المنطقة لكن ابعدها الدفاع الإيراني بنجاح

2019-01-20T17:16:19Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-01-20T17:15:42Z

14’ تمريرة من وحيد إميري فى إتجاه ميلاد محمدي لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

2019-01-20T17:14:30Z

13’ تمريرات بين أقدام لاعبي منتخب عمان فى منتصف الميدان لمحاولة تهدئة المباراة بعد إندافع المنتخب الإيراني بالضغط على دفاعات عمان 

2019-01-20T17:13:07Z

12’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق على رضا جهانبخش لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس فايز الرشيدي بثبات 

2019-01-20T17:12:21Z

11’ محاولات من لاعبي المنتخب الإيراني للبحث عن ثغرة فى دفاعات منتخب عمان 

2019-01-20T17:11:31Z

10’ خطا فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من احمد مبارك على سردار أزمون

2019-01-20T17:10:47Z

9’ تمريرة طولية فى إتجاه محسن صالح على الجهة اليسري لكن ابعدها من امامه مرتضي بورعلي إلى رمية تماس

2019-01-20T17:09:36Z

8’ تمريرة فى إتجاه وحيد أميري لداخل يمين المنطقة ومحاولة إستلام الكرة لكن تغطية جيدة من مدافعي المنتخب العماني 

2019-01-20T17:08:24Z

7’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق وحيد أميري تبحث عن رأسية سردار أزمون لكنها مرت من الجميع لتتحول إلى رمية تماس

2019-01-20T17:07:56Z

6’ تمريرات فى منتصف الميدان بين لاعبي منتخب عمان 

2019-01-20T17:06:43Z

5’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق أوميد إبراهيمي ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-01-20T17:05:21Z

4’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق سردار أزمون مرت على حافة القائم الايسر لمرمي الحارس فايز الرشيدي 

بطاقة صفراء من نصيب مجيد حسيني

2019-01-20T17:04:53Z

3’ بطاقة صفراء من نصيب مجيد حسيني  بعد تسببه فى ركلة الجزاء للمنتخب العماني 

أووووووووووووووووووه،،،، أحمد مبارك يهدر ركلة الجزاء

2019-01-20T17:04:01Z

3’ أحمد مبارك يهدر ركلة الجزاء بعد تسديدة قوية على يمين الحارس على رضا الذي تصدي لها بنجاح

ركلة جزااااااااااااااااااء للمنتخب العماني

2019-01-20T17:02:25Z

2’ الحكم يحتسب ركلة جزاء للمنتخب العماني بعد تمريرة طولية فى إتجاه محسن صالح المنطلق من خلف مدافعين المنتخب الإيراني ليتدخل معه من الخلف مجيد حسيني بدفعة قوية والحكم يشير بوجود ركلة جزاء 

تشكيل منتخب عمان الرسمي لمباراة اليوم

2019-01-20T16:28:19Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

فايز الرشيدي / سعد سهيل / خالد ناصر البريكي / محمد صالح المسلمي / على سليمان البوسعيدي / صلاح اليحيائي / أحمد مبارك كانو / حارب السعدي / جميل سليم اليحمدي / محسن صلاح الغساني / رائد إبراهيم صالح 

البدلاء / ياسين الشيادي / خالد خليفة الهاجري / محمد الرواحي / محمود المشيفري / محسن جوهر الخالدي / عمار الرشيدي / على هلال الجابري / محمد خصيب الحوسني / أحمد فرج الرواحي / معتز صالح عبدربه / محمد البلوشي

تشكيل منتخب إيران لمباراة اليوم

2019-01-20T16:23:26Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

على رضا بيرانوند / رامين رضائيان / مرتضي بورعلي كنجي / مجيد حسيني / ميلاد محمدي / مهدي طارمي / أشكان ديجاجاه / أوميد إبراهيمي / على رضا جهانبخش / وحيد أميري / سردان أزمون 

البدلاء / بيمان منتظري / محمد حسين كنعاني / مسعود شجاعي / وريا غفوري / روزبه شيشيمي / مهدي ترابي / أحمد نورالله / إحسان حاجي / سامان قدوس / أمير عبد زاده / كريم أنصاري بيام نبازماند

2019-01-19T19:38:11Z

وكان المنتخب العماني قد تأهل إلي هذا الدور وهو ثالث مجموعته، بينما منتخب إيران كان قد تصدر مجموعته ولم يتم تسجيل في مرماه أى هدف حتى الآن، وقدم أداء قوي

2019-01-19T19:37:09Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي منتخب إيران مع منتخب عمان، على ملعب “محمد بن زايد” في إطار منافسات الدور الـ16 من كأس أمم آسيا 2019،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.